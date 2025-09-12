Política

La protesta virtual de la UBA contra el veto de Milei: cerró la web oficial y las de casi todas las facultades

En medio del paro universitario, las páginas web de la alta casa de estudios amanecieron hoy bloqueadas con el reclamo de rechazo a la decisión del presidente de vetar la “Ley de Financiamiento Universitario”

Guardar
La consigna con la que
La consigna con la que amanecieron todos los sitios oficiales de la UBA

Con una llamativa y original protesta virtual, la Universidad de Buenos Aires (UBA) bloqueó su sitio web oficial y el de la mayoría de las facultades de la institución con la consigna “No al veto”, para adherir al rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de esa medida, las autoridades universitarias buscaron visibilizar su adhesión a la huelga de los gremios docentes y no docentes que llevan a cabo este viernes en repudio al veto a la legislación, que establece una recomposición salarial para todo el personal universitario, y una actualización en el incremento de los recursos a las universidades nacionales.

“Con enorme tristeza, el rector, vicerrector, decanos de todas las facultades, director del Ciclo Básico Común y rectores de todos los colegios preuniversitarios de esta Universidad, adherimos a la medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docentes para el día 12 de septiembre del corriente año. Por eso, los edificios y espacios virtuales permanecerán cerrados durante ese día”, comunicaron las principales autoridades de la alta casa de estudios.

Desde temprano, estudiantes, profesores y graduados de la UBA se encontraron con la sorpresa de que el acceso a los sitios web y las plataformas digitales estaban cerrados. Cuando un usuario intenta ingresar a cualquiera de las páginas de la institución, se le redirige automáticamente a la dirección https://noalveto.uba.ar/, donde se visualiza únicamente la consigna “No al veto” con una placa negra.

El Centro de Estudiantes de
El Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA tomó la facultad en la previa al paro universitario (X: @SergioA27773045)

Hasta el mediodía del viernes, casi todos los sitios oficiales de la UBA continuaban sin funcionamiento, incluso los del CBC y de los colegios preuniversitarios del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. Hubo apenas dos excepciones: se podía acceder normalmente a las páginas de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Psicología, aunque figuraba publicado el comunicado oficial de adhesión a la protesta.

En sintonía con el reclamo sindical, las autoridades de la UBA expresaron que “el veto decretado a la Ley de Financiamiento Universitario por el presidente de la Nación deja nuevamente en un estado crítico el funcionamiento de la UBA, poniendo en riesgo la calidad académica y existencia misma de la Universidad, tal como la conocemos”, señala el texto firmado por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, junto al resto de los de los decanos y regentes.

Para la comunidad universitaria, según señala el pronunciamiento oficial, el bloqueo a la ley representa “un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”. Es que desde el 10 de diciembre de 2023, todas las universidades nacionales enfrentan un recorte en términos reales de su presupuesto.

“Los gastos de funcionamiento se redujeron fuertemente frente a la inflación, las obras de mantenimiento a cargo de Nación se encuentran paralizadas desde hace un año y medio, y la pérdida de poder adquisitivo de las y los profesores y trabajadores universitarios, supera el 40%”, apuntaron los firmantes del comunicado. “Esto afecta la calidad académica que caracteriza a la UBA desde hace más de 200 años”, añadieron.

“No se trata de partidos ni de ideologías: se trata de cuidar lo que funciona, de defender una universidad de calidad que les permite a millones de argentinos soñar con un futuro mejor, basado en el esfuerzo, el trabajo y el conocimiento”, sostiene el comunicado difundido por la universidad.

La lista de firmantes incluye, además de Gelpi y Yacobitti, a los decanos Adriana Rodríguez (Agronomía), Carlos Venancio (FADU), Ricardo Pahlen Acuña (Económicas), Guillermo Durán (Exactas y Naturales), Ignacio Brusco (Ciencias Médicas), Ana Arias (Ciencias Sociales), Alejo Pérez Carrera (Veterinarias), Leandro Vergara (Derecho), Pablo Evelson (Farmacia y Bioquímica), Ricardo Manetti (Filosofía y Letras), Alejandro Martínez (Ingeniería), Pablo Rodríguez (Odontología), Jorge Biglieri (Psicología), el director del CBC, Felipe Vega Terra y los rectores preuniversitarios Valeria Bergman, Ana Barral, Patricia Ferrin, Alejandro Ferrarini Cobas y Victoria Serruya.

En este marco, las autoridades solicitaron que el Congreso revoque el veto presidencial. “Los diputados y senadores tendrán la responsabilidad de insistir con la ley. Y nosotros, como comunidad universitaria, la responsabilidad de acompañarlos”, señalaron las autoridades, que expresaron también su adhesión a movilizar cuando se produzca el debate legislativo. “La Ley de Financiamiento Universitario no va contra nadie, es a favor de todos”, sentenciaron.

Ayer, las autoridades de la UBA informaron que iniciarán un “plan de restricción” durante una conferencia de prensa celebrada en el Consejo Superior del Rectorado, encabezada por Gelpi, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci.

Las autoridades de las universidades
Las autoridades de las universidades nacionales expresaron su adhesión al paro universitario (Fotografía: Jaime Olivos)

En la rueda de prensa, los referentes trazaron un panorama preocupante sobre la situación financiera y operativa que enfrenta la UBA. “Vamos a comenzar con un cambio en los horarios de poner las luces para que se gaste menos, cambios normales que hacen que bajemos el gasto y nos permite seguir trabajando como hasta ahora”, detallaron. Además, señalaron la reducción en la cantidad de becas de investigación otorgadas y mencionaron las crecientes dificultades para sostener el mantenimiento edilicio. “Estamos funcionando pero estamos entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, expresaron desde la conducción universitaria.

“La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”, lamentó Gelpi.

Temas Relacionados

UBAUniversidad de Buenos Airesúltimas noticiasLey de Financiamiento UniversitarioFacultadesEducaciónRicardo Gelpi

Últimas Noticias

Facundo Manes lanzó su candidatura a senador con críticas a Milei y La Cámpora

El médico arrancó su campaña con el lanzamiento del espacio “Para Adelante”. “Somos una opción para los que están cansados del terraplanismo económico y la crueldad”, señaló

Facundo Manes lanzó su candidatura

Gobernadores de Provincias Unidas le enviaron un mensaje a Milei tras el veto a los ATN y reclamaron diálogo

Los mandatarios provinciales se reunieron en Córdoba, reclamaron por la baja de impuestos y denunciaron “insensibilidad”. “No vamos a posar para una foto por motivos electorales”, dijo Valdés.

Gobernadores de Provincias Unidas le

El intendente camporista de Coronel Brandsen y un concejal de Kicillof se tomaron a golpes de puño y se insultaron

El altercado ocurrió entre el jefe municipal Fernando Raitelli y Lucas Bronicardi. Denuncia, fotos, video y viralización en el marco de la creciente rivalidad entre La Cámpora y el sector alineado con el gobernador provincial

El intendente camporista de Coronel

Más control en los accesos a CABA: Jorge Macri creó una patrulla policial para prevenir delitos

La medida alcanza a la autopista General Paz y los puentes que se alzan sobre el Riachuelo. Buscan desalentar a los delincuentes que ingresan desde el conurbano. “Si venís a la Ciudad, venís a portarte bien y con los papeles en regla”, sostuvo el jefe de Gobierno

Más control en los accesos

Durante su viaje a New York para hablar en Naciones Unidas, Milei cenará con Bessent y Georgieva en la Gala del Atlantic Council

El prestigioso centro de estudios concedió el Global Citizen Award al presidente argentino. El galardón lo entregará el secretario del Tesoro de Donald Trump. La directora gerente del FMI fue invitada la ceremonia, adonde también serán premiados Emmanuel Macron y Gianni Infantino

Durante su viaje a New
ÚLTIMAS NOTICIAS
La escritora peruana Carmen Ollé

La escritora peruana Carmen Ollé ganó el Premio José Donoso 2025

La fiscal y la UIF se opusieron a la impunidad en la causa de los cuadernos y rechazaron que los empresarios paguen un resarcimiento para evitar el juicio

Facundo Manes lanzó su candidatura a senador con críticas a Milei y La Cámpora

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Aceite de orégano, el aliado potencial contra bacterias

INFOBAE AMÉRICA
La escritora peruana Carmen Ollé

La escritora peruana Carmen Ollé ganó el Premio José Donoso 2025

De Los Beatles a Kraftwerk, las canciones favoritas David Bowie revela un mapa de sus influencias musicales

Capturan en Costa Rica a cuatro sospechosos del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

Monitoreo de precios y flexibilidad: las claves para reducir costos en vuelos de temporada alta

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

TELESHOW
Los emotivos posteos de las

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”

Fer Metilli recordó su llamativo debut en el cine: “¡Se me ve la espalda!”

Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor