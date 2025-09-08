La autocrítica de un diputado electo de La Libertad Avanza: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

Las expresiones del diputado electo por la tercera sección electoral, tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Maximiliano Bondarenko, diputado electo de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hizo declaraciones en la mañana posterior a la contundente derrota electoral que sufrió el frente liderado por el presidente Javier Milei.

“Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos”, expresó en declaraciones a CNN Radio, horas después de los comicios en los que el peronismo, guiado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, obtuvo el 46% de los votos, superando ampliamente el 33% alcanzado por los libertarios.

“En el trayecto de estos dos años seguramente hay cuestiones que se van a tener que modificar”, introdujo Bondarenko, una de las figuras a las que apostó el gobierno nacional para las elecciones, por su condición de policía retirado en un distrito marcado por el reclamo de mayor seguridad.

Si bien Bondarenko evitó profundizar en problemas puntuales de gestión, si admitió que el nivel de ingresos de la población influyó en el resultado. “No puedo hablar mucho de economía, yo soy policía”, aclaró.

“Todo tiene que ver. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes. Todo tiene que ver”, afirmó luego.

El tono autocrítico del dirigente, que se sumará a la Legislatura bonaerense por los próximos cuatro años, estuvo en línea con la primera parte del discurso del propio presidente Milei, quien habló de “errores políticos”.

“Nuestro presidente cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos, se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron, una gran parte lo siguen bancando y evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que reveamos ciertas cuestiones y que hay algún camino en el que nos estamos equivocando”, explicó Bondarenko.

“Acá el que sabe, el que tiene la batuta, es el ciudadano, no la política, nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar”, sostuvo el dirigente oriundo de Florencio Varela, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.