Kicillof recibió llamadas de los presidentes de Uruguay y Brasil y continúa esperando una comunicación con Milei

Axel Kicillof, ayer, con una vecina que le pidió una foto cuando fue a votar

“El resultado de las urnas es un rechazo contundente al modelo de ajuste, maltrato y agresión del gobierno de Milei”, afirmó Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, al analizar el impacto del triunfo oficialista en las recientes elecciones provinciales. En diálogo con Jorge Rial en Radio 10, Kicillof insistió en que la victoria representa un mensaje categórico de la sociedad bonaerense y un llamado de atención al gobierno nacional, al que acusó de ejercer “tendencias autoritarias” y aplicar “una política de recortes hecha con alevosía y disfrute sádico”.

El mandatario atribuyó el resultado favorable a tres factores principales: la conformación de una boleta única de Fuerza Patria, la unidad del peronismo y la decisión estratégica de desdoblar las elecciones. “Fue una decisión generosa de todos los sectores. Nos permitió frenar a Milei y decirle que así no va más. No sé si es voto castigo, pero sí es un llamado de atención de todos los sectores que han sido agredidos por su gobierno, que son prácticamente todos los que habitan la provincia de Buenos Aires”, aseveró.

Kicillof enumeró una por una las consecuencias del programa económico nacional: “Salarios mal, jubilaciones mal, comercio mal, gastronomía mal, turismo mal, producción industrial y pymes en crisis. La provincia aporta el cincuenta por ciento de la industria nacional, pero la construcción está destruida, cayó treinta por ciento desde que llegó Milei. Se pararon obras, se golpeó a las universidades, a estudiantes, científicos, el INTA, el INTI, los artistas. Nunca hubo tanta agresión, insultos ni desprecio por la vida cotidiana de la gente y los sectores productivos”.

El gobernador bonaerense remarcó que “no es la primera vez que hay un plan de ajuste en la Argentina, pero jamás se hizo con tal nivel de saña”. Según sus palabras, el gobierno nacional no solo implementa políticas económicas que perjudican a millones, sino que “parecen disfrutarlas”.

A lo largo de la entrevista, Kicillof insistió en la diferencia de enfoques entre la administración nacional y el gobierno bonaerense, al que definió como “la contracara de Milei”. Subrayó: “La provincia mantiene como prioridad la salud pública, la educación, la obra pública, la seguridad, la producción y el trabajo. Aunque nos quieren fundir y nos quitan recursos, la sociedad bonaerense valora lo que se hizo estos años”.

Felicitaciones de presidentes de la región

En un tramo de la charla, Kicillof reconoció el impacto que tuvo el resultado más allá de las fronteras provinciales y nacionales al mencionar: “Estaba recibiendo llamadas y mensajes de felicitación de presidentes de la región; hablé con el presidente de Uruguay, con el presidente de Brasil y funcionarios del gobierno de Chile, y todavía no terminé de ver todos los mensajes”. El mandatario destacó que estas muestras de respaldo “valoran que en Argentina se está construyendo otro camino”.

El triunfo electoral y sus claves

El mandatario resaltó el resultado extraordinario de la elección: “Ganamos en 104 municipios de 135. Hacía veinte años que no se lograba una victoria intermedia como esta. En las PASO, en la general y en el balotaje la gente eligió nuestro modelo”. Aseguró que el triunfo no solo respalda su gestión, sino que también representa un respaldo a los intendentes peronistas y a la militancia. “Fue un doble plebiscito: uno al gobierno nacional y otro al provincial”, sostuvo.

En relación a la construcción política, Kicillof puso en valor la unidad alcanzada: “Hubo generosidad y madurez para ir todos juntos en Fuerza Patria. La militancia y los intendentes hicieron posible esta alternativa, demostrando que se puede gobernar de otra manera. Ahora tenemos la responsabilidad de consolidar un proyecto competitivo para toda la Argentina”.

Críticas al ajuste y pedido de diálogo

A lo largo del reportaje, Kicillof se mostró especialmente crítico con el rumbo económico de la gestión nacional. “Cada decisión desacertada afecta directamente a la provincia de Buenos Aires, donde vive el cuarenta por ciento del país. Nos pararon obras, nos frenaron viviendas y escuelas, nos están suprimiendo recursos sistemáticamente”, acusó. También rechazó que los problemas de coparticipación puedan resolverse cortando los lazos federales: “Eso solo favorece a los que más aportan, pero va en contra de la idea de país. La provincia financia al gobierno nacional, pero no para que timbeen la plata, sino para que vuelva en obras y servicios”.

El gobernador reiteró la discriminación presupuestaria que, según su visión, practica la Casa Rosada y denunció el “aislamiento” deliberado: “El gobierno nacional decidió disolver la unión federal y castiga a Buenos Aires por razones políticas”.

Kicillof reveló que, tras la elección, le pidió formalmente al presidente Milei una reunión institucional para discutir la situación, pero que hasta el momento no obtuvo respuesta: “Le hice un pedido con respeto institucional, todavía no contestó. Espero que levante el teléfono y tengamos una reunión porque lo que pasa en Nación nos afecta a todos”.

Ante la consulta de Jorge Rial sobre si esperaba una reacción del gobierno nacional, Kicillof fue contundente: “No pueden seguir aprovechando para profundizar el ajuste y seguir gobernando con soberbia. El mensaje de las urnas es claro. Tienen que tomar nota y cambiar el rumbo, defender los puestos de trabajo, los salarios y la vida de la gente”.

Federalismo y gobernabilidad bajo presión

El mandatario bonaerense expresó la dificultad que significa gestionar la provincia bajo un clima de hostilidad desde el gobierno central. Cuestionó la falta de interlocución: “No conseguimos hablar con los funcionarios nacionales con poder de decisión. Cuando lográs hablar con alguien como el jefe de Gabinete, te dicen que no pueden resolver. Hay que hablar con Javier Milei, que es quien decide todo, pero nadie eligió a los que terminan mandando en su estructura”.

En ese marco, alertó por el creciente conflicto que enfrentan los sectores productivos, las pymes, grandes empresas y referentes industriales del interior provincial. Mencionó la crítica situación de empresas emblemáticas: “En San Nicolás, en Ramallo, Techint y ex Somisa están por apagar los hornos, no saben si los van a volver a encender. Son temas decisivos para el país”.

Rol de las encuestas y construcción territorial

En otra parte de la entrevista, Kicillof se refirió al desempeño de los sondeos previos. “Las encuestas pifiaron todas. Daban empate o una pequeña ventaja. Yo recorrí cincuenta y cinco distritos en un mes. En la calle se notaba el apoyo a nuestro gobierno y el repudio al de Milei”, afirmó, aclarando que “la clave fue trabajar como si siempre fuéramos perdiendo y seguir gobernando con cercanía, con los intendentes, los productores, los empresarios y todos los sectores”.

El gobernador recalcó la amplitud del respaldo: “Ganamos en las secciones rurales, industriales, en seis de las ocho secciones electorales, en ciento cuatro municipios. Eso demuestra que la gestión fue valorada en todo el territorio y que la oposición está lejos de ser invencible”.

Mensaje al oficialismo nacional y advertencia sobre el rumbo

Kicillof fue categórico al advertir sobre las consecuencias sociales y económicas de las medidas del gobierno nacional. “No podemos gobernar bajo insultos y bravuconadas; las prioridades tienen que ser el trabajo, el salario, la industria, la educación y la soberanía nacional. El gobierno está ante una dificultad grave y como gobernador de la provincia más grande tengo la responsabilidad de hablar de los problemas reales del país”.

Reprochó el discurso del presidente, que se refirió a profundizar aún más las políticas actuales tras la derrota. “Es un error. Tiene que recapacitar, cambiar el rumbo y pensar en los que menos tienen. Ni siquiera está aplicando lo que prometió en campaña: nombró a Luis Caputo como ministro, el endeudador serial que viene de JP Morgan, y ni siquiera recibe apoyo de quienes decía que iban a invertir”.

En referencia a la interna del gobierno nacional, el gobernador señaló: “Es un gabinete lleno de conflictos, ya echaron a más de ciento cuarenta funcionarios. Milei es el que debe reflexionar y dar un cambio de rumbo. La ‘casta’ que prometió combatir está en su gestión”.

Apuesta al futuro y proyección nacional

Al ser consultado sobre la proyección a futuro, Kicillof se mostró cauto pero adelantó la construcción de una alternativa política: “Falta mucho para el 2027, pero el resultado de ayer nos obliga a trabajar aún más para consolidar una unidad competitiva. El mensaje clave es que existe otro camino y que la derecha puede ser frenada”.

Finalmente, el gobernador remarcó la importancia de “actuar con responsabilidad y sensatez, cuidar a quienes más sufren y apelar a la humildad”. “No se puede gobernar solo para unos pocos, ni bajo la lógica del ajuste permanente. Lo que está en juego es la vida de millones y el futuro del país”, cerró.