Cómo le fue al gobierno en la localidad del conurbano donde Milei irrumpió con el cartel “Kirchnerismo Nunca Más”

La foto de campaña en Villa Celina en La Matanza. Aparecen Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Oscar Liberman, Diego Valenzuela, Karina Milei, Gonzalo Cabezas, Javier Milei, Maximiliano Bondarenko, Natalia Blanco, Alejandro Speroni, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni, José Luis Espert y Cristian Ritondo

La localidad del conurbano bonaerense elegida por el presidente Javier Milei para dar el puntapié inicial a la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires le dio la espalda en las urnas. Se trata de Villa Celina, en el partido de La Matanza, donde Fuerza Patria se impuso en la totalidad de las escuelas.

La foto de lanzamiento de la recorrida por el territorio de Axel Kicillof había incluido a los ocho candidatos seccionales y buscaba mostrar la fusión entre figuras nacionales y provinciales bajo los colores de La Libertad Avanza.

Rodeado por Karina Milei, Patricia Bullrich, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, entre otros referentes, el mandatario había posado con una pancarta que decía “Kirchnerismo nunca más”, un eslogan ideado por su asesor Santiago Caputo que buscó instalar la idea de polarización total en territorio bonaerense.

Sin embargo, la estrategia comunicacional no alcanzó para revertir la fortaleza del peronismo en la zona. En las siete escuelas de Villa Celina, el Frente Patria (coalición kirchnerista) se impuso en todas.

Escuela N°9: 45,64% a 35,20%

Primaria 137: 45,28% a 34,35%

Primaria 138: 40,05% a 39,73%

Escuela 139: 42,98% a 37,20%

Primaria 97: 48,27% a 37,60%

Escuela N°10: 43,30% a 38,82%

Instituto Sagrado Corazón: 41,19% a 37,05%

La participación en La Matanza rondó entre el 50% y el 55% en la mayoría de las escuelas, con Fuerza Patria desplegando más fiscales que el resto de las fuerzas (Foto: Gastón Taylor)

En total, el peronismo sacó 42,68% de los votos (4.299 sufragios) contra el 37,34% de LLA (3.761 votos). Tercero, lejos, quedó el Frente de Izquierda con el 7,84%.

La Matanza volvió a ratificar su perfil peronista en estas elecciones. Con el 97,46% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria obtuvo 53,27% (359.069 votos), con Fernando Espinoza encabezando testimonialmente la lista de concejales. La Libertad Avanza, con Leila Gianni como primera candidata, quedó en segundo lugar con 28,69% (192.962 votos), mientras que la izquierda sumó 7,5% y no alcanzó representación.

Aun así, los libertarios lograron triunfos puntuales en localidades como Ramos Mejía —donde se impusieron con el 46,24%— y en un circuito de Ciudad Evita, con el 42,52%.

El contraste entre la foto y la realidad

La imagen con el cartel “Kirchnerismo nunca más” buscaba ser un gesto fuerte de campaña, pero el debut libertario en Villa Celina terminó con una derrota clara en las urnas. El oficialismo provincial, que gobierna la Tercera Sección electoral, reforzó su predominio en una zona históricamente difícil para la oposición.

Más allá del golpe simbólico, en el Gobierno confían en que la estrategia de polarización y la visibilidad de Milei en el Conurbano les permitirá achicar la brecha de cara a las elecciones de octubre.

Pero también son conscientes del antecedente de la primera vuelta del 2023, donde Unión por la Patria logró 18.257 votos, La Libertad Avanza 11.554 y Juntos por el Cambio 9.488.

Si bien en el balotaje, Milei logró achicar la distancia, no alcanzó para ganar: el peronismo sacó 21.299 votos contra 20.025 de LLA, con menos de 1.500 sufragios de diferencia.

Cómo se vivió la elección en La Matanza

En La Matanza, el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, el domingo electoral se vivió entre carteles, silencios y asados en las veredas. Desde los postes de alumbrado hasta los puentes de la ruta, las paredes se cubrieron con los nombres de Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario.

La postal de la jornada estuvo marcada por la escasa participación

Incluso hubo carteles con Cristina Kirchner, pese a que su condena judicial parecía haberla corrido del escenario político. El oficialismo peronista se hizo notar en cada rincón, mientras que La Libertad Avanza apenas logró instalar un gran cartel con Maximiliano Bondarenko sobre la avenida General Paz.

La postal de la jornada estuvo marcada por la escasa participación. En varias escuelas recorridas, como la Baldomero Fernández Moreno de Rafael Castillo, no se superaban las cinco personas por mesa. Una delegada electoral relató que la apertura de los comicios fue lenta: faltaban autoridades y fue necesario improvisar con los primeros votantes. En Isidro Casanova, Darío, vecino del barrio y simpatizante de Almirante Brown, terminó convertido en presidente de mesa simplemente por llegar temprano.

En Rafael Castillo, durante el domingo electoral, algunos nenes buscaban cables entre la basura

Los vecinos combinaron el deber cívico con la rutina dominical. Hubo perros durmiendo al sol, venta de churros y música de fondo en los asados callejeros. Sin embargo, detrás de la normalidad aparecieron los problemas estructurales: barrios sin cloacas, inseguridad y falta de empleo. María Elba, de 86 años, en diálogo con Infobae lo resumió así: “Hace mucho tiempo que están los mismos, vine a votar porque quiero que esto cambie”. Su nieto Bautista fue más contundente: “No hay manera de que el peronismo no gane en La Matanza”.

En el asentamiento Las Achiras, donde Milei se sacó la foto, no hubo clima electoral ni campeonato de fútbol: apenas carritos de comida boliviana y vecinos que, en muchos casos, ni siquiera se acercaron a votar por haber sido designados en escuelas demasiado lejos. “Vino, hizo la foto y se fue. Nadie nos preguntó cómo estamos”, lamentó Itatí Viera, madre de un joven asesinado en 2016.

El asentamiento Las Achiras, donde Javier y Karina Milei encabezaron la foto con la bandera "Kirchnerismo nunca más", hoy no hubo fútbol. (Fotos: Gastón Taylor)

La participación rondó entre el 50% y el 55% en la mayoría de las escuelas, con Fuerza Patria desplegando más fiscales que el resto de las fuerzas. En este territorio de casi 1,9 millones de habitantes, la elección confirmó un escenario repetido: predominio del peronismo y escasa competencia opositora.