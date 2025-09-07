Elecciones bonaerenses: otra vez hubo apatía y más de 5 millones de electores no fueron a votar

Cayó la concurrencia a las urnas en las elecciones bonaerenses. (Photo by NACHO AMICONI / AFP)

Sucedió de nuevo. La participación electoral se ubicó hoy por debajo del 70% en una elección provincial. Con los datos de este domingo, la concurrencia a las urnas en el distrito más populoso del país es del 63,19%, con más del 80% de las mesas escrutadas. Si el dato se mantiene, es el valor más bajo desde el retorno de la democracia

Esto significa que más de 5 millones de bonaerenses no se presentaron a votar a ninguna de las 41.189 mesas habilitadas.

La asistencia a los centros de votación se produjo lentamente. Hasta el mediodía, menos del 30% de los electores había emitido su voto y sobre las 16 lo había hecho poco más de la mitad del padrón (50,5%). Los primeros datos oficiales se confirmaron apenas pasadas las 21 con el 83% de mesas escrutadas.

El padrón global de la provincia de Buenos Aires es de 14.376.592 electores, sumando 13.361.359 nativos y 1.015.233 extranjeros. Hasta el momento, emitieron su voto poco más de 9 millones de personas, mientras que el ausentismo se ubica casi en el 37%.

Algo similar había ocurrido en 8 de las 9 elecciones provinciales anteriores que hubo este año, en las que ni siquiera se llegó al 66% de participación, con valores que nunca habían sido tan bajos desde 1983.

Los datos de ayer rompen una tendencia, ya que entre 2013 y 2023, el promedio de participación electoral en la Provincia de Buenos Aires fue del 76%, para los cargos legislativos provinciales. El más bajo hasta este año había sido el 2021, con el 70%, aún influido por la pandemia y en 2023 del 75,8%.

El desdoblamiento electoral, el desconocimiento sobre los cargos a elegir, la apatía de los votantes y el descreimiento en la política fueron factores claves que hicieron que esta elección, en el principal distrito del país, tenga un nivel bajo de concurrencia.

Excluyendo el caso de Buenos Aires, en las 9 provincias que habían elegido a sus candidatos a nivel local, se registró una baja participación electoral que sólo superó el 70% en Corrientes. En Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Misiones, CABA y Santa Fe no se superó un valor por encima del 66%. El piso se dio en Santa Fe en las elecciones municipales del 29 de junio, cuando la concurrencia promedio fue del 52% y el mismo porcentaje se midió en Chaco, en las elecciones del 11 de mayo pasado. Con los valores de hoy, el territorio bonaerense se suma a las 10 provincias que no lograron superar los porcentajes de participación registrados en 2023 y que ni siquiera se acercaron a los números de la última década en su conjunto.

Las elecciones bonaerenses de 2021 y 2023

Infobae analizó el comportamiento electoral en las legislativas bonaerenses generales de 2021 y 2023, para los cargos provinciales de diputado y senador, en cada sección electoral. Con un patrón similar, entre el 25 y 30% no fue a votar. Esto significa que casi la tercera parte del electorado de la Provincia no estuvo representado en la Legislatura bonaerense. En 2023, fueron casi 3.400.000 electores y, en las legislativas de 2021, superaron los 4 millones en las generales.

En 2023 se votó a nivel provincial para diputados en las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima y para senadores en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava.

Estaban habilitados para votar 14.059.933 bonaerenses, de los cuales concurrieron 10.670.480, y casi 4 millones desistieron de hacerlo. La participación fue del 75,89%.

La Sección Electoral que registró el menor ausentismo en las elecciones bonaerenses de 2023 fue la Cuarta, con el 79,73% de concurrencia, o sea que no fueron a votar casi 110.000 electores. Fue el mismo comportamiento que en las elecciones anteriores de 2021.

Muy cerca en nivel de participación, se ubicó la Segunda Sección con 79.4%.

La Sección Electoral de PBA que tuvo mayor ausentismo en 2023 fue la Quinta, con el 74,65% de participación: 332.168 electores que decidieron no ir a las urnas. Dos años antes también había sido la Sección con menor concurrencia a votar.

Pero en números absolutos, la mayor cantidad de ausentes se registraron en 2023 en la Primera (1.234.087 electores, el 24,74% del padrón de esa sección), y en la Tercera (1.206.909 ausentes, el 24,14% de los electores).

Por otra parte, en 2021, para toda la provincia, la participación fue del 70,23%. Del total del padrón de 13.584.694 electores, votaron 9.540.391; es decir que 4.044.303 no fueron a las urnas.

En ese año, se votó para diputados provinciales en las secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava y para senadores provinciales en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.

Al analizar en ese año por secciones, la participación más alta se dio también en la Cuarta (casi el 74%) y la más baja, en la Quinta (68,61%).

En las dos más populosas, el comportamiento electoral fue casi idéntico y la concurrencia no llegó al 70%.

En la Primera desistieron de votar 1.445.617 contra 3.341.000 que sí sufragaron; y en la Tercera se ausentaron 1.462.767, mientras que los que fueron a las urnas sumaron 3.373.470.

El peso electoral de cada sección en la elección de 2025

AME7050. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 07/09/2025.- Una persona busca su puesto de votación este domingo, durante la jornada de elecciones legislativas, en un colegio de Lanús, provincia de Buenos Aires (Argentina). Los colegios electorales de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, abrieron en la mañana para la celebración de unos comicios legislativos cuyo resultado impactará en la campaña para las elecciones nacionales de octubre próximo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En la provincia de Buenos Aires, según el último padrón electoral, 14.376.592 personas estuvieron habilitadas para elegir 46 diputados provinciales en la Segunda Sección, la Tercera, la Sexta y la Octava Sección, y 23 senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección.

En la Primera sección electoral, la más populosa, estuvieron habilitados 5.131.861 electores. Le siguen en números la Tercera (5.101.177); la Quinta (1.336.787); la Sexta (672.483); la Segunda (661.721); la Octava que corresponde a la capital La Plata (639.839); la Cuarta (547.677) y la Séptima (285.047)

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener