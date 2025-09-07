Las mejores fotos de las elecciones en la provincia de Buenos Aires 2025
Este domingo, ciudadanos de ocho secciones electorales que agrupan todos los municipios de la provincia de Buenos Aires eligen 23 senadores y 46 diputados
07 Sep, 2025 02:12 p.m. EST
Los bonaerenses votan hoy la renovación de la Legislatura local, además de los concejos deliberantes de cada municipio
Una mujer consulta el padrón electoral en su lugar de votación ya que el sitio oficial estuvo caído durante varias horas de la mañana
La jornada electoral arrancó con retrasos debido a la falta de autoridades de mesa en varias escuelas. Con el correr de la mañana los inconvenientes se fueron superando
Los comicios definirán el equilibrio de poder de Axel Kicillof a nivel local y la proyección de la gestión de Javier Milei antes de las elecciones de octubre
Los bonaerenses eligen 23 senadores y 46 diputados para la Legislatura provincial
Así son las boletas que se exhiben en los cuartos oscuros
Los distintos distritos bonaerenses también definirán la composición de sus concejales y consejeros escolares
En esta elección hay una amplia variedad de fuerzas políticas y candidatos en disputa, en las ocho secciones electorales de la provincia
Estas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires renuevan la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y del Senado provincial
Las autoridades electorales recomiendan a todos los empadronados que verifiquen sus datos en el padrón definitivo antes de la jornada electoral, para evitar inconvenientes al momento de presentarse en el establecimiento asignado
Las fuerzas opositoras, con los libertarios de La Libertad Avanza y el PRO como principal alianza adversaria, aspiran a consolidarse como alternativa al peronismo bonaerense
Si el elector no aparece registrado en el padrón electoral de la web, debe enviar su consulta a juntaelectoral@juntaelectoral.gba.gov.ar
El Código Electoral Nacional prevé que la obligatoriedad del voto se termina a los 70 años, cuando el sufragio vuelve a ser optativo
Quienes no asistan a votar sin una justificación válida y no regularicen su situación dentro de los 60 días posteriores a la elección, serán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que puede derivar en multas económicas y restricciones administrativas
Aquellas personas que no puedan concurrir a los comicios y tengan un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar
La provincia de Buenos Aires vota en una fecha separada de las elecciones nacionales, lo que introduce un elemento inédito en la historia reciente bonaerense
Las autoridades de mesas cobrarán $40.000 por su trabajo en esta jornada electoral
Más de 14 millones de bonaerense concurren hoy a las urnas para la renovación de la Legislatura y de los concejos deliberantes de los 135 municioios
Fiscales en acción: ingresan al cuarto oscuro para controlar que no falten boletas de ningún partido político
Según datos oficiales del padrón provisorio, la Primera Sección cuenta con 4.732.831 electores habilitados, lo que la convierte en la sección más poblada de la provincia (AP Photo/Gustavo Garello)
los municipios que conforman el núcleo más poblado de esta región, y tienen un peso decisivo en el reparto de bancas legislativas, son Merlo (434.550 electores), San Martín (378.476 electores), Moreno (372.309 electores), Tigre (293.452 electores), San Isidro (291.305 electores) (AP Photo/Gustavo Garello)
El documento mostrado en la app Mi Argentina, en el celular u otro soporte digital, no está habilitado como medio de identificación para emitir el sufragio. Foto: AFP
No se admite el DNI digital para votar en las mesas electorales. Los fiscales y autoridades de mesa exigen de manera excluyente la presentación de un documento físico, ya sea en formato tarjeta o libreta
Entre los que están eximidos de votar figuran los que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación, o tengan alguna enfermedad, discapacidad o imposibilidad física, comprobada con certificado médico oficial
Este domingo están autorizados a votar ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, que hayan cumplido 16 años al día de hoy y cuenten con domicilio asentado en la provincia. También extranjeros residentes con el tiempo mínimo de permanencia, inscritos previamente en el Padrón de Extranjeros de la Junta Electoral y con domicilio bonaerense