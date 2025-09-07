Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: Francisco Adorni llegó a votar, pero su mesa aún no había abierto

La Provincia de Buenos Aires vive una nueva elección (Aglaplata).

Más de 14,3 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar este domingo en una elección que definirá la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa corresponden a ocho secciones electorales: en cuatro se elegirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se seleccionarán concejales y consejeros escolares.

La conformación resultante de ambas cámaras tendrá un peso relevante para la gestión provincial, ya que será decisiva para que Axel Kicillof obtenga el respaldo legislativo necesario en la segunda parte de su mandato. Al mismo tiempo, estos comicios representarán el primer test para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones nacionales previstas para el 26 de octubre.

Sin embargo, y además de las formalidades, a lo largo de estas elecciones también hay lugar para las curiosidades y las perlitas, que dan color a este nuevo proceso electoral.