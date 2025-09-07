Política

Axel Kicillof votó en La Plata, habló de una elección “muy importante” y dijo que ganará “quien tuvo más votos”

El gobernador se emocionó al contar que su hijo mayor, León, vota por primera vez y aseguró que “17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue la historia”

Kicillof votó esta mañana en
Kicillof votó esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata (REUTERS/Tomas Cuesta)

“La provincia no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, aseguró el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Teatro Metro durante una conferencia de prensa organizada minutos después de que el mandatario emitiera su voto en una escuela de La Plata. Se refería a la importancia a nivel nacional que tiene, para él, esta elección legislativa en Buenos Aires.

“Nos jugamos todos, 17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue la historia. En las urnas se expresa una vocación, un futuro que se desea, y el gobierno nacional tiene que estar atento a escuchar a las urnas; nosotros que somos gobierno acá también”, remarcó tras emitir su voto pasadas las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de la capital provincial.

Kicillof consideró esta elección como “muy importante” y opinó que la lectura posterior a conocer los resultados se medirá por qué espacio consiguió más apoyo, no tanto en cuántas bancas conseguirá cada partido.

“Esta elección es importante como toda elección. Se mira quién tuvo más votos. Lo hemos visto en otras provincias. Se expresa una preferencia, luego hay un montón de análisis para hacer porque se votan los concejos en 135 municipios”, destacó y dijo que, luego, el análisis del resultado “va a requerir una interpretación, pero la primera interpretación es lo que se vota hoy: obviamente la responsabilidad de la política nacional y después cada gobierno provincial y local”.

Kicillof llegó al lugar de
Kicillof llegó al lugar de votación junto a Soledad Quereilhac, su esposa, y se emocionó al contar que su hijo León votará por primera vez (REUTERS/Tomas Cuesta)

El gobernador destacó que “el voto es el acto sagrado de la democracia, el acto más importante de la democracia, donde cada uno y cada una vale igual, vale un voto, es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía en general y quienes gobernamos”.

En ese sentido, dijo que espera que “se vote a conciencia” ya que “es una elección muy importante, que todos le estamos dando relevancia”.

Kicillof contó que este domingo será la primera votación para León, su hijo mayor, y tuvo que contener las lágrimas. Fue un momento breve, emotivo, que el gobernador sorteó con un silencio y una sonrisa hacia el palco del teatro, donde estaba toda su familia. También contó que almorzará -aunque no habían decidido el menú- y que luego iría a la residencia a pasar un rato con sus amigos antes de partir hacia el bunker cerca de las 18.

“Lo primero que gana es la democracia porque en la vida de Argentina hubo épocas donde no era posible votar, llamando a todo el pueblo de la provincia sin distinciones a que se manifieste a través del voto y esperando a ver qué dice el pueblo con la importancia que tiene a nivel nacional por ser la provincia más poblada”, insistió en el concepto el gobernador.

El voto de Máximo Kirchner

Un rato antes había votado cerca de allí, en la localidad platense de Tolosa, Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense y diputado nacional.

"El voto es el acto
“El voto es el acto sagrado de la democracia", aseguró el gobernador (REUTERS/Tomas Cuesta)

“Estamos a casi 100 días de que la presidenta del PJ estépresay la sociedad va a validar o no una manera de conducir el país.La provincia es el 40% del electorado, por eso es importante la elección”, aseguró el referente de La Cámpora al salir del cuarto oscuro sobre los ribetes nacionales que tomó la elección.

Respecto de si Kicillof, ideólogo del desdoblamiento y en tensiones internas con La Cámpora a pesar de las listas de unidad, sería el “ganador” en un eventual triunfo peronista esta tarde en las elecciones legislativas- ya que desde el cristinismo se había criticado la decisión de separar las elecciones legislativas provinciales de las nacionales- Kirchner respondió que la cuestión “no pasa por ahí” y remarcó que “la sociedad se tiene que expresar”.

El diputado bonaerense nacido en Santa Cruz consideró en algún aspecto lo mismo que Kicillof en el sentido de que las elecciones legislativas provinciales “pueden ser el termómetro de las elecciones de octubre” aunque remarcó la importancia de la participación de los ciudadanos: “Aspiramos a que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%,hay que ejercer el derecho al voto, que es importantísimo”.

