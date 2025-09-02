El 81% de los argentinos cree que los políticos están hablando poco de educación, según una encuesta

En sectores vulnerables, siete de cada diez jóvenes no finalizan la escuela secundaria (Foto NA)

Aunque la educación aparece cada vez con más fuerza entre las prioridades de la ciudadanía, una amplia mayoría siente que no forma parte del discurso político. Una encuesta nacional elaborada por Isonomía Consultores y Fundación Cimientos reveló que el 81% de los argentinos considera que los dirigentes hablan “poco” o “nada” sobre el tema. En ese sentido, el 76% afirmó que las propuestas educativas influirán en su voto en las próximas elecciones.

Los datos, que muestran una brecha entre el interés social y la agenda política, ofrecen una radiografía precisa sobre cómo se percibe el lugar que ocupa la educación en el debate público.

La investigación incluyó a 1.500 personas entre 18 y 75 años y fue llevada a cabo mediante una metodología mixta. El diseño muestral fue aleatorio, polietápico por conglomerados y estratificado por zonas del país y tamaño de hábitat. El margen de error del estudio es de ±2,52%, con un nivel de confianza del 95%.

Al ser consultados sobre la importancia que tendrán las propuestas educativas en la decisión de voto en las elecciones de este año, el 76% respondió que serán “muy importantes” o “bastante importantes”. En contraste, un 18% señaló que les dará “poca” o “ninguna” relevancia, mientras que un 6% no supo o no contestó. El dato se mantiene estable entre varones y mujeres, y es similar en todos los rangos etarios, con un leve repunte en el grupo de 30 a 49 años, donde el porcentaje asciende al 77%.

El interés por las propuestas educativas crece entre los votantes según nivel de instrucción

Sin embargo, a pesar de esa valoración, cuando se preguntó si los políticos están hablando de educación, el 81% respondió que “poco” o “nada”, y apenas un 16% opinó que lo están haciendo “mucho” o “bastante”. El 3% restante no respondió. La discrepancia entre la demanda social y la percepción sobre la agenda pública es notoria.

La directora ejecutiva de Fundación Cimientos, Mercedes Méndez Ribas, vinculó este escenario con una preocupación concreta. “La educación se está consolidando como un valor central en la decisión de voto de los argentinos, y lo más relevante es que esta valoración comienza a atravesar a todos los sectores sociales”, afirmó.

Y agregó: “La educación es la herramienta que más impacto genera en el desarrollo de los jóvenes: quienes terminan el secundario tienen el doble de chances de acceder a un empleo formal, y si cuentan con una red de apoyo, esas oportunidades se duplican. Que los argentinos estemos exigiendo propuestas educativas a nuestros representantes es una señal alentadora de que entendemos la magnitud del desafío que tenemos por delante”.

Según datos elaborados por la organización en base al Censo 2022, 4 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 20 años no logra completar la escuela secundaria. En sectores de alta vulnerabilidad social, la cifra asciende a 7 de cada 10, de acuerdo con un relevamiento de Martín Scasso y Victoria Río (2021) elaborado para Fundación Qualitas.

Fundación Cimientos encuestó a 1500 personas de entre 18 y 75 años en todo el país

El estudio muestra diferencias significativas en la valoración de las propuestas educativas según el nivel de formación de los encuestados. Entre quienes solo completaron la educación primaria, el 63% dijo considerar las propuestas como muy o bastante importantes. El porcentaje asciende al 71% entre quienes terminaron la secundaria y llega al 82% entre quienes cuentan con estudios terciarios o universitarios.

La encuesta también establece comparaciones con los resultados de un sondeo similar realizado por Cimientos e Isonomía en 2023. En ese momento, el 70% de los consultados indicaba que la educación influía en su voto. En el relevamiento actual, la cifra se incrementó a 76%. En el grupo con escolaridad primaria, la suba fue aún más marcada: del 46% al 63%.

“Hablar de educación todo el año –en campaña electoral y fuera de ella– sería un buen punto de partida”, planteó Méndez Ribas. “La educación es el verdadero motor del desarrollo sostenible, la llave para construir una Argentina más justa, innovadora y con oportunidades para todos. El gran desafío para la política argentina es colocarla en el centro de la agenda pública y reconocerla como un pilar que ayuda a superar los problemas estructurales del país”, añadió.

Desde la fundación también destacaron que el impacto de los programas educativos se traduce en datos concretos. De acuerdo con cifras internas de Cimientos, el 79,5% de los estudiantes que participan de sus programas finaliza la secundaria. Un año después de egresar, el 83% se encuentra trabajando y/o estudiando.

La brecha entre la demanda social por educación y el discurso político sigue siendo amplia

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil creada en 1997. Implementa programas orientados a favorecer la permanencia en el sistema educativo, mejorar la calidad de la enseñanza e impulsar la inserción laboral y la continuidad de estudios superiores, especialmente en contextos vulnerables.

Sus iniciativas se desarrollan en distintas provincias argentinas y también en Uruguay. Entre sus propuestas se destacan el programa Futuros Egresados, la Red de Egresados, el Programa de Becas Universitarias, Escuelas que Acompañan y la Red Cimientos.

La encuesta, con resultados presentados públicamente en septiembre, forma parte de un trabajo que Fundación Cimientos impulsa en cada año electoral para indagar cómo se posiciona la ciudadanía frente al debate educativo y qué peso tiene la educación a la hora de emitir el voto