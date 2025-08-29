Política

Referentes del sector agroindustrial se reunieron en La Rioja para debatir sobre el futuro del sector

Durante el encuentro, el gobernador Ricardo Quintela destacó la necesidad de fortalecer el campo

Los referenes que participaron de la Jornada de debates y aportes sobre el sector agroindustrial argentino

El gobernador Ricardo Quintela reunió a referentes nacionales y provinciales, productores y exfuncionarios del sector agroindustrial en una jornada que busca sentar las bases de la plataforma político-productiva del peronismo hacia 2027. El evento, organizado por la Secretaría de Asuntos Agrarios del Partido Justicialista (PJ) y el Partido Justicialista de La Rioja, se propuso como un espacio de debate y construcción colectiva en torno al modelo agroindustrial que necesita el país.

Durante la apertura, Quintela remarcó la relevancia de discutir el rumbo del sector agroindustrial y celebró que el encuentro se realizara en la provincia. El mandatario expresó: “Estamos muy contentos de que hayan elegido La Rioja para congregarse y debatir sobre un proyecto de agricultura y ganadería que fortalezca a nuestro sector productivo de la mano del peronismo. El campo no es nuestro enemigo: lo que rechazamos es que algunos se aprovechen del esfuerzo de los productores para concentrar riqueza. Tenemos que prepararnos y organizarnos para los tiempos que vienen, porque es el peronismo el que históricamente puso de pie a la Argentina y lo volverá a hacer”. Además, instó a que estos debates se extiendan a todas las áreas de intervención del peronismo, desde la cultura hasta la salud, con el objetivo de construir soluciones colectivas para la sociedad.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja

La jornada, encabezada por la Secretaría de Asuntos Agrarios del Consejo Nacional del PJ bajo la dirección de Julián Domínguez, reunió a exministros de Agricultura, funcionarios nacionales, referentes del INTA y SENASA, dirigentes políticos, legisladores y productores. El propósito central fue avanzar en la elaboración de una plataforma programática que oriente las políticas del peronismo de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En sintonía con este objetivo, el ministro de Producción y Ambiente de La Rioja, Ernesto Pérez, calificó la jornada como “un día histórico y revolucionario, porque estamos construyendo una plataforma de gobierno a partir de la voz de los productores. No existe antecedente de un espacio político que consulte de manera directa a pequeños, medianos y grandes productores para definir las políticas agropecuarias que llevará adelante el peronismo de cara al 2027”. Pérez subrayó que el equipo de Domínguez mantuvo reuniones con productores de diversas escalas, incluso con quienes poseen menos de media hectárea, quienes expusieron tanto las dificultades que enfrentan por el costo de los insumos y el gasoil como sus expectativas de continuar trabajando la tierra con dignidad.

Por su parte, Julián Domínguez agradeció la recepción y puso en valor la historia del movimiento, afirmando: “Queremos revalorizar nuestra historia, rescatar el aporte de compañeros y dirigentes de todos los tiempos y reafirmar que el sector agrario es parte constitutiva de la identidad política de nuestro movimiento. Necesitamos una visión de capitalismo nacional que acompañe a los grandes, organice a los medianos y permita crecer a los pequeños productores. Esto no es un tema técnico, es un tema de convicción política y de proyecto de país”.

Julián Domínguez agradeció la recepción y puso en valor la historia del movimiento peronista

Domínguez también destacó la capacidad anticipatoria del peronismo, recordando que “Perón en 1972 habló del cambio climático, Francisco lo retomó en Laudato Si, y hoy Naciones Unidas lo plantea en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestra historia es anticiparse a los tiempos y dar respuestas a los desafíos del mundo”.

El encuentro contó con la presencia del diputado nacional Ricardo Herrera, los senadores nacionales Fernando Rejal y Florencia López, el legislador provincial Sebastián Gutiérrez y el rector de la Universidad Nacional de Chilecito, César Alberto Salcedo, junto a exfuncionarios nacionales, representantes de consejos provinciales y técnicos del sector agropecuario. Las mesas de trabajo, que continuarán el viernes, se centrarán en temas como la producción, el comercio exterior, la sustentabilidad y la integración del campo argentino al desarrollo nacional.

El clima de las deliberaciones quedó reflejado en una consigna que circuló entre los asistentes: “Los mejores días fueron, son y serán peronistas, y el campo argentino será parte de esa reconstrucción nacional”.

