Política

La semana que viene el Senado buscará aprobar la insistencia de la emergencia en discapacidad

Sin pasar por las comisiones, la oposición asegura tener los dos tercios para aprobar la norma el jueves que viene en medio del escándalo de los audios y en plena campaña electoral

David Cayón

Por David Cayón

Guardar
El Senado sesionaría el jueves
El Senado sesionaría el jueves que viene

En la previa a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno se prepara para recibir un nuevo revés parlamentario. En la noche de ayer ingresó al Senado de la Nación el proyecto de insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Y todo apunta a que obtendrá sanción definitiva.

En medio del escándalo que atraviesa el gobierno de La Libertad Avanza como consecuencia de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre supuestos pago de coimas que llegan hasta las esferas más altas del Ejecutivo nacional, la oposición en la Cámara alta definió que el proyecto de ley que tiene como eje fundamental el ajuste del nomenclador por inflación desde diciembre de 2023 sea llevado directamente al recinto sin un previo paso por las comisiones correspondientes.

“Si tenés los dos tercios para aprobarlo tenés los votos para tratarlo sobre tablas. La semana que viene vamos a ir al recinto”, explicó una fuente del interbloque de Unión por la Patria.

La ecuación que hacen los senadores de la oposición es bastante simple. Como en el caso de discapacidad se trata de la insistencia de una ley que fue vetada por el presidente Javier Milei, es necesario contar con el voto positivo de dos tercios de los presentes. Es la misma cantidad de votos que son necesarios para poder habilitar el tratamiento de cualquier proyecto de ley que no cuenta con dictamen de comisión.

“Va a ser muy difícil que el Gobierno pueda frenar esto. Ya es un tema resuelto”, señaló a Infobae un senador radical que suele acompañar las posiciones de La Libertad Avanza.

Votación original de la Emergencia
Votación original de la Emergencia en Discapacidad el pasado 10 de julio por unanimidad

Además de la cantidad de votos, la oposición no quiere dejar pasar la oportunidad de avanzar con un proyecto de la denominada agenda social días antes de que se lleven adelante las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En ese esquema, el Senado podría sesionar el próximo jueves 4 de septiembre y las elecciones provinciales son el domingo 7.

En el giro que realizó anoche la presidencia de Diputados también se incluyó otros dos proyectos de ley que tienen media sanción. El primero se refiere a incrementar las penas para los casos del delito de evasión impositiva que redactaron los diputados Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy. El segundo es el que modifica el huso horario y que es autoría del radical Julio Cleto Cobos.

Aunque con los dos tercios que la oposición tiene para habilitar discapacidad podría empujar ambos proyectos, desde diferentes bloques del Senado de la Nación confiaron que lo más probable es que ambos proyectos tengan giros a comisiones y se debata y dictamine. El primero con mayor celeridad que el segundo.

El pasado 20 de agosto la oposición en Diputados reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo 2 abstenciones. La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político en el Congreso de la Nación.

Se espera que la “ruptura” que se vivió en muchos bloques de la disciplina partidaria se mantenga en la Cámara Alta. Más teniendo en cuenta que cuando se votó la ley en julio pasado había obtenido 55 votos positivos, 0 abstenciones y 17 ausentes, con un sobrado número referente a los dos tercios si el recinto estuviese completo -48 sobre 72 senadores-. Hoy, con el escándalo de los audios y el impacto que empiezan a mostrar las encuestas, se espera que en medio de la campaña electoral se sumen más votos.

De esta manera, Unión por la Patria conformada por los bloques Unidad Ciudadana (15 miembros), Frente Nacional y Popular (15) y Convicción Federal (4), aporte sus 34 miembros. En la votación original la UCR aportó 9 de sus 13 miembros, número que se podría incrementar en la insistencia si suma presencias en el recinto. El bloque Despierta Chubut (1); Frente PRO 4 de 7 miembros, Frente Renovador de la Concordia Social (2), Por Santa Cruz (2), Por la Justicia Social (1) y Unidad Federal (2).

Temas Relacionados

Ley de Emergencia en DiscapacidadBuenos AiresGobiernoSenado de la NaciónJavier MileiLa Libertad AvanzaUnión por la PatriaCámara de DiputadosCámara AltaOscar Agost CarreñoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Diputados: Martín Menem activa un retiro voluntario general “con un tope de 200 vacantes”

Arrancará el 1 de septiembre y podrían ingresar más agentes según “disponibilidad presupuestaria”. El tope de bonificación será 20 años. Es para la planta permanente y temporal con 24 meses de trabajo acreditado. También plantea restricciones

Diputados: Martín Menem activa un

Violencia en la Facultad de Derecho: así fue la brutal pelea entre agrupaciones libertarias y peronistas en un pasillo

El hecho fue protagonizado por militantes de Somos Libres y Juventud Universitaria Peronista. Denunciaron pintadas y agresiones previas. El mensaje de Javier Milei

Violencia en la Facultad de

La oposición puso en funcionamiento la comisión $Libra: LLA se retiró y anunció que no participará

Los libertarios habían logrado bloquear la designación de un presidente y por lo tanto sólo hubo una reunión informativa en cinco meses. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue electo como titular del cuerpo

La oposición puso en funcionamiento

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

El fundador de Mercado Libre mantuvo una discusión en redes sociales con el influencer y divulgador de tecnología, quien lo cuestionó por minimizar las denuncias contra el Gobierno

El cruce entre Marcos Galperín

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae la identidad de los tres violentos que este miércoles participaron del ataque con piedras al Presidente y otros referentes de La Libertad Avanza. Hasta este jueves al mediodía, solo uno de ellos permanecía detenido

Quiénes son las tres personas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gran operativo en Chacabuco contra

Gran operativo en Chacabuco contra las caravanas de motociclistas: 16 allanamientos y 5 detenidos

Flores aromáticas para balcones: siete especies ideales para plantar en primavera

El caso del cine porno de Ciudadela: detuvieron a un tercer acusado de explotar sexualmente a mujeres trans

Inflación: el impacto del dólar en los precios fue leve y el índice de agosto sería cercano al 2%

El crimen de Diego Fernández Lima en la casa de Coglhan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento

INFOBAE AMÉRICA
El arte argentino conquista Roma

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

Estados Unidos celebró la reactivación de sanciones de la ONU contra Irán por su incumplimiento nuclear

Qué se sabe de Robin Westman, la presunta autora del tiroteo en la iglesia de Minneapolis

Estados Unidos advierte que grupos vinculados a China podrían estar lavando miles de millones para cárteles mexicanos

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

TELESHOW
Marley conmovió a sus seguidores

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó

Joaquín Furriel celebró su cumpleaños con amigos famosos y los colores de Racing en el Teatro San Martín

La felicidad de la China Suárez tras reunir a sus hijos en Estambul: abrazos y sonrisas bajo el sol

Cochito López habló entre risas del supuesto encuentro amoroso con Pampita