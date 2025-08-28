Fuerza Patria evita los grandes actos para los últimos días de la campaña en PBA y Kicillof apuesta al formato territorial

Los últimos días antes de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires presentan un escenario atípico dentro del peronismo: Fuerza Patria ha dejado de lado los tradicionales actos masivos, inclinándose, en cambio, por una campaña territorial con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la cabeza. Así, la dinámica de la recta final está dominada por reuniones locales y recorridas de proximidad, con una estrategia que privilegia el contacto directo y la “presencia sectorial”.

La reconfiguración de la campaña responde a factores tanto políticos como sociales. Durante la primera parte de este tramo final, el equipo de Kicillof volcó sus esfuerzos hacia el conurbano, con inauguraciones con el objetivo de mostrar un contraste con la gestión de Javier Milei, quien también acelera su presencia en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Uno de los objetivos de la estrategia libertaria es nacionalizar la campaña.

A diferencia de ciclos electorales previos, en esta ocasión no está previsto cierre de campaña con un gran acto central, formato típico del peronismo. Esta decisión se toma, en parte, por la situación económica y social actual, que desincentiva las grandes concentraciones públicas, y por la intención de evitar posibles tensiones internas. Además, hay un ánimo general que admite una baja predisposición a asistir a movilizaciones multitudinarias y está atada a la baja participación electoral que hubo desde principios del 2025 en distintos puntos del país. Buenos Aires no es una excepción. El cierre de campaña de Fuerza Patria en la provincia más grande del país se distancia notablemente de lo usual.

Kicillof este miércoles en Pilar

El que está al frente de la campaña es Kicillof. Este miércoles cerró el encuentro “La Fuerza de la Salud”. Se trató de un acto con trabajadores de la salud de toda la provincia de Buenos Aires, que organizó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en el municipio de Pilar, en la Primera sección electoral.

La locación elegida hizo que los principales candidatos de la lista de senadores provinciales por la Primera sección electoral, participen del acto. Así fue que el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y primer postulante en la boleta de Fuerza Patria, esté en el acto y además haga uso de la palabra. También participó la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, que es la segunda candidata a senadora provincial también por la Primera.

El acto de este miércoles contó con la particularidad de un mensaje de voz grabado que envió la expresidenta Cristina Kirchner. Allí, la dos veces presidenta, se refirió a los audios sobre un presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que conducía Diego Spagnuolo; un tema que —como contó Infobae— el peronismo buscará sostener en la discusión pública. “Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad y después rajó cuando se armó el quilombo”, esbozó Kirchner.

“Esta elección nos da una oportunidad para discutir qué provincia queremos, y el mayor desafío de nuestra militancia es explicar que a la salud pública, a la educación y a la universidad hay que defenderlas en las urnas, de forma masiva y democrática”, dijo Kicillof este miércoles. También consideró: “El 7 de septiembre hay solo dos boletas: la de Milei, que viene a destruir al Estado y la de Fuerza Patria, que propone defender los derechos de los trabajadores. Quedan pocos días: todos a las urnas a ponerle un freno al Gobierno nacional”, concluyó.

Más temprano, el gobernador había mantenido en La Plata un encuentro con referentes gremiales de la provincia y culminó la jornada en la tarde noche en un encuentro con jóvenes universitarios en La Plata. Un evento del que también participó el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana y el intendente local, Julio Alak.

Taiana viene asomando en distintos cónclaves que organiza el peronismo, primeramente, para el próximo 7 de septiembre. Se espera que una vez finalizada la campaña provincial, el peronismo encarará con fuerza la discusión electoral del 26 de octubre. El candidato de Fuerza Patria para el Congreso por la PBA fue el testigo del reclamo que Máximo Kirchner efectuó sobre el gobernador pidiendo el mismo trato económico entre Quilmes y La Plata, acusando que la capital bonaerense era más beneficiada en la distribución de recursos que el distrito que conduce la intendenta Mayra Mendoza.

En lo que respecta al mandatario, su agenda diaria será similar a las de estas horas. Se especula con que el lunes de la semana que viene cierre el Plenario del Movimiento Evita de la Provincia de Buenos Aires a realizarse en Florencio Varela. “No va a haber ningún acto grande, estamos trabajando en un formato bien territorial”, cuentan cerca de Kicillof.

Se esperaba que este sábado el gobernador y los primeros candidatos —al menos en La Matanza - compartan una caravana. En La Matanza, el intendente Fernando Espinoza también es el primer candidato a concejal.