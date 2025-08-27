Política

Martín Menem: “Todo indica que esta operación viene del lado del kirchnerismo”

El presidente de la Cámara de Diputados instó a la Justicia a investigar las denuncias por coimas en la ANDIS, reiteró que pone las “manos en el fuego” por su primo Lule y aseguró que Milei “no puede estar contestando ante cada bomba de humo”

Guardar
Martín Menem
Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó duramente el origen de las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y atribuyó la filtración de audios a una maniobra política de la oposición a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Todo indica que esta operación viene del lado del kirchnerismo”, afirmó Menem en LN+. No obstante, insistió en que el contenido de las grabaciones es completamente falta -y fue “super editado”- y ratifió que “pone las manos en el fuego” tanto por Karina Milei como por su primo Lule Menem.

Para Menem, el escándalo se inscribe en el marco de la campaña electoral y responde a una “preocupación” del peronismo. “Se trata de una monumental operación a 15 días de las elecciones en el último reducto del kirchnerismo. Una buena elección de La Libertad Avanza (LLA) significa que vamos a poder jubilar a mucha gente que sigue haciendo ruido en el Congreso y en la Legislatura de la provincia provincial”, expresó en alusión al resultado que espera el oficialismo en el principal distrito electoral del país.

Al ser consultado sobre las escuetas explicaciones que dieron los principales referentes del Gobierno, Menem se limitó a explicar que están dejando que investigue la Justicia. “Nosotros creemos en la división de poderes. El kirchnerismo estaría hablando de lawfare y apretando jueces. En un Estado de Derecho, las pruebas se definen en tribunales, no en los medios de comunicación”.

Respecto a la autenticidad del material divulgado, Menem fue terminante: “Nadie puede aseverar que esos audios sean auténticos o no. Están super editados. El contenido de los audios es absolutamente falso”.

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo

Además, destacó que, cuando trascendieron estas grabaciones, el Gobierno Nacional dispuso apartar automáticamente al funcionario involucrado, en este caso Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, por considerar que incumplió con la obligación de denunciar la situación y, además, porque quedó envuelto en comentarios negativos hacia otros miembros del gabinete. “Había que separarlo por alguno de dos motivos: porque omitió denunciarlo o porque tenés un funcionario vociferando comentarios negativos de otros funcionarios del Gobierno, también lo tenés que separar”, explicó.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados relativizó además la magnitud de escándalo, sugiriendo que podrían presentarse más episodios similares durante la recta final de la campaña. “No descartes que aparezcan otras operaciones. Te acordás las cosas que decían de Milei en 2023. Estamos en campaña, hay un espacio que gobernó 20 años, que como gestión fueron una catástrofe”, planteó el dirigente del oficialismo.

A raíz de uno de los audios de Spagnuolo, donde los critica personalmente por su gestión al frente de la Cámara de Diputados, Menem aseguró que no tienen ningún tipo de relación personal. “A Spagnuolo lo conocí durante la campaña y a raíz del veto de Milei a la emergencia en Discapacidad, cuando lo invité a que me explique cómo funciona el nomenclador”.

También relativizó sus contactos con la familia dueña de la droguería Suizo Argentina: “Conozco a toda la familia de las droguerías porque tengo una empresa de suplementos dietarios”. De este modo, trató de neutralizar las especulaciones sobre eventuales lazos con el entramado investigado. “Ahora dijeron que lo vieron a Lule andando en una Ferrari, ¿hasta cuándo van a tirar boludeces?”, protestó.

“Estamos en plena campaña electoral, con un mensaje claro, en la que venimos muy bien encaminados, tenemos un rumbo político y económico. El Presidente no puede estar contestando ante cada bomba de humo. En algún momento tenemos que seguir laburando. A mí me tiene sin cuidado todo lo que dice el kirchnerismo”, sintetizó.

Este miércoles Menem deberá conducir la sesión especial en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará su informe de gestión y se verá obligado a contestar las preguntas de la oposición sobre los audios, sobre las muertes causadas por el fentanilo contaminado y las denuncias de estafa en torno a la criptomoneda $Libra.

