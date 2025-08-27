Política

La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

La legisladora viajaba hacia CABA para participar de la sesión convocada para esta tarde. El chofer que la trasladaba se quedó dormido y perdió el control del auto, a la altura de Ramallo

Guardar
La diputada nacional Rocío Bonacci
La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un grave accidente en ruta 9

Un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires puso en riesgo la vida de la diputada nacional Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que viajaban salió de la ruta y terminó en un campo cercano a Ramallo. Ambos sufrieron heridas, aunque no revistieron gravedad, y debieron recibir atención médica tras el impacto.

El incidente ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, dirigente de Unite, se dirigían a Buenos Aires. El automóvil, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, perdió el control y se despistó. Según relató José Bonacci, “se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”. Tras el accidente, la diputada fue asistida por lesiones en el rostro y ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo.

La trayectoria de Rocío Bonacci en la política es reciente. Se incorporó en 2023, motivada por la figura de Javier Milei, aunque hasta entonces no tenía antecedentes de militancia ni actividad política. Su padre, en cambio, cuenta con una extensa carrera en el ámbito partidario y es conocido por su rol al frente de Unite, partido que ha servido de plataforma para dirigentes que quedaron fuera de otras listas.

En 2019, José Bonacci fue clave para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, logrando seis bancas en la Cámara de Diputados provincial con un armado de perfil evangélico y ultracatólico. Su vínculo con Milei facilitó también la inclusión de Rocío Bonacci en la lista de diputados nacionales en 2023, lo que resultó en su elección.

El siniestro vial que involucró a la diputada nacional y a su padre se produjo cuando el vehículo oficial terminó fuera de la calzada, en un campo, durante el trayecto hacia Buenos Aires.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Accidente vialRocío BonacciJosé BonacciCámara de DiputadosLa Libertad AvanzaUniteBuenos AiresRamalloPolítica argentinaJavier Mileiúltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei retoma la campaña electoral en Lomas de Zamora en medio del escándalo por las denuncias de corrupción

El presidente se mostrará hoy con candidatos de La Libertad Avanza (LLA) que competirán el 7 de septiembre en el segundo municipio bonaerense más populoso de la Tercera Sección Electoral

Javier Milei retoma la campaña

Luis Juez cuestionó al Gobierno por las coimas en ANDIS: “¿No hay plata para discapacidad pero sí para la cometa?”

El senador cordobés exigió respuestas por los audios filtrados de Diego Spagnuolo. Sus declaraciones llegaron después de quedar afuera de las listas de La Libertad Avanza en la provincia

Luis Juez cuestionó al Gobierno

Por la emergencia ferroviaria, hay 62 estaciones sin servicio y 27 millones de usuarios menos

El relevamiento alcanza únicamente a los servicios suspendidos por tiempo indefinido. Entre el primer semestre de 2023 y 2025, la red perdió el 17% de los pasajeros del AMBA, y cayó la cantidad de viajes en larga distancia. El año pasado, el Gobierno dictó el DNU de emergencia en el sector

Por la emergencia ferroviaria, hay

La FURP celebró 55 años de historia: “Estamos cada vez con más programas e iniciativas para promover la formación de jóvenes líderes”

La Fundación Universitaria del Río de la Plata conmemoró un nuevo aniversario en un acto que se realizó en La Rural, al que asistieron referentes políticos, empresariales y académicos

La FURP celebró 55 años

Flexibilizaron el ingreso al país para los ciudadanos de India que cuenten con la visa de turista estadounidense

La medida quedó plasmada en una resolución publicada en Boletín Oficial. La semana pasada el Gobierno otorgó beneficios similares para quienes provengan de China o República Dominicana

Flexibilizaron el ingreso al país
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lenny Kravitz reveló el secreto

Lenny Kravitz reveló el secreto de sus músculos a los 61 años: la estricta rutina de ejercicios y alimentación que sigue

El padre de Pablo Grillo dio detalles sobre la salud del fotógrafo tras la última intervención

Un custodio de Mariano Cúneo Libarona baleó a un joven de 19 años en un confuso episodio en Moreno

Luis Juez cuestionó al Gobierno por las coimas en ANDIS: “¿No hay plata para discapacidad pero sí para la cometa?”

Una marca de ropa que supo estar en la cima cierra 500 tiendas a nivel global tras 60 años en el mercado

INFOBAE AMÉRICA
La extraña aparición de tumores

La extraña aparición de tumores en ranas desata alerta y moviliza a investigadores en Australia

La Policía brasileña pidió sumar agentes dentro de la casa de Jair Bolsonaro para garantizar su vigilancia

50 años sin Hannah Arendt, reflexiones y debates en el Cultural San Martín

Hallaron los restos de humanos primitivos más antiguos fuera de África: tienen casi 2 millones de años

Una marca de ropa que supo estar en la cima cierra 500 tiendas a nivel global tras 60 años en el mercado

TELESHOW
El tierno gesto de Benjamín

El tierno gesto de Benjamín Agüero con Claudia Villafañe tras el accidente de tránsito: “Un ser de otro planeta”

“Me enteré a los cinco meses”: la increíble revelación en Los 8 escalones que dejó sin palabras a Pampita

Patricia Grisales sufrió ataque de pánico en la última eliminación de ‘Masterchef Celebrity 2025’: “Quedé loca”

Alex Caniggia y unas fotos al borde de la censura: “El fuego corre por mis venas”

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar