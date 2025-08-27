La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un grave accidente en ruta 9

Un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires puso en riesgo la vida de la diputada nacional Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que viajaban salió de la ruta y terminó en un campo cercano a Ramallo. Ambos sufrieron heridas, aunque no revistieron gravedad, y debieron recibir atención médica tras el impacto.

El incidente ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, dirigente de Unite, se dirigían a Buenos Aires. El automóvil, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, perdió el control y se despistó. Según relató José Bonacci, “se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”. Tras el accidente, la diputada fue asistida por lesiones en el rostro y ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo.

La trayectoria de Rocío Bonacci en la política es reciente. Se incorporó en 2023, motivada por la figura de Javier Milei, aunque hasta entonces no tenía antecedentes de militancia ni actividad política. Su padre, en cambio, cuenta con una extensa carrera en el ámbito partidario y es conocido por su rol al frente de Unite, partido que ha servido de plataforma para dirigentes que quedaron fuera de otras listas.

En 2019, José Bonacci fue clave para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, logrando seis bancas en la Cámara de Diputados provincial con un armado de perfil evangélico y ultracatólico. Su vínculo con Milei facilitó también la inclusión de Rocío Bonacci en la lista de diputados nacionales en 2023, lo que resultó en su elección.

El siniestro vial que involucró a la diputada nacional y a su padre se produjo cuando el vehículo oficial terminó fuera de la calzada, en un campo, durante el trayecto hacia Buenos Aires.

Noticia en desarrollo