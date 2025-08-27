Política

El intendente de Lomas de Zamora repudió el ataque a Milei, pero advirtió: “Hay mucha gente que está enojada”

Federico Otermín condenó “de manera enfática” lo ocurrido en su municipio y contó que no hubo heridos. Sin embargo, consideró que la actividad fue llamativa: “No sé qué esperaban, que la gente los salude y mientras pasaban que los vecinos se vayan acercando a saludar, realmente no lo entiendo”

Guardar

En medio de la conmoción generada por el ataque al presidente Javier Milei durante una caravana en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se pronunció públicamente para repudiar el hecho y, al mismo tiempo, expresar su preocupación por el contexto en el que ocurrió la actividad. Durante una entrevista con Infobae en vivo, el intendente aseguró no conocer a la persona que arrojó el objeto contra el vehículo presidencial, condenó el episodio con firmeza, pero también señaló el malestar social creciente en el distrito.

Condeno cualquier hecho de violencia, enfáticamente”, subrayó el jefe comunal, al referirse al ataque contra el mandatario. Aclaró que no posee información sobre el autor del hecho y que desde temprano advirtió sobre la posibilidad de que se generara una protesta espontánea.

Yo me pronuncié esta mañana porque veía con preocupación que habían difundido la idea de una caravana y que había mucha gente de Lomas enojada y con vocación de hacer una protesta en la Plaza de Lomas”, detalló.

En ese sentido, Otermín puso el foco en el malestar social: “Hay mucha gente que está enojada por un montón de situaciones del Gobierno”, afirmó. Aunque insistió en la importancia de mantener las expresiones dentro de los canales democráticos, dejó en claro que la disconformidad con la gestión nacional es palpable en el territorio: “Si las encuestas les dan mal es porque entonces tienen un conocimiento de que el respaldo no es mayoritario”, analizó.

El intendente remarcó la necesidad
El intendente remarcó la necesidad de defender el sistema democrático y rechazar de forma tajante cualquier tipo de agresión

El intendente de Lomas describió el operativo de seguridad como “inusual” para la zona y cuestionó su impacto en la rutina de los vecinos. “Lo que me generaba preocupación era la naturaleza de lo que estaba pasando, el lugar donde se realizó, la avenida Hipólito Yrigoyen, es como nuestra 9 de Julio, un lugar donde circulan miles de personas”, comparó, en alusión al tránsito denso y constante que caracteriza ese corredor del sur del conurbano. En ese marco, planteó que “hubo un operativo de seguridad de las fuerzas oficiales que entorpeció todas las actividades de los vecinos”.

Sobre el despliegue y la coordinación del evento, explicó que participaron tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires como la Casa Militar, debido a la investidura presidencial de Milei, a pesar de tratarse de una actividad de campaña. “Más allá de que es un acto de campaña, es el Presidente y hay protocolos que hay que cumplir”, indicó.

Según afirmó, desde el municipio se sumaron móviles de seguridad local y él mismo intervino para intentar evitar posibles tensiones: “Yo convoqué personalmente a la gente a que si quería expresarse contra Milei, que lo haga en las urnas y no esté en la calle”.

Durante la entrevista, Otermín fue consultado sobre también las declaraciones en redes sociales de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó el hecho con sectores políticos locales y no dudó en cuestionarla. “Es falso lo que dijo, pero no me asombra. Ha tenido otro tipo de declaraciones de este tipo y sin ningún tipo de sustento. No se puede decir cualquier cosa”, respondió. Aseguró que no hubo participación de militantes locales en el hecho y reafirmó que su mensaje fue “muy claro” en defensa de la paz y el rechazo de cualquier expresión violenta.

El momento del ataque a la comitiva presidencial - Javier Milei - Lomas de Zamora

Con respecto al clima en la calle durante el paso de la caravana presidencial, admitió que “había mucha gente insultando” y puso en duda las expectativas del oficialismo nacional sobre el recibimiento. “Ellos no sé qué esperaban, que la gente los salude y mientras pasaban que los vecinos se vayan acercando a saludar, realmente no lo entiendo”, dijo.

También se refirió a la modalidad elegida para el acto: “La actividad era rara, es como pasear por la 9 de Julio un miércoles a la tarde con todo el tránsito”, expresó, y agregó: “No sé si quiero plantear esto que hicieron como una provocación, pero no la entiendo”.

En esa línea, comparó la estrategia con campañas previas: “A Macri le ha ido bien en elecciones anteriores y no ha hecho este tipo de actos. Se pueden hacer otras cosas, en un lugar cerrado, un acto y de esa manera llegar también”, sostuvo.

Para cerrar, el intendente volvió a remarcar la necesidad de defender el sistema democrático y rechazar de forma tajante cualquier tipo de agresión. “Hay que fortalecer a la democracia y hay que erradicar la violencia en todas sus formas de la política”, concluyó.

Temas Relacionados

Federico OtermínLomas de ZamoraJavier MileiLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Consejo Superior de la UBA solicitó que no se veten las leyes de financiamiento educativo y emergencia en salud

Desde la alta casa de estudios advirtieron que la falta de recomposición salarial afecta el sistema universitario y reclamaron por la aplicación de los proyectos sancionados

El Consejo Superior de la

La chicana del Turco García tras la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: “Y después yo no puedo ser diputado”

El exfutbolista y candidato a legislador nacional lanzó un mensaje sarcástico en redes sociales luego de la pelea durante la sesión parlamentaria

La chicana del Turco García

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro durante este jueves

Piden que se ponga en marcha la Ley de Emergencia Pediátrica, tras su aprobación por parte del Congreso. Además, realizarán una serie de actividades culturales en el centro de salud

Los trabajadores del Hospital Garrahan

En una sesión plagada de cruces y chicanas, Francos rechazó las denuncias por coimas y apuntó contra el kirchnerismo

El jefe de Gabinete estuvo casi seis horas en la Cámara de Diputados. Aseguró que las acusaciones de corrupción son “infundadas” y pidió dejar actuar a la Justicia. Duros cuestionamientos de ex libertarios

En una sesión plagada de

La ironía de Cristina Kirchner por el escándalo en la ANDIS y las muertes del fentanilo contaminado: “La culpa siempre es de los kukas”

En un mensaje grabado para un acto en Pilar en el que participó Axel Kicillof, la ex presidenta criticó la política sanitaria del Gobierno, el colapso de los hospitales y vinculó la desregulación con las casi 100 muertes por la droga adulterada

La ironía de Cristina Kirchner
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: una mujer cayó desde

Córdoba: una mujer cayó desde un tercer piso cuando intentaba rescatar a su gato

Murió Raúl Barboza, embajador del chamamé y leyenda de la música popular argentina

El Consejo Superior de la UBA solicitó que no se veten las leyes de financiamiento educativo y emergencia en salud

La chicana del Turco García tras la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: “Y después yo no puedo ser diputado”

De Monserrat a Avellaneda: capturaron a motochorros que escaparon de la Policía y atropellaron a una mujer

INFOBAE AMÉRICA
Receta de lasaña de verduras,

Receta de lasaña de verduras, rápida y fácil

El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

Por qué cada 27 de agosto se celebra el ‘Día por qué sí’ y cuál es la peculiar historia detrás de la fecha

Rafael Grossi descartó movimiento de reservas nucleares en Irán tras los ataques y reabrió las inspecciones del OIEA

Alemania avanza hacia el regreso del servicio militar obligatorio frente a la amenaza rusa

TELESHOW
Natalie Weber reveló cómo vencer

Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”

Graciela Alfano opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi con Nico Vázquez: “Hiciste un quiebre”

Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria