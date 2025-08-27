El intendente de Lomas de Zamora repudió el ataque a Milei, pero advirtió: “Hay mucha gente que está enojada”

En medio de la conmoción generada por el ataque al presidente Javier Milei durante una caravana en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se pronunció públicamente para repudiar el hecho y, al mismo tiempo, expresar su preocupación por el contexto en el que ocurrió la actividad. Durante una entrevista con Infobae en vivo, el intendente aseguró no conocer a la persona que arrojó el objeto contra el vehículo presidencial, condenó el episodio con firmeza, pero también señaló el malestar social creciente en el distrito.

“Condeno cualquier hecho de violencia, enfáticamente”, subrayó el jefe comunal, al referirse al ataque contra el mandatario. Aclaró que no posee información sobre el autor del hecho y que desde temprano advirtió sobre la posibilidad de que se generara una protesta espontánea.

“Yo me pronuncié esta mañana porque veía con preocupación que habían difundido la idea de una caravana y que había mucha gente de Lomas enojada y con vocación de hacer una protesta en la Plaza de Lomas”, detalló.

En ese sentido, Otermín puso el foco en el malestar social: “Hay mucha gente que está enojada por un montón de situaciones del Gobierno”, afirmó. Aunque insistió en la importancia de mantener las expresiones dentro de los canales democráticos, dejó en claro que la disconformidad con la gestión nacional es palpable en el territorio: “Si las encuestas les dan mal es porque entonces tienen un conocimiento de que el respaldo no es mayoritario”, analizó.

El intendente remarcó la necesidad de defender el sistema democrático y rechazar de forma tajante cualquier tipo de agresión

El intendente de Lomas describió el operativo de seguridad como “inusual” para la zona y cuestionó su impacto en la rutina de los vecinos. “Lo que me generaba preocupación era la naturaleza de lo que estaba pasando, el lugar donde se realizó, la avenida Hipólito Yrigoyen, es como nuestra 9 de Julio, un lugar donde circulan miles de personas”, comparó, en alusión al tránsito denso y constante que caracteriza ese corredor del sur del conurbano. En ese marco, planteó que “hubo un operativo de seguridad de las fuerzas oficiales que entorpeció todas las actividades de los vecinos”.

Sobre el despliegue y la coordinación del evento, explicó que participaron tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires como la Casa Militar, debido a la investidura presidencial de Milei, a pesar de tratarse de una actividad de campaña. “Más allá de que es un acto de campaña, es el Presidente y hay protocolos que hay que cumplir”, indicó.

Según afirmó, desde el municipio se sumaron móviles de seguridad local y él mismo intervino para intentar evitar posibles tensiones: “Yo convoqué personalmente a la gente a que si quería expresarse contra Milei, que lo haga en las urnas y no esté en la calle”.

Durante la entrevista, Otermín fue consultado sobre también las declaraciones en redes sociales de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó el hecho con sectores políticos locales y no dudó en cuestionarla. “Es falso lo que dijo, pero no me asombra. Ha tenido otro tipo de declaraciones de este tipo y sin ningún tipo de sustento. No se puede decir cualquier cosa”, respondió. Aseguró que no hubo participación de militantes locales en el hecho y reafirmó que su mensaje fue “muy claro” en defensa de la paz y el rechazo de cualquier expresión violenta.

El momento del ataque a la comitiva presidencial - Javier Milei - Lomas de Zamora

Con respecto al clima en la calle durante el paso de la caravana presidencial, admitió que “había mucha gente insultando” y puso en duda las expectativas del oficialismo nacional sobre el recibimiento. “Ellos no sé qué esperaban, que la gente los salude y mientras pasaban que los vecinos se vayan acercando a saludar, realmente no lo entiendo”, dijo.

También se refirió a la modalidad elegida para el acto: “La actividad era rara, es como pasear por la 9 de Julio un miércoles a la tarde con todo el tránsito”, expresó, y agregó: “No sé si quiero plantear esto que hicieron como una provocación, pero no la entiendo”.

En esa línea, comparó la estrategia con campañas previas: “A Macri le ha ido bien en elecciones anteriores y no ha hecho este tipo de actos. Se pueden hacer otras cosas, en un lugar cerrado, un acto y de esa manera llegar también”, sostuvo.

Para cerrar, el intendente volvió a remarcar la necesidad de defender el sistema democrático y rechazar de forma tajante cualquier tipo de agresión. “Hay que fortalecer a la democracia y hay que erradicar la violencia en todas sus formas de la política”, concluyó.