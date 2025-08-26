Alejandro Katz, filósofo y candidato a diputado, criticó al Gobierno en medio del escándalo por las supuestas coimas

Katz apuntó contra el gobierno nacional durante su entrevista con Infobae En Vivo.

El filósofo y ensayista Alejandro Katz, quien se postula por primera vez como candidato a diputado nacional por Movimiento Ciudadano (MC), lanzó duras críticas al Gobierno durante una entrevista con Infobae En Vivo: “Es un gobierno de oportunistas, mediocres y de gente sin experiencia en nada relevante”.

El editor aseguró que “no esperaba nada diferente” de la actual administración: “¿Cuál es la motivación de quienes se han incorporado al Ejecutivo con Milei? ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su trayectoria respecto al interés sobre el bien común, sobre el interés nacional? ¿De dónde vienen?“, cuestionó, en declaraciones a Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

En esa línea, durante el streaming se refirió al ministro de Economía, Luis Caputo, como un financista que “se ha dedicado a incrementar su riqueza con dinero, no con producción”. En cuanto al titular de Salud, Mario Lugones, afirmó que es un “gran empresario del negocio de la salud”, cuyo interés es “prosperar en el negocio”.

“Estos son los casos de personas que saben algo de su área. Después, están las ‘Lemoine’ del Gobierno; gente que hacía tareas de cualquier tipo, que nunca se preocupó por la sociedad, la Nación o la política. ¿Qué podemos esperar de esa conjunción de figuras cuya trayectoria no dice que vienen a preocuparse por el bienestar general?“, advirtió.

Katz también opinó que la victoria de Milei es “el producto del fracaso de, al menos, 20 años de gobiernos anteriores”.

“Que ese sea el origen, no quiere decir que tengamos que tener altas expectativas en la respuesta que se le da. Estaba destinada a ser esto. Era un gobierno de oportunistas, de mediocres, gente sin ninguna experiencia en nada relevante. ¿Quién es Pettovello para manejar el 20% de las áreas críticas del Estado Nacional?“, siguió.

Sobre esto último, señaló que los funcionarios sin formación se encuentran en el gobierno por “ambiciones personales, narcicismo, el 8% de aquello que no hay”.

Respecto al programa económico del Ejecutivo, aseguró que generará “zonas de riqueza localizadas” sin generación de empleo o prosperidad: “Islas de riqueza vinculadas con actividades extractivas y el resto del país, un desierto de desocupación, de pobreza y de violencia y narcotráfico”.

Consultado sobre la propuesta de MC, alejada del mileísmo y el kirchnerismo, explicó que se trata de la posibilidad de “pensar una Argentina integrada”.

Y ejemplificó: “Para el kirchnerismo, la política se orienta a los pobres, no para terminar con la pobreza, sino para asistirla y reproducirla. Para el mileismo, se orienta a los ricos, con la idea de que después va a haber derrame; es favorecer la acumulación de riqueza en los sectores más concentrados de la economía. Nosotros pensamos que un buen país es un país de sectores medios”.

Katz es ensayista, editor, filósofo y ahora candidato a diputado por MC.

En esa línea, aseguró que el espacio de MC busca un país de “distribución de conocimiento, riqueza, poder, bienestar, de ciertos grados de igualdad”.

Las elecciones legislativas

Dentro de nueve domingos competirán en todo el país 297 listas de 129 fuerzas políticas para elegir 127 diputados en las 24 jurisdicciones, y 24 senadores nacionales en 8 de ellas.

Las listas que llevan aspirantes a la Cámara baja suman 226 en todo el país, en tanto que las que postulan candidatos a senadores, son 71. Los distritos que eligen representantes para la Cámara alta, en este turno electoral, son CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

La mayor cantidad de listas para diputados la tienen Buenos Aires y Córdoba (19). Le siguen CABA (17) y Santa Fe (16 nóminas). Para senadores, lideran CABA (15 listas) y Chaco (10). Entre titulares y suplentes, los candidatos para ambas cámaras suman 2.656.