El peronismo intenta mostrarse unido en la sección electoral en la que apuesta ganar por mayor diferencia

Kicillof y Mayra Mendoza inauguraron una Alcaidía en Quilmes

En un día cargado de repercusiones por los salvajes incidentes ocurridos en el estadio de Independiente y dónde el gobierno nacional optó por responsabilizar a su gestión en seguridad deportiva, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, siguió con su agenda de campaña que incluyó inauguraciones en distintos municipios de la Tercera sección electoral. Se trata de una región clave para las aspiraciones del peronismo de cara a la elección provincial del próximo 7 de septiembre.

Este jueves, el gobernador estuvo en los municipios de Quilmes, La Matanza y Florencio Varela. En el primero de ellos lo recibió la intendenta local, Mayra Mendoza. Juntos participaron de la inauguración de una Alcaidía Departamental del municipio que dispone de doble alambrado, un muro perimetral, cuatro puntos de control de vigilancia y cinco garitas, resultado de una inversión de $15.091 millones. Se trata de un complejo que tiene cuatro pabellones que agrupan 156 celdas, con capacidad para 312 internos.

El evento arrojó otra foto en conjunto de referentes de distintos sectores de Fuerza Patria que se compuso luego de lo que fue el cierre de la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria, el último fin de semana. Mendoza es una de las voces con las que cuenta la expresidenta Cristina Kirchner en el tramo político bonaerense y que en los últimos meses arrojó reconocidas diferencias con las decisiones de Kicillof. Pese a ello, la campaña parece matizar las divergencias.

Este jueves por la tarde, el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en PBA, Jorge Taiana, también estuvo en Quilmes. Acompañó a Mayra Mendoza en la inauguración de un polideportivo Diego Armando Maradona. Del acto participó el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

El gobernador con Mayra Mendoza, el ministro de Justicia Juan Martín Mena y la secretaria de Obra Pública de Quilmes, Cecilia Soler

Más aún en la Tercera sección electoral. Se trata del circuito electoral en el que el peronismo espera imponerse en el próximo 7 de septiembre y donde se renuevan 18 bancas para la Cámara de Diputados bonaerense. La apuesta del peronismo y de Kicillof en particular es total. La primera candidata es la vicegobernadora, Verónica Magario. Este miércoles, en otra de las actividades que el mandatario provincial y su vice mantuvieron en la Tercera, la titular del Senado provincial le dijo a Kicillof: “Me has puesto en un compromiso terrible en esta elección del siete. La verdad es que lo que asumimos es un compromiso para defender a nuestra gente. Vamos en la boleta de Fuerza Patria para asumir un compromiso junto al gobernador de pararlo a Milei. Es hora de construir esa épica”. Fue durante la inauguración de la escuela secundaria n°15 “René Favaloro” en Florencio Varela.

Los números previos en la Tercera son inciertos. Hay cierta tendencia —o estrategia— tanto del gobierno provincial como de la Nación de darse perdedores en el marco general. En lo que respecta puntualmente a la Tercera sección electoral —que reúne más de 5 millones de electores- el peronismo supone que se impondrá sobre La Libertad Avanza, que lleva de primer candidato al ex policía Maximilano Bondarenko. Pero las proyecciones varían depende de cada sector. El kirchnerismo y La Cámpora deja correr que están 6 puntos arriba; lo que es un margen exiguo, toda vez que históricamente el PJ se impuso sin problemas en la Tercera y con una abultada diferencia. Para el sector de Kicillof la distancia con los libertarios supera los 10 puntos.

Con ese panorama, como contó Infobae, en La Plata, adelantan que la estrategia es tratar de ampliar esa brecha ante el escenario incierto que reciben desde el resto de las secciones electorales, con excepción de la Octava -La Plata-, donde Fuerza Patria podría sostener las 3 bancas que actualmente pone en juego.

Además de Quilmes temprano, Kicillof también estuvo en La Matanza y Varela. En La Matanza recorrió las obras de ampliación del Polo Tecnológico de Innovación en Ciudad Evita e inauguró un jardín de infantes. Allí, además de Magario, lo acompañó el intendente, Fernando Espinoza y el intendente de Almirante Brown y cuarto candidato a diputado provincial por la Tercera sección electoral, Mariano Cascallares. En cada parada de gestión y en el maro de la campaña, Kicillof elige confrontar contra las políticas de Javier Milei.

Este jueves planteó que “el 7 de septiembre la boleta de Fuerza Patria nos va a permitir ponerle un freno a Javier Milei, pero además cuidar a nuestra universidad pública y seguir apostando a la ciencia y la soberanía nacional”. Una línea que también replicó la vicegobernadora en sus distintas intervenciones.

Un registro del violento enfrentamiento entre hinchas de Independiente y la U de Chile (REUTERS/Facundo Morales)

Los cruces de campaña están a la orden del día. Este jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich acusó a Kicillof de ser responsable de los hechos vandálicos que se registraron en el Estadio Libertadores de América del Club Atlético Independiente, entre hinchas del equipo de Avellaneda y de la Universidad de Chile. “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, planteó Bullrich. También tildó de “inutil”, al gobernador porque “se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue quien le contestó. “Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes”, dijo.

Seguidamente, el funcionario de la gestión de Kicillof planteó sobre Bullrich que “desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento”, ya que “el concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados”.

“La seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol”, finalizó.