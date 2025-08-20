Política

El pronóstico de un influencer libertario sobre el rumbo económico: “Hay rubros que no van a sobrevivir la estabilización”

Iñaki Gutiérrez, el libertario que maneja la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, señaló que la estrategia oficial para controlar la inflación implica una reestructuración y que algunas ramas productivas deberán adaptarse

El influencer libertario Iñaki Gutiérrez, a cargo de gestionar la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, se refirió al rumbo económico del gobierno nacional, anticipó un escenario de cambios profundos en el tejido productivo del país y sostuvo que “hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización” impulsada por el Ejecutivo.

Gutiérrez indicó que el país atraviesa un proceso que busca dejar atrás veinte años de alta volatilidad y avanzar hacia el control de la inflación. Destacó, en este sentido, que la estrategia elegida implica una reestructuración y que diferentes ramas productivas deberán adaptarse a condiciones drásticas: “Cuando la inflación termine de desaparecer, el consumo necesariamente se va a recuperar, pero muchísimos rubros con precios estrafalarios tendrán dificultades para sostenerse”.

En declaraciones a FM Delta, el influencer subrayó el caso del sector textil y remarcó: “Las prendas están hasta seis o siete veces más caras que en el exterior. Decir esto no es lo más agradable, pero nosotros lo advertimos desde el primer día de campaña. Hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización”.

Según Gutiérrez, algunos rubros “van a tener que reconvertirse cuando el Gobierno termine de sentar las bases para que la macroeconomía esté bien”. También, resaltó que el objetivo oficial es mantener el dólar en niveles estables, frenar la inflación y evitar la emisión monetaria, lo que demanda “sostener los vetos del presidente en el Congreso para evitar romper el equilibrio fiscal”.

Consultado sobre la situación de las jubilaciones y los programas sociales, reconoció que existen problemas pendientes de resolución, pero defendió la decisión de priorizar la estabilidad macroeconómica para evitar un círculo vicioso de déficit e inflación: “Romper el equilibrio fiscal e imprimir dinero para saldar por un mes una cuestión que hace años viene mal, al final es darle a uno para terminar sacándole a todos, inclusive al que le diste”.

Por otro lado, y sobre el papel de Javier Milei en la gestión política, Gutiérrez explicó que el presidente hoy se concentra en la “batalla contra la inflación” y delega la construcción política en sus colaboradores más próximos. En este esquema, indicó, Karina Milei asume el armado político general, Guillermo Francos se encarga de las negociaciones parlamentarias y Santiago Caputo define la estrategia política.

Respecto a la dinámica interna de La Libertad Avanza, el influencer resaltó la presencia de nuevos candidatos mediáticos como un movimiento para ganar visibilidad en provincias donde el partido no está consolidado.

Más allá del pronóstico de Gutiérrez, el gobierno está atento a la sesión convocada para este miércoles en el Congreso. En esta línea, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios.

Según el funcionario, el Poder Ejecutivo no cuenta con recursos para responder a esas obligaciones y cuestionó tanto el procedimiento parlamentario como las motivaciones políticas detrás de las iniciativas.

El jefe de la cartera política remarcó que los proyectos opositores carecen de dictamen de comisión, punto que los obliga a reunir dos tercios de los votos para su tratamiento en el recinto y la insistencia sobre los textos ya vetados. “Creo que el veto que dictó el Presidente, con una argumentación de 30 páginas, e ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio”, expresó Francos en diálogo con Mitre. Según el funcionario, la oposición apunta a una sanción “absolutamente política” con la mira puesta en las próximas elecciones. “Ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular para las elecciones y quieren horadar”, aseveró el ministro.

“Si vamos a ser legalistas, deberían estar en el Presupuesto. No puede el Poder Legislativo decirle cómo gastar”, insistió. Según su planteo, “no tenemos recursos para enfrentar esto, claramente no nos pueden hacer cumplir”, advirtió, y agregó que la única alternativa, emitir dinero, “tampoco lo vamos a hacer porque es una política central de este Gobierno no emitir y no tener déficit”.

