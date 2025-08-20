Antes de la sesión, el Gobierno dice que no podrá aplicar las leyes si la oposición revierte los vetos

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios. Según el funcionario, el Poder Ejecutivo no cuenta con recursos para responder a esas obligaciones y cuestionó tanto el procedimiento parlamentario como las motivaciones políticas detrás de las iniciativas.

El jefe de la cartera política remarcó que los proyectos opositores carecen de dictamen de comisión, punto que los obliga a reunir dos tercios de los votos para su tratamiento en el recinto y la insistencia sobre los textos ya vetados. “Creo que el veto que dictó el Presidente, con una argumentación de 30 páginas, e ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio”, expresó Francos en diálogo con Mitre. Según el funcionario, la oposición apunta a una sanción “absolutamente política” con la mira puesta en las próximas elecciones. “Ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular para las elecciones y quieren horadar”, aseveró el ministro.

“Si vamos a ser legalistas, deberían estar en el Presupuesto. No puede el Poder Legislativo decirle cómo gastar”, insistió. Según su planteo, “no tenemos recursos para enfrentar esto, claramente no nos pueden hacer cumplir”, advirtió, y agregó que la única alternativa, emitir dinero, “tampoco lo vamos a hacer porque es una política central de este Gobierno no emitir y no tener déficit”.

El funcionario relacionó los vetos y las discusiones recientes con los criterios adoptados por gestiones anteriores. Alertó sobre el riesgo de regresar a un esquema económico caracterizado por la emisión sin respaldo y la inflación. “Si no, volvemos a la etapa kirchnerista que todo se soluciona con dinero imaginario. Eso hace volver a la inflación. Y la gente no quiere más inflación. La gente quiere estabilidad, no quiere inflación”, enfatizó.

La Cámara de Diputados tratará hoy los vetos del Presidente (Foto: Jaime Olivos)

En respuesta a preguntas sobre la emisión monetaria, Francos se refirió al rumbo que sigue la Casa Rosada desde el inicio del mandato actual. “Desde que anunció el Presidente que no se emitía y que quedaba esta base monetaria no emitió un peso más. En su momento, cuando hubo que comprar dólares, se emitió. Estoy hablando de hace meses, casi el año pasado”, aclaró el ministro.

La situación de los jubilados y personas con discapacidad también ocupó lugar central en el debate. Un sector de la oposición responsabilizó al Gobierno nacional de mostrarse “cruel con los jubilados y los discapacitados”. Frente a esa acusación, Francos replicó: “No hay mayor crueldad para los sectores más carentes de la población que la inflación”.

El Gobierno nacional sostiene que no está dispuesto a cambiar su política de no emisión ni a provocar un nuevo desequilibrio fiscal para financiar leyes que no pasaron por el filtro presupuestario. Francos defendió la posición oficial durante sus comunicaciones públicas, argumentando que la estrategia legislativa opositora responde a intereses electorales antes que a urgencias sociales impostergables.

El gobierno de Javier Milei enfrentará hoy una mega sesión en la Cámara de Diputados con una agenda muy incómoda por su alto impacto social y fiscal. A pocas horas del inicio del debate, el panorama todavía es incierto porque las recientes tensiones con los gobernadores por el reparto de fondos y los “heridos” que dejaron los cierres de listas en todas las provincias podrían inclinar la balanza en contra de los libertarios.

La oposición viene envalentonada tras haber logrado una contundente victoria legislativa hace dos semanas, cuando se dio media sanción al aumento del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, y se rechazaron media docena de decretos delegados. Y a eso se suma el inicio de la campaña, que obligará a muchos a pensar detenidamente su posición para no perder votos en la recta final de la carrera electoral.