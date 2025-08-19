Política

El fiscal Stornelli destacó la pericia que confirmó la autenticidad de los cuadernos de la corrupción

“Siempre estuve seguro” de que las anotaciones de Oscar Centeno eran auténticas, aseguró el fiscal federal que lideró la investigación. El 6 de noviembre comienza el juicio oral

Guardar
Causa Cuadernos: el fiscal Stornelli consideró que el peritaje de Gendarmería fue "brillante"

El fiscal federal Carlos Stornelli, quien impulsó la investigación de la Causa Cuadernos, opinó este martes que el peritaje caligráfico realizado por personal de la Gendarmería Nacional a los “cuadernos de la corrupción”, a través del cual se confirmó que las anotaciones son auténticas y fueron escritas por el chofer Oscar Centeno, fue un trabajo “brillante” de los especialistas. Y al dar su punto de vista, sentenció: "Yo siempre estuve seguro de la autenticidad de los cuadernos y de la información".

La investigación, cuyo exhaustivo informe tiene más de 300 páginas y estuvo a cargo de la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Gendarmería, se centró en determinar la autoría de los escritos, si fueron hechos por una sola persona o más, la correspondencia entre originales y copias digitales, el tipo de elementos y tintas utilizadas, la presencia de alteraciones, la antigüedad de las grafías y la evolución caligráfica, entre otros datos relevantes.

“Estoy contento porque es una pericia brillante. Yo siempre estuve seguro de la autenticidad de los cuadernos y de la información. No solo por el periodista que los trajo (Diego Cabot), sino además porque, con lo que teníamos en el primer momento, unas fotocopias y unas fotografías HD, había una coincidencia enorme con la realidad y con numerosos datos”, analizó el fiscal Stornelli, esta mañana, durante una entrevista para radio Rivadavia.

Comparaciones de las letras "d",
Comparaciones de las letras "d", "f" y "q", entre los cuadernos y el cuerpo de escritura que hizo Centeno ante la Justicia

Respecto al resultado de la pericia que involucra directamente a Centeno como el autor de los cuadernos K, el fiscal Stornelli avaló la conclusión de los peritos. “La primera estrategia que utilizamos fue tomar cientos de datos y corroborar su veracidad, que hubiera sido imposible realizarlos por alguien que no fuera Centeno”, subrayó sobre el rol que cumplió quien fuera chofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Obras Públicas Julio De Vido.

Stornelli, por otro lado, destacó los “numerosos aportes” a la investigación con los que colaboraron distintos empresarios, cuyos nombres aparecían en los cuadernos escritos por Centeno. “Lo que pasó en el caso Cuadernos fue que la gran mayoría de los empresarios decidieron acogerse a la figura del imputado colaborador o el arrepentido, y contar qué era desde su perspectiva lo que había pasado, dando numerosos aportes para que la investigación pueda progresar”, valoró.

Oscar Centeno fue chofer de
Oscar Centeno fue chofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido

En esa línea, el fiscal federal hizo hincapié en la contribución que realizó Víctor Manzanares, el contador que reveló los datos ocultos de los Kirchner. “Nosotros logramos el arrepentimiento del contador Manzanares, que arriesgó incluso su vida. Estuvo tres días dando detalles que permitieron a la Justicia avanzar enormemente en las causas de lavados, el seguimiento de la ruta del dinero, en la incautación de bienes. Ese hombre ha hecho un acto de contricción fenomenal, desde el punto de vista de poder poner blanco sobre negro”, aseguró.

Para la realización de la pericia, los expertos tuvieron acceso a seis cuadernos físicos que habían sido cuestionados en su autenticidad. En la causa judicial están identificados como “Block de notas Convenor Nº 1″, “Gloria Nº 2″, “América Nos Nº 4″, “América Nos – Machu Picchu Nº 6″, “Rivadavia Nº 7″, y “Gloria – Saluda a la Bandera Nº 8″. También analizaron una nota de escritorio de color celeste con escritura manuscrita, y un pendrive con archivos de imágenes digitales.

Lo cotejaron con un cuerpo de escritura que hizo Oscar Centeno ante la Justicia el 18 de diciembre de 2024, junto con diversos cuadernos y papeles de anotación.

Los peritos determinaron que los textos manuscritos que conformaron la mayoría de los cuadernos originales, así como sus copias digitales, pertenecieron al puño escritural de Centeno. También corroboraron que todo fue escrito en diferentes épocas, lo que coincide con el escenario de que el chofer hizo las anotaciones a medida que ocurrían los hechos.

Según se expuso en el informe, esto se puede ver en rasgos específicos de la personalidad gráfica de Centeno: en la secuencia del trazado de letras como la “H”, la ondulación de la “Y”, la rectitud de la “L”, la abertura del óvalo en la “Q”, y la secuencia formativa de la “G” y “K” revelaron “movimientos neuromotores automatizados y espontáneos”, característicos de su forma de escribir.

El juicio oral comenzará el próximo 6 de noviembre. Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 dispusieron que sea por la modalidad de videoconferencia porque no hay sala de audiencia que permita alojar a los casi 100 imputados, sus abogados, Fiscalía y el personal que se requiere. Además fijaron que las audiencias sean una vez por semana, determinación que la Cámara de Casación pidió revisar.

Temas Relacionados

Causa CuadernosCuadernos de la corrupciónCarlos StornelliOscar CentenoGendarmería NacionalCristina Fernández de KirchnerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Andrés Malamud: “Tenemos que esperar una aceptable elección peronista en septiembre y una mejor elección libertaria en octubre”

El analista apolítico advirtió sobre la crisis partidaria y el avance de los outsiders en el panorama electoral nacional

Andrés Malamud: “Tenemos que esperar

Mauricio Macri toma distancia de la campaña tras impulsar el acuerdo entre PRO y LLA: perfil bajo y agenda en el exterior

“Hoy nos toca el papel de acompañar”, señalaron a Infobae desde el entorno del expresidente. El control de la estrategia proselitista queda en mano de los libertarios. Qué pasará con los candidatos amarillos en todo

Mauricio Macri toma distancia de

Milei retomará la campaña con dos actos clave en la Provincia y prepara un evento masivo para promover la fiscalización

Tras la postergación por mal tiempo, el lanzamiento que se iba a realizar ayer en Junín se pasó para el lunes que viene. El búnker libertario presagia semanas con números reñidos y ultima detalles para una presentación de fiscales en un estadio de Tortuguitas

Milei retomará la campaña con

María Eugenia Vidal: “Voy a hacer campaña con los candidatos del PRO que compitan contra La Libertad Avanza en el interior”

La diputada nacional que se distanció de la alianza que forjó su partido en CABA y en Buenos Aires y anticipó que se sumará a los actos de los candidatos que evitaron acordar con la Casa Rosada

María Eugenia Vidal: “Voy a

Diego Guelar: “Yo me siento un oficialista no libertario y eso no lo voy a cambiar”

Hace una semana, el exembajador fue expulsado del equipo diplomático del partido amarillo luego de insultar a Mauricio Macri. Y hoy afirmó: ”Yo sigo levantando las banderas del PRO, es una página de historia argentina y yo creo que no está terminada”

Diego Guelar: “Yo me siento
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ciencia detrás del chocolate:

La ciencia detrás del chocolate: lograron replicar su sabor premium en el laboratorio

Mercados: caen las acciones y suben los bonos mientras las tasas se asientan en la zona del 40%

El Gobierno alivió la carga administrativa para el comercio exterior y beneficiará a más de 24.000 empresas

Andrés Malamud: “Tenemos que esperar una aceptable elección peronista en septiembre y una mejor elección libertaria en octubre”

Declaró uno de los menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza: había sido entregado a la Justicia por su madre

INFOBAE AMÉRICA
“El fin del mundo tal

“El fin del mundo tal como lo conocemos”: 34 cuentos amplían el universo de Stephen King

El 74% de los trabajadores ya usa inteligencia artificial en su trabajo, pero solo un tercio recibe capacitación

Exministro correísta fue llamado a audiencia como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

Movimiento campesino en Ecuador denunció atentado contra el exlíder indígena Leonidas Iza

Alerta en Uruguay por el aumento de las mordeduras de serpientes y arañas: cuáles son las más peligrosas

TELESHOW
Laurita Fernández reveló los temores

Laurita Fernández reveló los temores que atravesó al congelar óvulos para ser madre: “Sentía que debía esconderme”

La llamativa respuesta de Oriana Sabatini cuando le preguntaron por la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tamara Báez contó las razones por las que se separó de su expareja en medio de rumores de reconciliación con L-Gante

Homo Argentum arrasa: la película suma más de medio millón de espectadores a 5 días de su estreno

Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con Andrés Gil: “Necesito frenar esto”