La Libertad Avanza se prepara para competir en el interior: cómo está el armado en las principales provincias

Martín Menem y Karina Milei, autoridades del partido

Tras haber conseguido constituir al partido en todo el país, Karina Milei buscará en las próximas elecciones que La Libertad Avanza tenga un buen desempeño en la mayor cantidad de lugares posibles, para de esa forma fortalecer el bloque en el Congreso.

Si bien todas las miradas estarán puestas en lo que suceda en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, hay otros distritos de la Argentina en los que la funcionaria también intentó tener un armado sólido que pueda competir contra los gobiernos locales, mientras que en otros sitios hizo alianzas con los mandatarios.

Los libertarios están especialmente interesados en aquellas jurisdicciones que renuevan senadores, Río Negro, Salta, Neuquén, CABA, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chaco.

En Salta, por caso, el armador local, Alfredo Cornejo, visitó en los últimos días la Casa Rosada para reunirse con el equipo de campaña que responde a la hermana del Presidente y presentarle su propuesta de candidatos.

Olmedo en Casa Rosada

El parlamentario del Mercosur quiere armar una lista competitiva para estos comicios, pero también reservar a algunas figuras fuertes para que se queden en la provincia y hagan campaña de cara al 2027, cuando irá por la gobernación.

En este distrito, además, se eligen tres bancas para Diputados, una de las cuales le corresponde al libertario Carlos Zapata, que tiene mandato hasta diciembre y podría integrar la boleta para cualquiera de las dos Cámaras.

Por otra parte, para octubre circuló que varios miembros del Gobierno podrían postularse, incluidos los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Defensa, Luis Petri.

Sin embargo, solamente la primera está prácticamente definido que va a presentarse para senadora en territorio bonaerense, mientras que su compañera de Gabinete estaría descartada y no formaría parte de la nómina en suelo bonaerense.

En lo que respecta a Petri, hace algunas semanas el funcionario viajó a Mendoza, su tierra natal, para interiorizarse en el armado que está a cargo de Andrés Lombardi, por parte del oficialismo local, y de Facundo Correa Llano, en representación de los libertarios.

En este lugar, la Casa Rosada alcanzó un acuerdo con el mandatario Alfredo Cornejo y crearon un frente llamado “Cambia Mendoza + La Libertad Avanza”, similar a lo que ocurrió en Chaco.

Correa Llano junto a Martín Menem

El primer lugar en la lista de diputados se lo quedaron los violetas pero, no obstante, no pondrían en ese lugar al ministro, sino que sería ocupado por el propio Correa Llano.

El funcionario ya logró que su hermana, Griselda Petri, sea incluida en la boleta para las elecciones a la Legislatura provincial, donde comparte espacio con la hermana del gobernador, Silvia Cornejo.

En Córdoba, luego de la interna entre el ex PRO Luis Juez y el radical Rodrigo de Loredo, La Libertad Avanza optó por hacer una alianza con el partido del primero de ellos, denominado Frente Cívico.

El senador fue medido por varias encuestadoras, aunque el armado en este caso quedó en manos de Gabriel Bornoroni, presidente de La Libertad Avanza a nivel local y jefe del bloque en la Cámara de Diputados.

En este caso, hay un ex funcionario que podría participar de estas elecciones, Franco Mogetta, quien renunció en mayo pasado a la Secretaría de Transporte para colaborar en la campaña cordobesa.

“Los objetivos trazados en el inicio de la gestión se fueron cumpliendo uno a uno. Llegó un momento de lanzar una segunda etapa o empezar con un laburo político que en definitiva decidimos con Toto (por el ministro de Economía, Luis Caputo)“, aclaró el ex funcionario en diálogo con Laca Stream.

En Santa Fe, otra de las provincias más populosas del país, se renuevan nueve bancas, tres del PRO, dos de Unión por la Patria y las restantes de Unidos, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Defendamos Santa Fe.

Aunque todavía le quedan dos años de mandato, ya que ingresó al recinto en el 2023, de la mano del presidente Javier Milei, está prácticamente decidido que la lista será encabezada aquí por Romina Diez, muy cercana a Karina.

Romina Diez junto a Karina Milei

La disputa, entonces, está en quién ocupará el resto de los lugares, especialmente el segundo puesto, que está siendo diputado por dos dirigentes que responden a la diputada, Agustín Pellegrini y Marcos Peyrano, delegado del Ministerio de Trabajo provincial.

A fines de junio, La Libertad Avanza tuvo un escueto desempeño en las elecciones locales, donde los candidatos del oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, del gobernador Maximiliano Pullaro, se impusieron en casi 270 de las 365 localidades.

De todas formas, en aquel momento, la secretaria general de la Presidencia celebró los resultados obtenidos por los libertarios y destacó que el espacio “pasó de 0 a 34 concejales”