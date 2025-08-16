El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

Javier y Karina Milei, armadora en todo el territorio nacional (REUTERS)

A pesar de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya confirmó su postulación como senadora nacional, La Libertad Avanza se encuentra definiendo cómo estarán compuestas sus listas de legisladores en distintos puntos del país. El poroteo y el filtro de los diferentes posibles postulantes no es una excepción en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ponen en disputa 13 bancas a diputados y tres a senadores; lo que la configura como uno de los distritos de mayor importancia para estas elecciones.

En las usinas libertarias calculan el escenario en la Ciudad y afirman que, casi con seguridad, conseguirán siete bancas a diputados nacionales. “Todo lo que se consiga arriba de eso va a ser muy bienvenido, y es posible tener algo más, pero nos tenemos que ir arriba de los 50 puntos”, indica un integrante del Gobierno a Infobae.

La Libertad Avanza fue la última vencedora de los comicios locales de mayo, donde se impuso con algo más de 30 puntos al peronismo y al oficialismo local del PRO. Estos comicios habilitaron a posicionarse como la principal fuerza del centro hacia la derecha, y recibir mayores espacios en el caso de una alianza electoral porteña.

Finalmente sucedió. Y de esa base de siete lugares entrables, los libertarios acordaron darle el quinto y sexto puesto a alfiles de Mauricio Macri: prácticamente al fondo de esa lista. El presidente nacional del PRO está en contacto con su par nacional de La Libertad Avanza como para terminar de acordar quiénes pueden ser sus dos representantes en la lista violeta.

El caso es casi inédito a nivel nacional. Por caso, en la Provincia esto fue directamente negociado con el armador nacional y presidente provincial del PRO, Cristian Ritondo; aunque cabe aclarar que Macri sobrevoló y dio el visto bueno de esos nombres.

Mauricio Macri

Pero en la Ciudad la cuestión se volvió específicamente personal para el expresidente, que se reunió con Karina Milei la semana pasada para terminar de cerrar la alianza de partidos, pero sin sacarse ningún tipo de foto. Consultados por Infobae, desde ambas usinas partidarias no dieron definiciones si existirá un nuevo encuentro entre ambos por estas horas. Sí es más probable que haya una foto final con los candidatos una vez que la lista se defina en su totalidad.

La hermana presidencial ya autorizó a que Fernando de Andreis sea uno de los dos candidatos del macrismo. Se trata de uno de los predecesores de Karina, ya que fue secretario general de la Presidencia durante el período entre 2015 y 2019. Es una persona de extremísima confianza de Macri y que cumple el rol del prototípico candidato PRO.

Menos suerte tuvo la consejera de la Magistratura, Jimena de la Torre, a quien Macri le había prometido que la iba a colocar como su otra candidata. La Casa Rosada vetó esa posibilidad producto de sus enfrentamientos anteriores con integrantes del oficialismo -como con Santiago Caputo-, a la vez de que los libertarios no son muy adeptos a los perfiles de corte “republicano”.

En el Gobierno hay quienes perciben que fue un desafío a la cúpula libertaria. Por el momento no estarían los consensos para que pueda ingresar. La alternativa permanece bajo siete llaves dentro de las usinas macristas, mientras que en La Libertad Avanza indican que el único requisito es que “esa persona sea autorizada por Karina”.

Fernando de Andreis

Los libertarios tienen para sí del primero al cuarto lugar, y del séptimo en adelante.

En ese primer grupo ya es prácticamente un hecho que irán la contadora Patricia Holzman (quien es muy cercana a la presidenta porteña de LLA, Pilar Ramírrz), el abogado Alejandro Fargosi, el cineasta Diego Recalde y la diputada nacional Sabrina Ajmechet, la única de todos los legisladores electos en 2021 por Juntos por el Cambio que tiene altas chances de conseguir reelegir.

Fargosi comenzó a teñirse de violeta una vez que Milei asumió en su cargo. Ambos se conocen desde hace años por su asidua actividad en la red social X y el Presidente le confió la redacción de la versión libertaria del proyecto de Ficha Limpia a finales de ese año y que estuvo a punto de convertirse en ley. El abogado penalista no esperó a la confirmación de su candidatura para dar una declaración de principios: “Uno de mis principales objetivos para 2026 es seguir trabajando, para volver a aprobar Ficha Limpia y lograr que la Cámara de Senadores la haga ley”, tuiteó ayer.

En tanto, Ajmechet es una legisladora que actualmente figura dentro del bloque del PRO, pero que ahora responde a la línea de la Casa Rosada. Su vínculo político es con Bullrich, pero tiene una particular relación con Milei a través de su militancia por la causa israelí.

Sabrina Ajmechet

El dilema es quiénes tienen posibilidades reales de ser los otros dos que integren ese primer pelotón de cuatro candidatos. En rigor, desde la estrategia libertaria indican que no precisan a una figura altisonante para la campaña a diputados porque la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya será un foco mediático suficiente.

Parece muy probable la candidatura de Diego Recalde, homenajeado por Milei en un acto hecho una semana atrás en la Fundación Faro, el think tank libertario. El Presidente considera que sería un excelente vocero de “las ideas de la libertad” en la cámara baja.

Se rumoreó en los medios una eventual presentación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero no tiene intenciones de abandonar su cargo, a la vez que los Milei la consideran indispensable en ese rol.

La Libertad Avanza debe renovar dos bancas en total. La de Nicolás Emma y la de María Fernanda Araujo, quienes asumieron hace dos años para reemplazar a Milei y a Victoria Villarruel, quienes se presentaron para ese cargo en 2021. No está descartado que se les dé la posibilidad de estar en las listas. Emma tiene más probabilidades de ser ubicado en un lugar más alto que Araujo.

Pare el Senado el cálculo es más sencillo. Los libertarios perciben como un hecho de que su frente saldrá en primer lugar, lo que les hará ganar dos senadores. Ambos candidatos pertenecen al riñón de La Libertad Avanza y ninguno al PRO.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confirmó ayer en sus redes que será la primera candidata a senadora nacional por el frente La Libertad Avanza. “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió.

Agustín Monteverde, Karina Milei y Javier Milei en el Jockey Club

En sus filas aseguran que renunciará y que no volverá a la función ejecutiva. El dilema es si logra imponer un sistema de doble comando al poder ascender a su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, o en su defecto, que el actual candidato a diputado provincial e intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, pase a esa esfera. Por ahora, en el Gobierno afirman que realmente no está definida esa cuestión.

Tal como informó este medio, el consultor y doctor en Economía Agustín Monteverde será quien vaya en segundo lugar. Así, el discurso por la inseguridad y el económico estarán garantizados en ambas partes de las listas. Milei fue quien avaló la candidatura de Monteverde, a quien conoce desde hace años y semanas atrás fue quien lo invitó al Jockey Club para hablar ante sus autoridades.

A su vez, en el oficialismo piden mirar con atención quién irá como candidata a primera senadora suplente, ya que se presume que Bullrich irá como candidata a jefa de Gobierno porteño dentro de dos años y deberá dejar su banca en caso de ganar. Aunque se habló de la presidenta porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, en su entorno relativizan cualquier tipo de rumor. También se habló de que pueda ir como diputada nacional, aunque la respuesta es la misma.