Política

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

Patricia Bullrich fue la primera postulante oficializada para el Senado. Otros aparecen prácticamente como un hecho. Incógnita por quién será la candidata mujer impulsada por Mauricio Macri

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
Javier y Karina Milei, armadora
Javier y Karina Milei, armadora en todo el territorio nacional (REUTERS)

A pesar de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya confirmó su postulación como senadora nacional, La Libertad Avanza se encuentra definiendo cómo estarán compuestas sus listas de legisladores en distintos puntos del país. El poroteo y el filtro de los diferentes posibles postulantes no es una excepción en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ponen en disputa 13 bancas a diputados y tres a senadores; lo que la configura como uno de los distritos de mayor importancia para estas elecciones.

En las usinas libertarias calculan el escenario en la Ciudad y afirman que, casi con seguridad, conseguirán siete bancas a diputados nacionales. “Todo lo que se consiga arriba de eso va a ser muy bienvenido, y es posible tener algo más, pero nos tenemos que ir arriba de los 50 puntos”, indica un integrante del Gobierno a Infobae.

La Libertad Avanza fue la última vencedora de los comicios locales de mayo, donde se impuso con algo más de 30 puntos al peronismo y al oficialismo local del PRO. Estos comicios habilitaron a posicionarse como la principal fuerza del centro hacia la derecha, y recibir mayores espacios en el caso de una alianza electoral porteña.

Finalmente sucedió. Y de esa base de siete lugares entrables, los libertarios acordaron darle el quinto y sexto puesto a alfiles de Mauricio Macri: prácticamente al fondo de esa lista. El presidente nacional del PRO está en contacto con su par nacional de La Libertad Avanza como para terminar de acordar quiénes pueden ser sus dos representantes en la lista violeta.

El caso es casi inédito a nivel nacional. Por caso, en la Provincia esto fue directamente negociado con el armador nacional y presidente provincial del PRO, Cristian Ritondo; aunque cabe aclarar que Macri sobrevoló y dio el visto bueno de esos nombres.

Mauricio Macri
Mauricio Macri

Pero en la Ciudad la cuestión se volvió específicamente personal para el expresidente, que se reunió con Karina Milei la semana pasada para terminar de cerrar la alianza de partidos, pero sin sacarse ningún tipo de foto. Consultados por Infobae, desde ambas usinas partidarias no dieron definiciones si existirá un nuevo encuentro entre ambos por estas horas. Sí es más probable que haya una foto final con los candidatos una vez que la lista se defina en su totalidad.

La hermana presidencial ya autorizó a que Fernando de Andreis sea uno de los dos candidatos del macrismo. Se trata de uno de los predecesores de Karina, ya que fue secretario general de la Presidencia durante el período entre 2015 y 2019. Es una persona de extremísima confianza de Macri y que cumple el rol del prototípico candidato PRO.

Menos suerte tuvo la consejera de la Magistratura, Jimena de la Torre, a quien Macri le había prometido que la iba a colocar como su otra candidata. La Casa Rosada vetó esa posibilidad producto de sus enfrentamientos anteriores con integrantes del oficialismo -como con Santiago Caputo-, a la vez de que los libertarios no son muy adeptos a los perfiles de corte “republicano”.

En el Gobierno hay quienes perciben que fue un desafío a la cúpula libertaria. Por el momento no estarían los consensos para que pueda ingresar. La alternativa permanece bajo siete llaves dentro de las usinas macristas, mientras que en La Libertad Avanza indican que el único requisito es que “esa persona sea autorizada por Karina”.

Fernando de Andreis
Fernando de Andreis

Los libertarios tienen para sí del primero al cuarto lugar, y del séptimo en adelante.

En ese primer grupo ya es prácticamente un hecho que irán la contadora Patricia Holzman (quien es muy cercana a la presidenta porteña de LLA, Pilar Ramírrz), el abogado Alejandro Fargosi, el cineasta Diego Recalde y la diputada nacional Sabrina Ajmechet, la única de todos los legisladores electos en 2021 por Juntos por el Cambio que tiene altas chances de conseguir reelegir.

Fargosi comenzó a teñirse de violeta una vez que Milei asumió en su cargo. Ambos se conocen desde hace años por su asidua actividad en la red social X y el Presidente le confió la redacción de la versión libertaria del proyecto de Ficha Limpia a finales de ese año y que estuvo a punto de convertirse en ley. El abogado penalista no esperó a la confirmación de su candidatura para dar una declaración de principios: “Uno de mis principales objetivos para 2026 es seguir trabajando, para volver a aprobar Ficha Limpia y lograr que la Cámara de Senadores la haga ley”, tuiteó ayer.

En tanto, Ajmechet es una legisladora que actualmente figura dentro del bloque del PRO, pero que ahora responde a la línea de la Casa Rosada. Su vínculo político es con Bullrich, pero tiene una particular relación con Milei a través de su militancia por la causa israelí.

Sabrina Ajmechet
Sabrina Ajmechet

El dilema es quiénes tienen posibilidades reales de ser los otros dos que integren ese primer pelotón de cuatro candidatos. En rigor, desde la estrategia libertaria indican que no precisan a una figura altisonante para la campaña a diputados porque la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya será un foco mediático suficiente.

Parece muy probable la candidatura de Diego Recalde, homenajeado por Milei en un acto hecho una semana atrás en la Fundación Faro, el think tank libertario. El Presidente considera que sería un excelente vocero de “las ideas de la libertad” en la cámara baja.

Se rumoreó en los medios una eventual presentación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero no tiene intenciones de abandonar su cargo, a la vez que los Milei la consideran indispensable en ese rol.

La Libertad Avanza debe renovar dos bancas en total. La de Nicolás Emma y la de María Fernanda Araujo, quienes asumieron hace dos años para reemplazar a Milei y a Victoria Villarruel, quienes se presentaron para ese cargo en 2021. No está descartado que se les dé la posibilidad de estar en las listas. Emma tiene más probabilidades de ser ubicado en un lugar más alto que Araujo.

Pare el Senado el cálculo es más sencillo. Los libertarios perciben como un hecho de que su frente saldrá en primer lugar, lo que les hará ganar dos senadores. Ambos candidatos pertenecen al riñón de La Libertad Avanza y ninguno al PRO.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confirmó ayer en sus redes que será la primera candidata a senadora nacional por el frente La Libertad Avanza. “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió.

Agustín Monteverde, Karina Milei y
Agustín Monteverde, Karina Milei y Javier Milei en el Jockey Club

En sus filas aseguran que renunciará y que no volverá a la función ejecutiva. El dilema es si logra imponer un sistema de doble comando al poder ascender a su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, o en su defecto, que el actual candidato a diputado provincial e intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, pase a esa esfera. Por ahora, en el Gobierno afirman que realmente no está definida esa cuestión.

Tal como informó este medio, el consultor y doctor en Economía Agustín Monteverde será quien vaya en segundo lugar. Así, el discurso por la inseguridad y el económico estarán garantizados en ambas partes de las listas. Milei fue quien avaló la candidatura de Monteverde, a quien conoce desde hace años y semanas atrás fue quien lo invitó al Jockey Club para hablar ante sus autoridades.

A su vez, en el oficialismo piden mirar con atención quién irá como candidata a primera senadora suplente, ya que se presume que Bullrich irá como candidata a jefa de Gobierno porteño dentro de dos años y deberá dejar su banca en caso de ganar. Aunque se habló de la presidenta porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, en su entorno relativizan cualquier tipo de rumor. También se habló de que pueda ir como diputada nacional, aunque la respuesta es la misma.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaElecciones Ciudad 2025La Libertad AvanzaJavier MileiKarina MileiMauricio MacriPatricia BullrichCiudad de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Libertad Avanza se prepara para competir en el interior: cómo está el armado en las principales provincias

Además de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el oficialismo busca tener buenos resultados en varios distritos para fortalecer a su bloque en el Congreso

La Libertad Avanza se prepara

Fentanilo Mortal: se encontraron más ampollas del medicamento en Córdoba y Chubut, profundizan la búsqueda

HLB Pharma está bajo sospecha por la elaboración del producto contaminado vinculado a la muerte de 96 pacientes. El ministro de Salud de Córdoba dijo que los casos en su provincia “pueden aumentar”, hasta ahora se denunciaron dos fallecimientos

Fentanilo Mortal: se encontraron más

La Justicia rechazó que las boletas bonaerenses tengan más de dos fotos y analiza un reclamo similar de Mayra Mendoza

La jueza María Fernanda Bisio desestimó una cautelar del Defensor del Pueblo. Antes, la intendenta de Quilmes solicitó sumar su imagen a las de Magario y Tignanelli. Hasta ahora, solo se permiten hasta dos fotografías

La Justicia rechazó que las

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

El funcionario habló con Infobae por primera vez del caso del fentanilo mortal. Adelantó que inició un sumario interno para evaluar responsabilidades en Instituto Nacional de Medicamentos. No descartó que haya otros laboratorios involucrados

Mario Lugones, ministro de Salud:

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

El jefe del bloque de la UCR difundió un video en sus redes sociales donde explicó los motivos por los cuales rechazó la oferta que le habría presentado la Casa Rosada. “Estaba dispuesto a acompañarlos, pero no a cualquier precio”, dijo

Tras las negociaciones frustradas con
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza se prepara

La Libertad Avanza se prepara para competir en el interior: cómo está el armado en las principales provincias

Después del 1,9% de julio: cómo continuará la inflación y cuánto puede trasladarse a los precios la suba del dólar

El dilema de dividir o no la cuenta: qué conviene hacer según la ciencia a la hora de pagar en un restaurante

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

INFOBAE AMÉRICA
Israel informó que sus tropas

Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

El huracán Erin se aproxima al Caribe: las autoridades advirtieron fuertes lluvias, inundaciones y oleaje peligroso en varias islas

‘Alien: Earth’ reinventa el horror con niños inmortales, metáforas de Peter Pan y una isla llamada Neverland

Radiografía del boom “romantasy”: magia, dragones, amores imposibles y alto contenido sexual

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

TELESHOW
Reinas de las baladas en

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts

La sentida carta de Mauro Icardi a la China Suárez en su regreso a las canchas: “Me diste fuerzas cuando más sufría”

El video de Evangelina Anderson sobre su vuelta al país, luego de su separación de Martín Demichelis: “La más difícil de todas”

La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: “No quería llorar”

La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”