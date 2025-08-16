Política

El espacio Provincias Unidas y la postura de los gobernadores generaron división y desconcierto en Diputados

Crece la desconfianza entre los legisladores por la falta de cohesión y dirección en aquellos que responden a los mandatarios provinciales. La disciplina partidaria versus los intereses propios

David Cayón

Por David Cayón

Martin Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro
Martin Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy)

El rol de los legisladores de Provincias Unidas empieza a generar una mezcla de molestia y desconcierto entre el resto de los legisladores. La falta de una dirección única, de un mandato que unifique las conversaciones, y un comportamiento errático respecto de lo que anuncian que van a hacer y lo que finalmente termina sucediendo.

A pesar de que la intención es tener un bloque a partir del 10 de diciembre, los gobernadores Martin Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy); tuvieron su “debut” la semana pasada en el recinto y los legisladores que les responden no tuvieron todos la misma actitud. Algunos dieron quórum, otros no. Algunos votaron a favor de rechazar los decretos delegados como lo hizo el resto de la oposición. Otros se ausentaron en ese momento.

“Los gobernadores son así, son escurridizos bajo el argumento de que tiene que gestionar entonces es muy difícil la conversación porque un llamado telefónico cambia todo. El mejor ejemplo es lo que está pasando con el proyecto que ellos mismos impulsaron”, explicó un diputado del peronismo.

La referencia tiene que ver con los proyectos de modificación del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles (ICL). Impulsado por los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño obtuvo media sanción en el Senado con la unidad de todos los sectores de la oposición y en Diputados, el oficialismo introdujo dos proyectos propios con diferencias a lo que pedían los jefes de los estados provinciales y ya logró el acompañamiento -por lo menos en los dictámenes en la comisión- de varios diputados que tienen sus terminales políticas en los gobernadores.

Vista de una sesión de
Vista de una sesión de la Cámara de Diputados en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Así fue que Lisandro Nieri y Pamerla Verasay, UCR Mendoza; Jorge Avila, Encuentro Federal Chubut; Francisco Morchio, Encuentro Federal Entre Ríos; Roberto Sánchez, UCR Tucumán, y Nancy Picón, Producción y Trabajo San Juan; definieron acompañar los proyectos presentados por La Libertad Avanza.

“Hoy no son tenidos en cuenta como parte del bloque”, se sinceró un miembro del bloque que comanda el rionegrino Miguel Angel Pichetto.

“Por actitudes como estas los gobernadores se desconfían entre ellos. Acuerdan avanzar con algo y en el camino cambian de opinión según sus intereses. Y el Gobierno aprovecha esto. Con un llamado y una promesa a una sola persona te levantan varios diputados”, explicó un legislador del PRO.

“Ana Clara Romero, que es del PRO de Chubut, la misma fuerza que el gobernador Torres, tenía la orden de no firmar nada”, explicó la misma fuente amarilla en referencia a los dictámenes de los proyectos ya que participa de la comisión de Energía. “Torres debe estar negociando y apuesta a ganar tiempo con que el proyecto vuelva al Senado con cambios”, arriesgó en referencia a la estrategia que observa lleva adelante el gobernador de Chubut que en la última sesión, en donde debutó el Grito Federal, sus diputados no dieron quórum.

La principal preocupación del resto de los legisladores de la oposición respecto a cómo puede actuar un bloque que responda a diferentes gobernadores es que entienden que “sin disciplina partidaria en bloques no es tan fácil porque se escapan varias cosas. Eso se puede solucionar en parte si tenes buenos operadores, pero hasta ahora Llaryora, Pullaro, Torres, Vidal y Sadir no han demostrado tenerlos”.

