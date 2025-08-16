Cómo quedó la lista completa del frente La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Buenos Aires 2025

La Libertad Avanza presentó su lista completa de candidatos para las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires están convocados a las urnas para participar en una elección legislativa. En estos comicios se renovarán 23 bancas de senadores provinciales titulares y 46 de diputados provinciales titulares, así como sus respectivos suplentes, en representación de las ocho secciones electorales bonaerenses. Además, en la misma jornada se definirá la composición de concejos deliberantes y consejos escolares en distritos de toda la provincia. Esta votación será clave para conformar el nuevo mapa político en el Poder Legislativo bonaerense y tendrá impacto directo en la gobernabilidad a nivel provincial y municipal.

Cómo quedó la lista completa de La Libertad Avanza para las elecciones Buenos Aires 2025

Así quedó la lista completa de candidatos de La Libertad Avanza, en una alianza con el Pro, para las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la presentación oficial ante la Junta Electoral y la distribución por secciones electorales:

Primera Sección Electoral

Senadores

Diego Valenzuela

María Luz Bambaci

Luciano Olivera

Marisa Pirillo

Luis Palomino

Claudia Del Valle

Roberto Costa

Marina Casaretto

Segunda Sección Electoral

Diputados

Natalia Blanco

Pablo Morillo

Analía Corvino

Alejandro Rabinovich

A. Clara Petrocini

Ángel Torrano

Lorena Bincaz

Miguel Amadeo

Daiana Hergert

Gabriel Ziegler

M. Julia Marincovich

Tercera Sección Electoral

Diputados

Maximiliano Bondarenko

María Sotolano

Luis Ontiveros

Florencia Retamoso

Nahuel Sotelo

Leticia Bontempo

Javier Prida

Rocío Gómez

Federico Bojanovich

Vanesa Gioia

Gastón Corti

Sheila Adano

Sebastián Acuña

Mabel Grinkievich

Diego Villamayor

Norma Mazzamuto

Marcelo Villa

Luna Pérez

Cuarta Sección Electoral

Senadores

Gonzalo Cabezas

Analía Balaudo

Matías Ranzini

Daniela Monzón

Gustavo Bories

Julieta Arce

Ignacio Grego

Quinta Sección Electoral

Senadores

Guillermo Montenegro

Cecilia Martínez

Matías De Urraza

Luján Fiego

Mariano Valiante

Sexta Sección Electoral

Diputados

Oscar Liberman

Carla Pannelli

Héctor Gay

Mariela Vitale

Gustavo Coria

Fernanda Coitinho

Hao Yuan Lan

Carola Bedouret

Matías Besada

Claudia Yañez

Daniel Adler

Séptima Sección Electoral

Senadores

Alejandro Speroni

Celeste Arouxet

Ezequiel Galli

Octava Sección Electoral

Diputados

Juan E. Osaba

Julieta Q. Chasman

Francisco Adorni

Micaela Fragasso

Nicolás Morzone

Cristina Cianflone

Las fuerzas políticas que se presentarán

Diez alianzas y partidos competirán en las elecciones provinciales de Buenos Aires 2025

Este año, la elección provincial contará con la participación de diez alianzas y partidos que inscribieron listas para competir en toda la provincia. Además de La Libertad Avanza, se registran Fuerza Patria, Somos Buenos Aires (coalición entre UCR, Hacemos, sectores peronistas, Coalición Cívica ARI y GEN), Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Nuevo MAS, Unión Liberal, Frente Potencia, Nuevos Aires, Es con Vos, es con Nosotros y Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social.

Durante el proceso de inscripción, la Junta Electoral de la provincia acompañó la oficialización de cada frente y partido, incluso ante demoras vinculadas a imprevistos en la ciudad de La Plata.

Quiénes pueden votar en las elecciones Buenos Aires 2025

El voto es obligatorio para mayores de 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años (Crédito: Roberto Almeida)

El padrón provisorio indica que están habilitadas más de 12 millones de personas para votar en el distrito. La Primera Sección Electoral será la de mayor peso, con 4.732.831 electores, por encima de la Tercera Sección, que cuenta con 4.637.863 habilitados.

Están llamados a votar tanto ciudadanos argentinos como extranjeros radicados en el territorio, siempre que se encuentren inscriptos en el padrón y hayan cumplido 16 años para la fecha del comicio. El voto es obligatorio para mayores de 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años, de acuerdo a la legislación vigente.

Cómo consultar el padrón electoral

El padrón electoral se consulta en línea en el sitio oficial www.padron.gov.ar. Allí, cada persona puede ingresar su número de documento y distrito de residencia para verificar la mesa y el establecimiento de votación correspondiente.

La consulta permite verificar la asignación de escuela y mesa, así como constatar que los datos personales estén correctamente registrados. Se recomienda realizar este trámite anticipadamente para evitar inconvenientes el día de la elección, ya que pueden producirse modificaciones respecto de convocatorias anteriores.