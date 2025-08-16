Cómo quedó la lista completa del frente La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Buenos Aires 2025

El domingo 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires están convocados a las urnas para participar en una elección legislativa. En estos comicios se renovarán 23 bancas de senadores provinciales titulares y 46 de diputados provinciales titulares, así como sus respectivos suplentes, en representación de las ocho secciones electorales bonaerenses. Además, en la misma jornada se definirá la composición de concejos deliberantes y consejos escolares en distritos de toda la provincia. Esta votación será clave para conformar el nuevo mapa político en el Poder Legislativo bonaerense y tendrá impacto directo en la gobernabilidad a nivel provincial y municipal.
Cómo quedó la lista completa de La Libertad Avanza para las elecciones Buenos Aires 2025
Así quedó la lista completa de candidatos de La Libertad Avanza, en una alianza con el Pro, para las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la presentación oficial ante la Junta Electoral y la distribución por secciones electorales:
Primera Sección Electoral
Senadores
- Diego Valenzuela
- María Luz Bambaci
- Luciano Olivera
- Marisa Pirillo
- Luis Palomino
- Claudia Del Valle
- Roberto Costa
- Marina Casaretto
Segunda Sección Electoral
Diputados
- Natalia Blanco
- Pablo Morillo
- Analía Corvino
- Alejandro Rabinovich
- A. Clara Petrocini
- Ángel Torrano
- Lorena Bincaz
- Miguel Amadeo
- Daiana Hergert
- Gabriel Ziegler
- M. Julia Marincovich
Tercera Sección Electoral
Diputados
- Maximiliano Bondarenko
- María Sotolano
- Luis Ontiveros
- Florencia Retamoso
- Nahuel Sotelo
- Leticia Bontempo
- Javier Prida
- Rocío Gómez
- Federico Bojanovich
- Vanesa Gioia
- Gastón Corti
- Sheila Adano
- Sebastián Acuña
- Mabel Grinkievich
- Diego Villamayor
- Norma Mazzamuto
- Marcelo Villa
- Luna Pérez
Cuarta Sección Electoral
Senadores
- Gonzalo Cabezas
- Analía Balaudo
- Matías Ranzini
- Daniela Monzón
- Gustavo Bories
- Julieta Arce
- Ignacio Grego
Quinta Sección Electoral
Senadores
- Guillermo Montenegro
- Cecilia Martínez
- Matías De Urraza
- Luján Fiego
- Mariano Valiante
Sexta Sección Electoral
Diputados
- Oscar Liberman
- Carla Pannelli
- Héctor Gay
- Mariela Vitale
- Gustavo Coria
- Fernanda Coitinho
- Hao Yuan Lan
- Carola Bedouret
- Matías Besada
- Claudia Yañez
- Daniel Adler
Séptima Sección Electoral
Senadores
- Alejandro Speroni
- Celeste Arouxet
- Ezequiel Galli
Octava Sección Electoral
Diputados
- Juan E. Osaba
- Julieta Q. Chasman
- Francisco Adorni
- Micaela Fragasso
- Nicolás Morzone
- Cristina Cianflone
Las fuerzas políticas que se presentarán
Este año, la elección provincial contará con la participación de diez alianzas y partidos que inscribieron listas para competir en toda la provincia. Además de La Libertad Avanza, se registran Fuerza Patria, Somos Buenos Aires (coalición entre UCR, Hacemos, sectores peronistas, Coalición Cívica ARI y GEN), Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Nuevo MAS, Unión Liberal, Frente Potencia, Nuevos Aires, Es con Vos, es con Nosotros y Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social.
Durante el proceso de inscripción, la Junta Electoral de la provincia acompañó la oficialización de cada frente y partido, incluso ante demoras vinculadas a imprevistos en la ciudad de La Plata.
Quiénes pueden votar en las elecciones Buenos Aires 2025
El padrón provisorio indica que están habilitadas más de 12 millones de personas para votar en el distrito. La Primera Sección Electoral será la de mayor peso, con 4.732.831 electores, por encima de la Tercera Sección, que cuenta con 4.637.863 habilitados.
Están llamados a votar tanto ciudadanos argentinos como extranjeros radicados en el territorio, siempre que se encuentren inscriptos en el padrón y hayan cumplido 16 años para la fecha del comicio. El voto es obligatorio para mayores de 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años, de acuerdo a la legislación vigente.
Cómo consultar el padrón electoral
El padrón electoral se consulta en línea en el sitio oficial www.padron.gov.ar. Allí, cada persona puede ingresar su número de documento y distrito de residencia para verificar la mesa y el establecimiento de votación correspondiente.
La consulta permite verificar la asignación de escuela y mesa, así como constatar que los datos personales estén correctamente registrados. Se recomienda realizar este trámite anticipadamente para evitar inconvenientes el día de la elección, ya que pueden producirse modificaciones respecto de convocatorias anteriores.