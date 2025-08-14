Randazzo sigue en carrera para encabezar la lista de Provincias Unidas en PBA, pero crece la tensión con un sector de la UCR

Florencio Randazzo cuenta con el respaldo de Juan Schiaretti para encabezar la lista de Provincias Unidas en territorio bonaerense

La candidatura de Florencio Randazzo encabezando la lista de Provincias Unidas en territorio bonaerense ya es casi un hecho, según pudo saber Infobae. Sin embargo, la interna de la UCR no termina de resolverse y tensa las negociaciones para el cierre de la nómina que competirá el próximo 26 de octubre. En el medio, siguen las negociaciones para sumar al espacio de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, quienes habían dado el portazo del espacio de centro Somos Buenos Aires para la pelea por las bancas en la Legislatura, y aseguran que el lanzamiento de Elisa Carrió no llegará a buen puerto.

Hasta el momento, los nombres de Randazzo, seguido por Danya Tavela, la radical que responde a Martín Lousteau, y en un quinto lugar Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, siguen en pie. Aunque en el equipo del ex ministro de Transporte aclaran que no hay nada cerrado aún y que no existe un “loteo de listas”. De hecho, su espacio está a cargo de las negociaciones para lograr la incorporación de Monzó y Stolbizer.

Los líderes del partido del Diálogo y del GEN inscribieron la alianza Encuentro Federal para competir en octubre, tras la salida de Somos Buenos Aires, la alianza bonaerense que integran radicales, peronistas, la Coalición Cívica y la mayor parte de los espacios que buscan representar el centro, alejados del kirchnerismo y La Libertad Avanza. El motivo fue claro: no quedaron conformes con el cierre de las nóminas. Un panorama que se repite de cara a octubre.

Emilio Monzó y Margarita Stolbizer presentaron la alianza Encuentro Federal para las elecciones de octubre. Por estas horas negocian su integración a Provinicas Unidas

Los disconformes, en esta ocasión, son los radicales referenciados con Miguel Fernández, en su mayoría intendentes. Actores claves en una elección que se pronostica polarizada, donde la territorialidad cumple un rol relevante. Este espacio creía que el candidato natural para octubre era Facundo Manes, aunque no terminaba de convencer a algunos gobernadores ni a los propios radicales por su rechazo constante al partido centenario, era una figura que no generaba ruido a la hora de militar su boleta por no tener antecedentes peronistas. Su cambio de domicilio dejó muchos heridos y dirigentes molestos.

Otro nombre que podía convencer a estos correligionarios era Carrió. La líder de la Coalición Cívica dejó trascender en los últimos días que tenía pretensiones de ser candidata en la provincia con todos aquellos que coincidieran con los valores republicanos, pero siempre y cuando eso implicara unidad. En las últimas horas su postulación estaría descartada, aunque referentes de su espacio, como es el caso de Maricel Etchecoin, podrían sumarse a la fuerza rumbo a octubre. “La idea es que se puedan sumar todos”, aseguran en Provincias Unidas.

“Lo de Florencio es un problema por cómo impacta la imagen en los territorios. Los intendentes quieren otro armado para octubre”, protestan los radicales que juegan por fuera de Evolución, el espacio que en territorio bonaerense lidera Pablo Domenichini. En pocas palabras, se resisten a “militar” la lista de un peronista. De hecho, deslizaron en diálogo con este medio que, de no llegar a un acuerdo, no firmarán el acta ante la Junta Electoral. Se trata de un paso legal necesario para que Provincias Unidas lleve el sello de la UCR adentro. Esta tarde habrá una reunión en el Comité para resolver ese aspecto.

Pablo Domenichini y Miguel Fernández son las autoridades de la UCR. Hoy habrá una reunión para resolver la firma para integrar Provinvias Unidas

En Evolución reconocen que existen tensiones pero creen que las “conversaciones serias” empezarán el sábado, un día antes de que venza el plazo judicial para presentar las listas. Aunque dan por hecho la candidatura de Randazzo, acompañado por Tavela, reconocen que no es un camino fácil el cierre si los intendentes de la UCR se plantan en contra del armado. El problema es que, ante la caída de Manes y de Carrió, la única alternativa que proponen es postular a uno de los jefes comunales propios. Ninguno de ellos cuenta con un nivel de conocimiento popular necesario para una elección nacional.

Por fuera del sector radical reticente, el resto de los sectores de Provincias Unidas creen que la candidatura de Randazzo no tendrá mayores inconvenientes y, por ese motivo, es el responsable de articular el cierre para el próximo domingo. De hecho, cuenta con la bendición del ex gobernador Juan Schiaretti en el desafío de instalar un espacio de centro que logre constituir un bloque importante en el Congreso.

“Este armado es la continuidad de Somos Buenos Aires”, insisten pese a las internas y falta de acuerdos para los dos desafíos electorales que se avecinan en septiembre y octubre. Incluso aseguran que durante la campaña contarán con la presencia de algunos de los gobernadores que lanzaron Grito Federal, el nombre que se conoció inicialmente, y creen ese espacio podrá replicarse en al menos 10 territorios.