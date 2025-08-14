Política

La oposición en Diputados presiona para crear una comisión investigadora del fentanilo contaminado

Ya hay tres proyectos presentados y también se elevó un pedido de informes al gobierno nacional. Silencio en el bloque libertario

Federico Millenaar

Por Federico Millenaar

Guardar
La Cámara de Diputados pidió
La Cámara de Diputados pidió informes al gobierno nacional sobre el fentanilo contaminado

El número de víctimas fatales causado por el lote de fentanilo contaminado se acerca a los 100 y en el Congreso crece la presión para conformar una comisión especial investigadora: ya se presentaron tres proyectos, incluido uno de la bullrichista Silvana Giudici (PRO), aliada del Gobierno.

La última iniciativa fue presentada este jueves por los radicales disidentes de Democracia para Siempre y propone la creación de una comisión parlamentaria encargada de investigar en profundidad las fallas de control y las responsabilidades institucionales involucradas en el brote.

El fentanilo es un potente analgésico utilizado en diferentes tratamientos. Dos lotes de este producto, elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, fueron contaminados con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii y la Justicia aún busca determinar la cantidad de ampollas circulantes y el posible alcance de la adulteración.

“Ignoramos la magnitud de la situación, ya que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanza la investigación judicial”, advirtió el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

De acuerdo a la letra del proyecto, la comisión investigadora deberá indagar la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos registrados por fecha de síntomas, jurisdicción, centro de salud y desenlace clínico. Tendrá también que reconstruir la cronología del brote, desde la primera notificación hasta las alertas sanitarias y la activación de protocolos tanto a nivel nacional como en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y otros organismos. Según indicaron los diputados, uno de los principales problemas radica en la falta de información centralizada y en la baja notificación voluntaria de los centros que detectaron o sospecharon casos.

Uno de los objetivos será “investigar las irregularidades, intentos de destrucción de pruebas y medidas adoptadas por HLB Pharma”, pero también relevar los expedientes, sumarios, inspecciones y acciones emprendidas por ANMAT desde marzo de 2020. En tanto, la investigación también abarcará el rol del Ministerio de Salud, las compras y distribución de los lotes alterados, y la articulación con provincias y municipios, con foco en los mecanismos de alerta epidemiológica.

El tuit de Silvana Giudici
El tuit de Silvana Giudici

Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora del cripto-escándalo $Libra, el proyecto prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la nueva comisión investigadora y establece un plazo de funcionamiento de tres meses desde su constitución.

Pero los radicales disidentes no fueron los únicos en impulsar la creación de una comisión investigadora. De hecho, el primer proyecto presentado es de la diputada del PRO, Silvana Giudici, cercana a la ministra Patricia Bullrich.

En su texto, la diputada del PRO propone investigar “posibles conflictos de interés y vínculos políticos de personas involucradas” y detalla que la comisión tendrá amplias facultades para solicitar información, citar testigos y remitir denuncias.

Ayer, en la comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados se aprobó un pedido de informes al gobierno nacional sobre los controles a los laboratorios involucrados en el fentanilo contaminado, la cantidad de muertos ocasionados por este opioide y las alertas sanitarias activadas por el Ministerio de Salud y la ANMAT.

Hasta el momento el bloque libertario guardó silencio y evitó pronunciarse a favor o en contra de la investigación. Ante la consulta de Infobae, señalaron que esperarán a la presentación del informe por parte del Ejecutivo.

Temas Relacionados

Fentanilo contaminadoComisión de SaludCongresoCámara de DiputadosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dueño de HLB Pharma quiso adquirir licencias para producir más medicamentos y se presentó como “el que mató a más de 90 personas”

Pese a la prohibición que pesa sobre el laboratorio responsable del fentanilo contaminado, Ariel García Furfaro ofertó ante la justicia comercial para obtener nuevos certificados

El dueño de HLB Pharma

La provincia de Córdoba se presentará como querellante en la causa por el fentanilo contaminado

Lo confirmó el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Pieckenstainer, en una conferencia de prensa. Además, aseguró: “Las ampollas contaminadas están fuera de circulación”

La provincia de Córdoba se

Kicillof hizo campaña en La Plata antes del acto de Milei e inauguró una obra en la calle por la que pasará el Presidente

El mandatario bonaerense estuvo con el intendente Julio Alak previo al lanzamiento libertario en el estadio Atenas

Kicillof hizo campaña en La

Acto de Milei en La Plata: Ritondo confirmó que Santilli irá tercero en la lista de diputados nacionales

El presidente será el orador principal del lanzamiento de los candidatos bonaerenses. La militancia libertaria se reúne desde temprano en el Club Atenas

Acto de Milei en La

La Justicia investigará la denuncia de la UIF por la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado

El fiscal Carlos Stornelli decidió promover la acción penal luego de la demanda presentada por Paul Starc, titular del organismo

La Justicia investigará la denuncia
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dueño de HLB Pharma

El dueño de HLB Pharma quiso adquirir licencias para producir más medicamentos y se presentó como “el que mató a más de 90 personas”

Cómo funciona el implante cerebral que convierte pensamientos en palabras y se activa con contraseña

Por qué es histórico el fallo judicial contra los cuatro hombres que mataron y carnearon a un yaguareté

Qué dicen los chats que complican a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

La provincia de Córdoba se presentará como querellante en la causa por el fentanilo contaminado

INFOBAE AMÉRICA
Israel anunció un proyecto de

Israel anunció un proyecto de asentamiento que, según los críticos, dividirá Cisjordania en dos

El Museo Whitney nombra al biógrafo de Robert Crumb como curador de dibujos y grabados

Un 45% de los rusos no espera cambios tras el encuentro entre Vladímir Putin y Donald Trump, advirtió una encuesta

Cómo es el ambicioso plan de la NASA para instalar un reactor nuclear en la Luna antes de 2030

Turquía anunció que proporcionará armas y apoyo a Siria bajo un nuevo acuerdo de defensa

TELESHOW
Tras el juicio a Claudio

Tras el juicio a Claudio Contardi, Julieta Prandi recordó las palabras de Locomotora Oliveras: “Hay que hacerlo con miedo y todo”

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie