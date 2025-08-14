Javier Milei presenta a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con un acto en La Plata

El líder libertario se pondrá al frente de la campaña electoral en territorio bonaerense. REUTERS/Matias Baglietto/

El presidente Javier Milei se pondrá hoy al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezará la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la legislatura provincial.

El lema será, cómo lo expuso la primera foto oficial, “kirchnerismo nunca más”. En el predio se hará presente la militancia libertaria en pleno, para acompañar lo que el gobierno considera un paso clave para sostener el proyecto del presidente con vistas a la segunda mitad de su gestión.

Luego de la foto de lanzamiento en Villa Celina, La Matanza, con el presidente y los principales referentes de la alianza electoral cuya columna vertebral es La Libertad Avanza y el PRO, los candidatos libertarios replicarán el mensaje con la fórmula “Nunca Más”.

“Nunca más inseguridad, nunca más abandono, nunca más corrupción. Kirchnerismo nunca más”, reiteró el mensaje de la convocatoria en la cuenta del partido de La Plata.