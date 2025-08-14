Política

Javier Milei presenta a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con un acto en La Plata

El presidente será el orador principal del lanzamiento en la capital bonaerense. La militancia libertaria se reúne desde temprano en el Club Atenas

El líder libertario se pondrá al frente de la campaña electoral en territorio bonaerense. REUTERS/Matias Baglietto/

El presidente Javier Milei se pondrá hoy al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezará la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la legislatura provincial.

El lema será, cómo lo expuso la primera foto oficial, “kirchnerismo nunca más”. En el predio se hará presente la militancia libertaria en pleno, para acompañar lo que el gobierno considera un paso clave para sostener el proyecto del presidente con vistas a la segunda mitad de su gestión.

Luego de la foto de lanzamiento en Villa Celina, La Matanza, con el presidente y los principales referentes de la alianza electoral cuya columna vertebral es La Libertad Avanza y el PRO, los candidatos libertarios replicarán el mensaje con la fórmula “Nunca Más”.

“Nunca más inseguridad, nunca más abandono, nunca más corrupción. Kirchnerismo nunca más”, reiteró el mensaje de la convocatoria en la cuenta del partido de La Plata.

Durante un acto hoy en La Plata, el Presidente dará su primer discurso electoral con los ocho postulantes seccionales, mayormente ignotos. Llegar al electorado será el gran objetivo en un contexto de apatía que perjudica a la oposición

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Con excepción de aquel show con músicos y candidatos en el Luna Park, Javier Milei suele pararse solo en sus presentaciones sobre la gestión, la situación económica e inclusive de campaña. Pero mañana, en el primer acto de proselitismo propiamente dicho en la carrera hacia las Legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el Presidente subirá a los ocho postulantes que encabezan las listas al escenario. El objetivo es asociarlos a su imagen, con la esperanza de trasladarles los votos libertarios que lo llevaron a la Casa Rosada.

