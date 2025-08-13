Política

Se lanzó una ong que fomenta la cooperación entre Israel y Latinoamérica: Javier Milei donó un millón de dólares para su creación

Se trata de AFOIA, que anunció “Los acuerdos de Isaac”. El dinero que aportó el Presidente lo obtuvo al ganar el Premio Génesis, conocido popularmente como el “Premio Nobel judío”

Guardar
Javier Milei donó el millón
Javier Milei donó el millón de dólares que le otorgaron por haber ganado el Premio Génesis

En las últimas horas se lanzó AFOIA, una nueva organización sin fines de lucro enfocada en fortalecer los lazos entre Israel y Latinoamérica, según informó la Fundación Premio Génesis. El presidente argentino Javier Milei fue clave para su creación, ya que destinó para ese fin el millón de dólares que recibió por haber ganado el Premio Génesis -conocido popularmente como el “Premio Nobel judío”.

El anuncio incluye el lanzamiento de los llamados “Acuerdos de Isaac”, que actúan como vehículo para intensificar la cooperación diplomática, económica y cultural entre ambos bloques regionales. Esta novedad posiciona a la Argentina como impulsora de esta iniciativa inédita, financiada en su totalidad con la suma económica del galardón otorgado a Milei.

El Premio Génesis es distinguido por su reconocimiento a individuos que han alcanzado logros profesionales excepcionales, atributos de liderazgo y aportes a la comunidad judía mundial. Se considera el galardón más relevante de su tipo, dotado de un millón de dólares, y es apodado el “Premio Nobel judío” debido a su alta valoración y simbolismo. Su edición 2024 recayó en Milei por su “firme apoyo a Israel durante uno de los períodos más difíciles de su historia”, de acuerdo con Stan Polovets, presidente de la Fundación Premio Génesis.

La iniciativa busca servir de ejemplo y alentar a otros dirigentes latinoamericanos a “apoyar a Israel, enfrentar el antisemitismo y rechazar las ideologías terroristas que amenazan nuestros valores y libertades compartidos”, en palabras de Polovets.

AFOIA (Amigos Estadounidenses de los Acuerdos de Isaac) emerge como una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, y focaliza en una primera etapa el trabajo en UruguayPanamá y Costa Rica. Sus actividades se orientan a facilitar el intercambio de conocimiento y fomentar el desarrollo utilizando la experiencia israelí en tecnología del agua, agricultura, ciberdefensa, innovación financiera, salud y energía. Estos tres países son considerados por analistas regionales como aliados estratégicos con potencial para incrementar sus vínculos con el Estado de Israel.

Javier Milei profundizó los lazos
Javier Milei profundizó los lazos entre Argentina e Israel durante su presidencia

Durante la ceremonia de premiación, Milei expresó: “Siento una profunda admiración por Israel, su historia, su pueblo y su espíritu inquebrantable. Me honra que la Fundación Premio Génesis haya decidido reconocer la sólida relación de nuestro país con Israel. Confío en que este gesto inspire un diálogo y una cooperación más profundos en toda la región, basados en valores compartidos como la libertad, la democracia y el respeto mutuo”.

El nombre “Acuerdos de Isaac” remite a los “Acuerdos de Abraham”, que desde 2020 han promovido relaciones diplomáticas entre Israel y países árabes, resultando en nuevas alianzas regionales. La elección del nombre busca reflejar esa inspiración y proyectar el esfuerzo de colaboración hacia América Latina.

El núcleo operativo de AFOIA involucra alianzas con entidades filantrópicas y educativas de alcance continental. Entre los primeros beneficiarios de fondos y apoyo técnico figuran la Red de Innovación ILAN Israelí, la organización internacional StandWithUs, la Fundación Aliados de Israel (IAF), el Campus de atención médica Rambam de Israel, el Proyecto Philos y Yalla Israel (Maccabee Task Force).

La Red de Innovación ILAN Israelí, fundada por el filántropo mexicano Isaac Assa, orienta sus actividades a conectar a estudiantes, emprendedores y servidores públicos de Latinoamérica con innovadores tecnológicos israelíes. Su programa busca generar una nueva generación de líderes influyentes dispuestos a promover cambios políticos y vínculos sólidos con Israel en sus respectivos países.

StandWithUs, fundada por Roz y Jerry Rothstein, orienta su labor a la educación y movilización de jóvenes y adultos para la defensa activa de Israel y la lucha contra el antisemitismo. A raíz de este nuevo apoyo, la organización prevé amplificar sus actividades en PanamáUruguay y Costa Rica, enfocándose en la formación de líderes que aboguen de manera pública por Israel y los valores democráticos en la región.

La Fundación Aliados de Israel (IAF) posee presencia en 62 parlamentos nacionales de todo el mundo, incluyendo los legislativos latinoamericanos. Su función principal es el fortalecimiento de redes políticas proisraelíes a través de capacitación, encuentros y actividades parlamentarias.

El Campus de atención médica Rambam, prestigiosa institución hospitalaria israelí, ha sido seleccionado para capacitar a personal de respuesta ante emergencias en el Hospital Nacional de Niños en Costa Rica, priorizando la formación integral en el abordaje de incidentes con múltiples víctimas y gestión de traumatismos.

El Proyecto Philos dirige sus esfuerzos a articular campañas de apoyo a Israel entre líderes cristianos de Latinoamérica y a la defensa de los derechos de cristianos perseguidos en Medio Oriente, mientras Yalla Israel utiliza las redes sociales y figuras públicas para sensibilizar sobre antisemitismo y fomentar la coexistencia y tolerancia multicultural.

La Fundación Premio Génesis confirmó que, en función de la evolución política y el aporte de donantes, AFOIA proyecta expandir sus actividades en 2026 hacia BrasilColombiaChile y eventualmente El Salvador. El plan estratégico contempla, además, alentar a estos Estados a trasladar sus embajadas a Jerusalem, declarar organizaciones terroristas a Hamás y Hezbollah y modificar patrones de votación considerados contrarios a Israel en organismos internacionales como la ONU.

Temas Relacionados

Javier MileiIsraelPremio GénesisPremio Nobel judíoAFOIAAcuerdos de IsaacÚltimas noticias

Últimas Noticias

Garrahan y universidades: el kirchnerismo quiere dictaminar mañana en el Senado y el oficialismo propone el martes

El Frente de Todos convocó a dos plenarios. Ambos involucran a la comisión de Presupuesto, que comanda el libertario Ezequiel Atauche. Como el principal bloque opositor obvió coordinar con él -usos y costumbres en la Cámara alta-, envió una nota en la que asegura que la jugada es “improcedente”

Garrahan y universidades: el kirchnerismo

El Gobierno quiere aplacar la ofensiva de las provincias y presentó una propuesta para repartir fondos

En Diputados, los libertarios firmaron un dictamen de minoría junto con el PRO del proyecto de los ATN. Los gobernadores Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego, de Mendoza y San Juan, acompañaron a través de sus alfiles

El Gobierno quiere aplacar la

El detrás de escena de la reunión de Milei con diputados en Olivos: les encomendó un rol clave y vieron la nueva película de Francella

El Presidente convocó a un grupo de legisladores de confianza para detallar su plan económico. Considera que deben ser voceros en el contexto político actual. La cumbre finalizó con la proyección del filme del actor argentino

El detrás de escena de

“La candidatura de Máximo Kirchner hay que discutirla”, afirmó un candidato cercano a Kicillof

Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, planteó la necesidad de priorizar perfiles con gestión comprobada y sensibilidad social en la boleta bonaerense, mientras se profundiza la interna en el peronismo por el armado de listas

“La candidatura de Máximo Kirchner

Fentanilo mortal: el Congreso le pedirá al Poder Ejecutivo un extenso informe sobre las intoxicaciones

La Cámara baja unificó el reclamo y acordó enviar directamente a la Presidencia un largo cuestionario para solicitar detalles sobre el rol de los laboratorios, acciones de la ANMAT y medidas para retirar lotes contaminados

Fentanilo mortal: el Congreso le
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crónica del fin del calvario

Crónica del fin del calvario para Julieta Prandi: “Contardi tendrá que dar cuenta de la bestialidad que hizo”

Una familia tipo necesita ingresos de al menos $1.149.353 para no ser pobre

Los salarios se ajustaron 3% en junio, pero no todos los trabajadores le ganaron a la inflación

Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

Garrahan y universidades: el kirchnerismo quiere dictaminar mañana en el Senado y el oficialismo propone el martes

INFOBAE AMÉRICA
Una ONG venezolana consideró como

Una ONG venezolana consideró como “grilletes invisibles” la excarcelación de Martha Grajales

Humphrey Bogart y John Huston, la dupla dorada que dejó una huella en la historia del cine

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

El avance cósmico de la India: miles de millones de sueños y viajes a la Luna, Marte y Venus

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

TELESHOW
La reacción de los famosos

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas