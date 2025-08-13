Garrahan y universidades: el kirchnerismo quiere dictaminar mañana en el Senado y el oficialismo propone el martes

El jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, junto a su colega de bancada y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (Fotos: Maximiliano Luna)

El kirchnerismo cumplió con lo pronosticado días atrás en el Senado y, con el giro consumado de los dos proyectos ya aprobados por Diputados sobre blindaje de fondos universitarios y emergencia pediátrica -Garrahan-, activó dos plenarios para mañana, con el fin de dictaminar las iniciativas y sancionarlas el jueves de la semana próxima. El inconveniente radica en que ambas discusiones involucran a la comisión de Presupuesto -no es cabecera en ningún texto-, que comanda el jefe libertario, Ezequiel Atauche: el jujeño envió una nota en la que asegura que la jugada es “improcedente” y la lupa pasa ahora por un puñado de dialoguistas, que serán clave en las próximas horas.

La situación genera tensión por lo ocurrido semanas atrás, cuando el kirchnerismo y los ahora casi nada dialoguistas -como el radical Martín Lousteau- avanzaron con leyes -luego vetadas- sobre jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, ante la negativa de la de Presupuesto de reunirse, tras varios pedidos. Ahora hay una nada considerable diferencia: los textos sobre universidades y emergencia pediátrica ingresaron esta semana y no hubo ningún reclamo al Cuerpo que preside Atauche. Es más: por usos y costumbres, todos los titulares de las comisiones, al margen de la que sea de cabecera, suelen consensuar las convocatorias a plenarios. Esto no ocurrió.

Por este motivo y, más allá de iniciativas con mucho acuerdo -es decir, igual avanzarán y serán sancionadas, tras cero negociaciones de parte de la Casa Rosada, que vuelve a cometer un error-, el senador jujeño envió una nota a los integrantes de Presupuesto y Hacienda para criticar la decisión de los presidentes de las comisiones de Salud -Garrahan-; y de Educación -universidades-, los cristinistas Lucía Corpacci y Eduardo De Pedro, respectivamente.

El legislador cristinista y titular de la comisión de Educación del Senado, Eduardo De Pedro. El año pasado tardó casi seis meses en activar el trabajo en dicho Cuerpo

“Toda vez que las presidencias cabeceras de ambos proyectos han convocado a reunión de comisión para este jueves, es pertinente hacerle saber que esta presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda no ha sido consultada previamente. Por ende, no ha dado su consentimiento para tal citación”, señala la misiva.

El jujeño agregó: “Sin perjuicio de ello, habiéndose recibido el pasado lunes de la Cámara de Diputados los expedientes en cuestión, habiendo sido girados a las comisiones en el día de ayer, y habiendo consultado con los miembros de los distintos bloques que integran la comisión que tengo el honor de presidir, se les ha hecho saber a los presidentes de las comisiones de Salud, y Educación y Cultura, que esta comisión está dispuesta a citar a los plenarios pertinentes a partir del día martes próximo, inclusive, en el horario que los presidentes de las comisiones cabecera lo consideren y en coordinación con la Secretaría Parlamentaria de la Cámara”.

Atauche luego sumó que solicitó “a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice los cálculos de impacto fiscal de cada uno de los dos proyectos”, y finalizó: “Conforme al reglamento de la Cámara y a la práctica parlamentaria, es improcedente la pretendida convocatoria a la comisión de Presupuesto y Hacienda comunicada unilateralmente por presidentes de otras comisiones sin el consentimiento previo del presidente de la misma. En función de ello, le solicito tenga a bien desestimarla, y quedar a la espera de la convocatoria formal a plenario, conforme lo dispone nuestro reglamento, a partir del día martes 19 de agosto inclusive, en horario y salón a coordinar con la Secretaría Parlamentaria”.

La aceleración del kirchnerismo choca de frente cuando uno revisa cómo se movió, desde el inicio del Gobierno libertario, en la Cámara alta. Un ejemplo sencillo: De Pedro aceptó la presidencia de la comisión, en 2024, recién a fines de agosto. La dejó varios meses sin funcionar. Corpacci se demoró tan sólo unos días más, en septiembre pasado. Las sesiones ordinarias arrancan el 1 de marzo.