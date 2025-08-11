Luego de rechazar el acuerdo con La Libertad Avanza, María Eugenia Vidal contó a quién votará en CABA

La diputada nacional, María Eugenia Vidal (Fotografía: Jaime Olivos).

La diputada nacional María Eugenia Vidal criticó el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), al tiempo que reafirmó su pertenencia y su convicción respecto a la necesidad de que el PRO conserve un perfil propio dentro del escenario político nacional. Y afirmó que votará dicha alianza.

En una serie de declaraciones brindadas a Radio Mitre, Vidal sostuvo que es “lo mejor para el país” contar con un PRO fuerte, que acompañe al presidente Javier Milei en las decisiones que favorezcan la gobernabilidad. Pero que al mismo tiempo se posicione como una oposición constructiva capaz de poner límites y defender tanto el equilibrio fiscal como la institucionalidad.

“La mejor alternativa hoy es que haya un PRO que acompañe al presidente como lo hicimos en el último año y medio en el Congreso. Defendimos el equilibrio fiscal, el programa económico y bajamos la inflación. Pero también debemos ser una oposición que marque límites, que diga en voz alta que no hay presupuesto en la Argentina y defienda las instituciones”, afirmó la diputada.

En ese sentido, Vidal hizo hincapié en los problemas derivados de la falta de presupuesto en el Congreso y planteó la necesidad de un debate honesto sobre el rumbo de la obra pública. “Gran parte de los problemas que tiene el presidente en el Congreso es por falta de presupuesto” señaló, y agregó: “La obra pública sin corrupción es posible. Lo vimos en obras como la del arroyo El Gato en La Plata, que sirvió para evitar muertes como las de 2013. El privado puede intervenir en muchos casos, pero en otros, no”.

Consultada sobre si considera que el PRO fue absorbido por La Libertad Avanza a partir del acuerdo electoral, Vidal lo descartó: “No comparto ese acuerdo, pero no creo que una alianza electoral defina la existencia de un partido. El PRO tiene más de 20 años. Va con LLA en diez provincias, pero en las otras catorce no. El PRO sigue de pie y defendiendo sus ideas”.

Sobre su postura en relación con la decisión de Mauricio Macri de avanzar con la alianza, Vidal aseguró que no opera en rebeldía contra las decisiones de los referentes del partido, sino que expresa una mirada crítica. “Acepto la decisión que tomó mi partido, se lo dije a Mauricio y a Jorge (Macri). No me voy del PRO ni me presento como candidata de otro partido. No especulo, acepto la decisión de mi partido”, remarcó.

La exgobernadora bonaerense diferenció su postura argumentando que representa la voz de quienes están desde el inicio mismo del espacio político amarillo y piensan en el largo plazo. “Hace falta una discusión seria y profunda sobre los problemas argentinos. No alcanza con ganar la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos mejor que en diciembre de 2013, pero todavía estamos muy lejos del país que queremos”, señaló.

Y sumó: “Gobernar Argentina es complejo. Para avanzar, lo mejor para el presidente, la Argentina y el PRO no es una alianza de este tipo, sino mantener nuestra identidad, dar discusiones serias y no dejar solo al presidente contra el kirchnerismo”.

Frente a las versiones sobre la posibilidad de que el PRO se convierta en una “sucursal” de La Libertad Avanza, Vidal negó esa percepción. “No lo creo. La nueva generación del PRO, segunda y tercera, muestra que hay renovación en el partido”, dijo. Y adelantó que votará por la alianza entre LLA y el PRO.

La parlamentaria también respondió a las acusaciones de tibieza lanzadas desde el oficialismo, encabezado por Karina Milei. Y declaró: “Ser tibia hubiera sido votar, acomodarme y tener discursos fáciles en el Congreso. No recibí obras ni cargos, ni lo hice por un acuerdo electoral. Lo hice por convicción. Cuando termine mi mandato, me iré a mi casa. No estoy pidiendo nada”, declaró.

Al ser invitada a definir el acuerdo entre Mauricio Macri y Karina Milei en una frase, resumió: “Lo que una parte del PRO creyó que era lo mejor”. Con respecto a la confiabilidad de Macri, subrayó la solidez de su relación personal: “Mi vínculo con Macri tiene más de 20 años. Que yo esté en desacuerdo con una decisión que él defiende no cambia nada. No va a ser la primera ni la última vez. Mi respeto y afecto siguen intactos”.

Por último, Vidal rechazó los rumores que la ubican junto a otras figuras en negociaciones para relanzar un espacio similar a Juntos por el Cambio, como lo son Horacio Rodríguez Larreta y Ricardo López Murphy. “Eso sería especular y usar mi opinión por un cargo. Ya dije que no me voy del PRO. Sigo defendiendo mis ideas y valores. No salto de un partido al otro en año electoral. Sigo siendo la misma que hace 20 años”, concluyó.