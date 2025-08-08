Política

La Iglesia sube el tono de las críticas al Gobierno y profundiza el perfil político opositor

La dura homilía por San Cayetano del arzobispo García Cuerva se sumó a una larga lista de gestos de la Curia contra decisiones y actitudes del oficialismo. Sin mencionar a Milei, apuntan al impacto social y político de la gestión libertaria

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
Dura homilía del arzobispo García Cuerva en San Cayetano

La homilía pronunciada en la celebración de San Cayetano por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, condensó como pocas veces las profundas y contundentes críticas que viene haciendo la Iglesia Católica contra el Gobierno. Fue un discurso pastoral, pero sobre todo político, respecto del impacto político, social y económico de las decisiones y actitudes del Ejecutivo.

Sin mencionar a Javier Milei, pero con un estilo más directo que en otras expresiones públicas de los obispos, la homilía se refirió a los jubilados, los discapacitados, desocupados y excluidos, un amplio universo afectado por las medidas de la Casa Rosada. Pero García Cuerva también apuntó contra “los niveles de agresión y crueldad” que se vienen registrando en el ámbito público.

Son todas críticas que se vienen expresando por distintas vías desde que se inició la actual gestión y que muestran a la Iglesia Católica en una vereda opuesta. Es una rivalidad que no llega a expresarse de una manera ruidosa, pero que aparece de manera constante. En el oficialismo miran este fenómeno con recelo, por la posibilidad de convertirse en un emergente político que se consolide como un polo de atracción de descontento.

La Comisión Permanente de la
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Episcopal Argentina

“Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y los enfermos; no podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer... Y no lo hacen porque les gusta”, manifestó García Cuerva, en referencia a los argentinos en general.

Frente al templo del barrio porteño de Liniers -donde cada 7 de agosto se concentra una multitud- el arzobispo de Buenos Aires agregó: “San Cayetano, ayudanos a hacer de la Argentina una casa de reconciliación, en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal, y de usar palabras que lastiman mucho (...) que nos comprometamos a bajar los niveles de agresión, de indiferencia, de individualismo, de crueldad”.

Son párrafos que concentraron las profundas disidencias que existen en la Iglesia respecto del presente. No hizo falta mencionar a Milei ni al Gobierno para identificar destinatarios del discurso. Se trata de una narrativa anclada en un posicionamiento previo que comparte en la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y lo secunda su par de Córdoba, el jesuita Ángel Sixto Rossi.

El presidente de la CEA,
El presidente de la CEA, arzobispo Marcelo Colombo

Los obispos, por sus diversos órganos de representación, viene expresando fuertes cuestionamientos. Se pronunciaron públicamente en contra de la baja de edad de imputabilidad, los cierres de organismos públicos, cuestionaron la represión en las protestas de jubilados, apoyaron a los que luchan por la situación del Hospital Garrahan y denunciaron que el retiro del Estado en las villas deja el campo libre para los narcos.

Son definiciones críticas que se sumaron a otras que se venían expresando desde el año pasado respecto a la política social, como el apartamiento de las organizaciones sociales y piqueteras que brindaban asistencia y alimentos en comedores, o a la desarticulación del FISU, el plan que urbanizaba barrios populares.

El arzobispo Marcelo Colombo en
El arzobispo Marcelo Colombo en una audiencia por el hospital Garrahan

Contrapunto de baja intensidad

Lo cierto es que en un contexto marcado por el ajuste, la motosierra y la “batalla cultural”, la Iglesia Católica argentina optó por una estrategia clara. Tener una fuerte presencia en los temas concretos que afectan a la vida cotidiana de la gente, pero sin entrar en una confrontación directa con la figura del presidente Milei.

En la agenda episcopal se destacan cuestiones como la situación de los jubilados, el financiamiento del Hospital Garrahan, la atención a personas con discapacidad, la respuesta a la represión en las marchas y, más recientemente, el problema del trabajo.

El enfoque -según fuentes que están interiorizadas de la relación entre el Gobierno y la Curia- apunta a señalar “las injusticias” que surgen del modelo económico actual y advertir sobre el riesgo de que el ajuste se convierta en la única variable de política pública.

La relación con la Casa Rosada es entre fría y nula. Milei no responde a los planteos de la Iglesia y, del otro lado, entre los obispos hay una prudente distancia, ante la imposibilidad de establecer un diálogo político con la Casa Rosada.

De hecho, hasta ahora, el presidente de la Nación nunca recibió a las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal que asumieron el año pasado. El vínculo se reduce a los canales institucionales que abre la Secretaría de Culto y al contacto que los obispos mantienen con intendentes y actores locales en cada diócesis. “Rosca política no hay”, aclaran.

En este escenario, la conducción de la Conferencia Episcopal atraviesa un momento de cohesión interna, después del final del mandato de Oscar Ojea y la llegada del arzobispo Colombo, quien no suele rehuir las tensiones con el Gobierno.

Marcelo Colombo, el cordobés Ángel
Marcelo Colombo, el cordobés Ángel Sixto Rossi, y los obispos Daniel Fernández y Raúl Pizarro

La mirada de la Iglesia, resaltan los informantes, no se limita al gobierno nacional: también abarca la realidad de las provincias, donde la agenda incluye crisis económicas, tensiones sociales y confrontación con dispositivos políticos que a veces traspasan los límites de lo legal.

Otro eje que la Iglesia viene subrayando es el de las formas en el debate público, en el que Milei imprime un tono de inusual brusquedad (aunque la semana pasada prometió cambiar y moderarse). Es en ese contexto que se produjo la homilía de García Cuerva y su pedido frente a la iglesia de la calle Cuzco de “salir del chiquero de la descalificación y la crueldad”.

Se trató de un mensaje que apuntó a un clima social enrarecido y a un estilo político que, según observan en ámbitos eclesiales, tiende a desoír a quienes atraviesan dificultades.

Pero además, en lo que va del año, el Episcopado recibió a numerosos grupos en conflicto con el Gobierno: algunos encuentros fueron públicos, otros se mantuvieron en reserva, pero en todos se repitió la sensación de maltrato o indiferencia por parte de las autoridades. En esto aparecen las suspicacias del oficialismo.

Igual, en el terreno electoral, la postura es terminante: la Iglesia mantendrá su histórica prescindencia, sin involucrarse en lo partidario, más allá de que pueda haber pronunciamientos de curas u obispos con posiciones más firmes. La posición de los obispos es acompañar, escuchar y marcar las desigualdades, sin entrar en la competencia por el poder.

Temas Relacionados

Iglesia CatólicaJorge García CuervaMarcelo ColomboConferencia Episcopal ArgentinaJavier MileiSandra Pettovello

Últimas Noticias

Con el apoyo de Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica competirá bajo el sello “Hagamos Futuro” en las elecciones

Antes del cierre de las alianzas, “Lilita” Carrió confirmó que el espacio tendrá como candidatos a Graciela Ocaña, que intentará conseguir una banca en el Senado de la Nación, y a Hernán Reyes, que aspira a la Cámara de Diputados

Con el apoyo de Rodríguez

LLA cerró un acuerdo con Rogelio Frigerio en Entre Ríos y enfrentará a los oficialismos provinciales en Corrientes y Misiones

“Nos une la convicción de un cambio profundo y sensible para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro”, dijo el mandatario al confirmar el frente común en octubre. En las otras provincias, la lista violeta se enfrentará a los candidatos de los gobernadores

LLA cerró un acuerdo con

Con diferencias, Provincias Unidas se consolida como fuerza de centro y tendrá candidatos en PBA y CABA

Facundo Manes y Martín Lousteau son los nombres para el territorio porteño y Florencio Randazzo para el bonaerense. El rol de Juan Schiaretti y los cruces entre los gobernadores que buscan hacer pie en la polarización

Con diferencias, Provincias Unidas se

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

El gobernador ratificó en redes sociales el frente electoral que incluye a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y partidos provinciales. La mención al presidente y a su hermana, Karina Milei

Rogelio Frigerio confirmó la coalición

El PJ competirá con Fuerza Patria en 14 provincias: la ausencia de Grabois y el rol de los gobernadores díscolos

En los otros 10 distritos, la fuerza política se presentará con una marca provincial. Las discusiones por la unidad y los posibles candidatos

El PJ competirá con Fuerza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el cierre de alianzas,

Tras el cierre de alianzas, La Libertad Avanza y el PRO comienzan a definir quiénes serán los candidatos

Un jefe de la Policía de Santa Fe fue condenado por abusar de una subalterna durante dos años

Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

Mataron a una joven cuando quiso defender a su novio de una pelea en Córdoba y ya son cinco los detenidos

Sin retenciones: Milei impulsa las inversiones en cobre, que podría ser la nueva joya del sector minero argentino

INFOBAE AMÉRICA
Un libro en dos mil

Un libro en dos mil palabras: “El Conde de Montecristo”, historia de una venganza

Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

Qué leer esta semana: el hermano alemán que le apareció a Chico Buarque (y cómo)

George Ward Price, el periodista que cedió su pluma a Hitler: diarios secretos, entrevistas manipuladas y la sombra de Goebbels

Israel aprobó el plan para ocupar la Ciudad de Gaza y ordenó al Ejército prepararse para una nueva fase ofensiva

TELESHOW
Fátima Florez actuará en la

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”

Marixa Balli sorprendió al revelar su insólito hábito al manejar: “Me encanta”

El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”