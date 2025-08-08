Política

Fuerte cruce entre Agustín Etchebarne y Ricardo López Murphy: “Trabajé 20 años gratis para vos”

El economista le recordó al diputado nacional desde su candidatura presidencial de 2003, con Recrear, hasta su regreso en 2020 con otra agrupación política. “Ustedes tenían 50 afiliados, poquísimos, y (Republicanos) Unidos, 20 mil, te los regalé prácticamente y jamás me lo agradeciste”, le reprochó al legislador

Guardar
Fuerte cruce entre López Murphy y Etchebarne

El economista Agustín Etchebarne, discutió con el diputado nacional, Ricardo López Murphy, en relación a las “miles y miles de horas” que trabajó junto al expresidente del partido Recrear y, por entonces, candidato presidencial en 2003 y su vuelta a la política con Republicanos Unidos en 2020.

Yo durante 20 años trabajé gratis para vos, 20 años, porque creía que vos eras la persona que podía sacar adelante la Argentina. Y lo digo con total corazón, lo sabés perfectamente bien”, se sinceró al aire el director de la Fundación Libertad y Progreso, en Solo una vuelta más, por TN.

La disputa verbal incluyó datos sobre la militancia política. Así subrayó: “En (Republicanos) Unidos Teníamos 20.000 afiliados y, ustedes, tenían 50, poquísimos afiliados en Recrear. Yo no quería ser candidato y quería que vos seas el candidato del partido. Jamás me lo agradeciste”, le espetó.

El economista Ricardo López Murphy
El economista Ricardo López Murphy (Nicolás Stulberg)

A lo que luego le recordó, ante el silencio del también economista: “Desde Recrear hasta que arme el partido Unidos y te lo regalé prácticamente. Entonces, hice un laburo fenomenal. Laburé el 2020, trabajé durante un montón de horas, miles de horas, trabajé...” pero el diputado intentó relativizar el esfuerzo colectivo: “Todos, trabajamos”. Sin embargo, el economista replicó: “No, no, no, ni a palos, ni a palos, ni un poquitito así” y López Murphy lo intentó interrumpir nuevamente.. “¿Cómo subestimas el esfuerzo de los demás?“ y Etchebarne, no se quedó callado: ”El tuyo, no, el tuyo estoy subestimado en ese momento”, le replicó sin rodeos.

Vale recordar que López Murphy, en 2021, anunció su postulación a diputado nacional por CABA en las elecciones legislativas de ese año, donde resultó electo. Y, dos años después, integró los equipos y listas de la precandidatura a presidente de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio.​

El origen de la discusión

El duro intercambio comenzó con una pregunta directa del diputado sobre la gestión de Javier Milei: “¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una auditoría?”, a lo que Etchebarne le respondió -frente a las cámaras de TN- con respecto a la administración nacional del PRO entre 2014 y 2019. “Macri no lo hizo en cuatro años”, respondió en alusión a la actual buena sintonía del legislador con el partido amarillo.

La conversación escaló rápidamente cuando el legislador nacional por CABA le aclaró que lo del expresidente fue “por imposibilidad política” y, vociferó señalando con el dedo la mesa: “Acá no hubo gestión -repitió tres veces- como tampoco lo hubo en el manejo del programa de corto plazo” a lo que Etchebarne le respondió: “Te equivocás”.

El economista Agustín Etchebarne
El economista Agustín Etchebarne

“Estás tergiversando las cosas”, le repitió Etchebarne mientras López Murphy le exigió precisiones: “¿Pero qué cosas estoy tergiversando? ¿Qué cuestiones he dicho que no son ciertas”.

Luego de pedirle que lo deje hablar, el economista ejemplificó: “Si por ejemplo, decís lo del déficit fiscal, Argentina tiene un superávit fiscal fuerte” a lo que el diputado preguntó: “¿No es verdad que no se registra la deuda con la Ciudad? ¿Es verdad que no registran los intereses?”, dijo ya a los gritos, a lo que el economista le llamó la atención por su elevado tono de voz y el legislador nacional le contestó: “Me estás acusando que no estoy diciendo la verdad”.

Y Etchebarne le otorgó su punto de vista: “Vos decís que falta una parte, que son los intereses, vos sabés qué son nominales y qué reales. Una cosa es la nominal y, otra cosa, es lo real. Si sobre 200 mil millones de dólares de deuda en dólares pagando nominal significa que estás pagando parte del capital en los intereses de la deuda real”, aclaró sobre el aspecto técnico.

El cruce, cerró con un intercambio sobre la contabilidad de la deuda: “¿Cómo es en términos reales, ajustémoslo a eso?“, desafió López Murphy a lo que el economista cerró: ”Yo hago la cuenta total”, sostuvo Etchebarne, y -mientras explicaba el por qué- fue interrumpido por Diego Sehinkman, el conductor del programa, porque el tema escalaba hacia ribetes más técnicos.

Temas Relacionados

Agustín EtchebarneRicardo López MurphyMauricio MacriUnidosDeuda públicaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso

El presidente argentino se dirigirá al país para explicar los fundamentos de los vetos recientes y detallar la estrategia oficial ante el rechazo parlamentario a decretos clave de su programa económico

Javier Milei hablará esta noche

El Gobierno dio de baja más de 110 mil pensiones por discapacidad laboral otorgadas de manera irregular

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la cifra. Son 20 mil más que las reveladas por Infobae el mes pasado. La novedad se conoce tras el rechazo en Diputados del veto de Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el sector

El Gobierno dio de baja

El gobierno desreguló el uso de drones y eliminó restricciones para operar equipos inferiores a 250 gramos

La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue resuelta por la ANAC. Además, se deja de exigir licencia para artefactos de este tipo inferiores a 25 kilos

El gobierno desreguló el uso

Máximo Kirchner lamentó la interna en Fuerza Patria: “He visto gente desesperada en candidaturas o poroteando”

El diputado y líder de La Cámpora cuestionó a los dirigentes que están llevando la discusión del cierre de listas “de manera salvaje”, pero sostuvo que el “desorden es previsible” con Cristina Kirchner presa

Máximo Kirchner lamentó la interna

Estela de Carlotto repudió la foto de Milei con la consigna Nunca Más: “Ya no saben qué hacer para humillarnos”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, además, reclamó que el gobierno libertario termine “sin violencia, pero pronto”

Estela de Carlotto repudió la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El embajador de Japón recordó

El embajador de Japón recordó la tragedia en Hiroshima y Nagasaki: “Hay que tomar conciencia del daño catastrófico de las armas nucleares”

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez

RIGI: YPF destinará USD 400 millones a la producción de biocombustible para aviones en Santa Fe

Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso

Mercados: la Bolsa retrocede en medio de la suba de las tasas en pesos

INFOBAE AMÉRICA
El famoso show de Los

El famoso show de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York tendrá una celebración especial en un partido de beisbol

Trump ordenó al Ejército atacar a los cárteles de drogas aunque no estén en territorio de Estados Unidos

El Festival de San Sebastián presenta una gran retrospectiva sobre la relevante guionista Lillian Hellman

Anulan el juicio penal de un líder opositor a Evo Morales tras 17 años

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

TELESHOW
Luego de estar preso por

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones