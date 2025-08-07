El peronismo profundiza la campaña en la Tercera sección, tras la foto de Milei en La Matanza

Axel Kicillof

La foto del presidente Javier Milei en Villa Celina, La Matanza, junto a los postulantes seccionales de La Libertad Avanza, fue el puntapié de la campaña libertaria en territorio bonaerense. El lugar elegido no es inocente y la estrategia, como detalló este medio, es unificar los discursos y nacionalizar la elección del 7 de septiembre. Por eso la pancarta “Kirchnerismo nunca más”; un eslogan delineado por el equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo. En la Tercera sección electoral se liberará una de las batallas electorales de mayor valor y cantidad de bancas en juego para las próximas elecciones bonaerense. La otra región es la Primera sección electoral. En este escenario, el peronismo también hace hincapié en esta región con sostenidas recorridas y actos de gestión de Kicillof.

Por eso, mientras este lunes se difundía la foto del presidente desde La Matanza —de la que también estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; y José Luis Espert, quien será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones de octubre— a 50 kilómetros, en el distrito de Presidente Perón, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también desplegaba acciones de campaña en la primera parada de una jornada por distintos puntos de la Tercera sección electoral.

La foto de Milei con los ocho candidatos seccionales y algunos referentes nacionales

El mandatario bonaerense se mostró con los principales candidatos en la lista de diputados provinciales de Fuerza Patria en la Tercera sección electoral. La vicegobernadora y primera postulante, Verónica Magario; el diputado provincial, Facundo Tignanelli y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien ocupa el tercer casillero de la nómina peronista, inauguraron las obras de ampliación de la Escuela Secundaria Técnica N°1, en Presidente Perón. Lo hicieron junto con la intendenta local, Blanca Cantero, y el titular de Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

La presencia de Mendoza y Tignanelli, fueron un agregado en el marco de la discusión interna del peronismo. Referenciados en la conducción de Cristina Kirchner, ambos dirigentes de La Cámpora venían —hasta antes del cierre de alianzas y listas- marcando sus diferencias con la estrategia electoral que adoptaba el gobernador; principalmente con la decisión del desdoblamiento. Por ahora, en el tramo electoral, si bien los matices se sostienen, también se explicitan un poco menos.

Los candidatos de Fuerza Patria en la Tercera sección

“Este edificio escolar no podría existir si se aplicara la lógica de la motosierra. No es una teoría, es la realidad: mientras hay 80 escuelas paralizadas por el Gobierno nacional, en la Provincia llevamos inauguradas más de 270 desde que comenzamos nuestra gestión”, dijo el gobernador desde Presidente Perón. Según se informó oficialmente, la obra consistió en la construcción de un nuevo edificio —lindero a la escuela— con seis nuevas aulas que mejorarán las condiciones de cursada de los más de 1.200 alumnos y alumnas que asisten al establecimiento. Implicó una inversión de $1.088 millones.

La vicegobernadora y primera candidata a diputada provincial por la Tercera, Verónica Magario, expuso la estrategia discursiva a la que apela Fuerza Patria, que tiene que ver con la contraposición de modelos de gestión. “Hoy estamos ante dos modelos antagónicos que repercuten directamente en nuestra gente: ante un Gobierno nacional que aplasta, ajusta y les saca las posibilidades a nuestros jóvenes, nosotros queremos que todos los pibes puedan estudiar y desarrollarse en lo que deseen”.

El raid de este jueves de Kicillof y Magario por la Tercera sección electoral también tuvo paradas en Ezeiza y La Matanza. En el primer municipio, se entregaron 15 patrulleros y el mandatario aprovechó para confrontar contra Milei, volvieron a reclamar por el recorte de fondos de parte de la administración central. “No se puede festejar un superávit que está construido sobre la base de lo que el Gobierno nacional les robó a las provincias”, dijo. También se mostró con el intendente local, Gastón Granados.

La presencia de los principales referentes del oficialismo provincial en La Matanza, uno de los distritos más populosos y estratégicos de la provincia de Buenos Aires, responde a la necesidad de consolidar el apoyo territorial en el marco de la campaña de Fuerza Patria.

Carteles de Kicillof con la cara de Magario, primera candidata a diputada provincial de Fuerza Patria

El próximo 7 de septiembre los más de 5 millones de electores de la Tercera sección electores votarán 18 diputados provinciales. De ese total hay ocho que pone en juego el peronismo. La estrategia es —de mínima— retener esa cantidad de bancas o aumentar el número. El piso electoral es de 5,5% de los votos.

Las actividades desarrolladas, que combinan inauguraciones, recorridas de obras y entrega de escrituras, buscaron mostrar gestión como respuesta a la estrategia de campaña de La Libertad Avanza.

La elección en La Matanza será clave para las aspiraciones seccionales de cualquier fuerza política. Con 1.200.368 personas en condiciones de votar entre nativos y extranjeros, el distrito que gobierna Fernando Espinoza es por lejos el de mayor peso electoral. Según plantean desde el entorno del jefe comunal, estará al frente de la campaña local. De hecho, es el primer candidato a concejal de Fuerza Patria en su municipio; en el marco de esta estrategia que adoptaron distintos intendentes. En las últimas horas, Espinoza, cuestionó el veto dispuesto por Milei a la ley de emergencia de discapacidad, jubilaciones y moratorias. “Hay que vetar a Milei con el voto. Es fuerte con los débiles y débil, muy débil, con los fuertes, esos pocos para quienes gobierna, esos para los que siempre hay plata. Tiene que entender, de una vez por todas, que el pueblo nunca será vetado”, planteó.