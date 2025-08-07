Política

El peronismo profundiza la campaña en la Tercera sección, tras la foto de Milei en La Matanza

Kicillof hizo inauguraciones y recorridas por Presidente Perón, Ezeiza y La Matanza. Fuerza Patria compuso una foto de unidad con los primeros candidatos a diputados

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Guardar
Axel Kicillof
Axel Kicillof

La foto del presidente Javier Milei en Villa Celina, La Matanza, junto a los postulantes seccionales de La Libertad Avanza, fue el puntapié de la campaña libertaria en territorio bonaerense. El lugar elegido no es inocente y la estrategia, como detalló este medio, es unificar los discursos y nacionalizar la elección del 7 de septiembre. Por eso la pancarta “Kirchnerismo nunca más”; un eslogan delineado por el equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo. En la Tercera sección electoral se liberará una de las batallas electorales de mayor valor y cantidad de bancas en juego para las próximas elecciones bonaerense. La otra región es la Primera sección electoral. En este escenario, el peronismo también hace hincapié en esta región con sostenidas recorridas y actos de gestión de Kicillof.

Por eso, mientras este lunes se difundía la foto del presidente desde La Matanza —de la que también estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; y José Luis Espert, quien será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones de octubre— a 50 kilómetros, en el distrito de Presidente Perón, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también desplegaba acciones de campaña en la primera parada de una jornada por distintos puntos de la Tercera sección electoral.

La foto de Milei con
La foto de Milei con los ocho candidatos seccionales y algunos referentes nacionales

El mandatario bonaerense se mostró con los principales candidatos en la lista de diputados provinciales de Fuerza Patria en la Tercera sección electoral. La vicegobernadora y primera postulante, Verónica Magario; el diputado provincial, Facundo Tignanelli y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien ocupa el tercer casillero de la nómina peronista, inauguraron las obras de ampliación de la Escuela Secundaria Técnica N°1, en Presidente Perón. Lo hicieron junto con la intendenta local, Blanca Cantero, y el titular de Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

La presencia de Mendoza y Tignanelli, fueron un agregado en el marco de la discusión interna del peronismo. Referenciados en la conducción de Cristina Kirchner, ambos dirigentes de La Cámpora venían —hasta antes del cierre de alianzas y listas- marcando sus diferencias con la estrategia electoral que adoptaba el gobernador; principalmente con la decisión del desdoblamiento. Por ahora, en el tramo electoral, si bien los matices se sostienen, también se explicitan un poco menos.

Los candidatos de Fuerza Patria
Los candidatos de Fuerza Patria en la Tercera sección

“Este edificio escolar no podría existir si se aplicara la lógica de la motosierra. No es una teoría, es la realidad: mientras hay 80 escuelas paralizadas por el Gobierno nacional, en la Provincia llevamos inauguradas más de 270 desde que comenzamos nuestra gestión”, dijo el gobernador desde Presidente Perón. Según se informó oficialmente, la obra consistió en la construcción de un nuevo edificio —lindero a la escuela— con seis nuevas aulas que mejorarán las condiciones de cursada de los más de 1.200 alumnos y alumnas que asisten al establecimiento. Implicó una inversión de $1.088 millones.

La vicegobernadora y primera candidata a diputada provincial por la Tercera, Verónica Magario, expuso la estrategia discursiva a la que apela Fuerza Patria, que tiene que ver con la contraposición de modelos de gestión. “Hoy estamos ante dos modelos antagónicos que repercuten directamente en nuestra gente: ante un Gobierno nacional que aplasta, ajusta y les saca las posibilidades a nuestros jóvenes, nosotros queremos que todos los pibes puedan estudiar y desarrollarse en lo que deseen”.

El raid de este jueves de Kicillof y Magario por la Tercera sección electoral también tuvo paradas en Ezeiza y La Matanza. En el primer municipio, se entregaron 15 patrulleros y el mandatario aprovechó para confrontar contra Milei, volvieron a reclamar por el recorte de fondos de parte de la administración central. “No se puede festejar un superávit que está construido sobre la base de lo que el Gobierno nacional les robó a las provincias”, dijo. También se mostró con el intendente local, Gastón Granados.

La presencia de los principales referentes del oficialismo provincial en La Matanza, uno de los distritos más populosos y estratégicos de la provincia de Buenos Aires, responde a la necesidad de consolidar el apoyo territorial en el marco de la campaña de Fuerza Patria.

Carteles de Kicillof con la
Carteles de Kicillof con la cara de Magario, primera candidata a diputada provincial de Fuerza Patria

El próximo 7 de septiembre los más de 5 millones de electores de la Tercera sección electores votarán 18 diputados provinciales. De ese total hay ocho que pone en juego el peronismo. La estrategia es —de mínima— retener esa cantidad de bancas o aumentar el número. El piso electoral es de 5,5% de los votos.

Las actividades desarrolladas, que combinan inauguraciones, recorridas de obras y entrega de escrituras, buscaron mostrar gestión como respuesta a la estrategia de campaña de La Libertad Avanza.

La elección en La Matanza será clave para las aspiraciones seccionales de cualquier fuerza política. Con 1.200.368 personas en condiciones de votar entre nativos y extranjeros, el distrito que gobierna Fernando Espinoza es por lejos el de mayor peso electoral. Según plantean desde el entorno del jefe comunal, estará al frente de la campaña local. De hecho, es el primer candidato a concejal de Fuerza Patria en su municipio; en el marco de esta estrategia que adoptaron distintos intendentes. En las últimas horas, Espinoza, cuestionó el veto dispuesto por Milei a la ley de emergencia de discapacidad, jubilaciones y moratorias. “Hay que vetar a Milei con el voto. Es fuerte con los débiles y débil, muy débil, con los fuertes, esos pocos para quienes gobierna, esos para los que siempre hay plata. Tiene que entender, de una vez por todas, que el pueblo nunca será vetado”, planteó.

Temas Relacionados

Axel KicillofJavier MileiCampañaLa MatanzaTercera sección electoralElecciones 2025Elecciones legislativas 2025Elecciones Buenos Aires 2025Elecciones Argentina 2025Provincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

La trastienda de la foto de Milei en La Matanza: quiénes lo acompañaron y por qué eligieron el eslogan “kirchnerismo Nunca Más”

El Presidente posó junto a sus candidatos y referentes partidarios en una imagen con alta carga simbólica

La trastienda de la foto

La Cámara Nacional Electoral anuló el cambio masivo de locales de votación en La Matanza: un millón de ciudadanos afectados

El tribunal revocó la reasignación para el 80% de los votantes del municipio. Le ordenó al juez Ramos Padilla mantener la organización previa y garantizar información clara a la ciudadanía y partidos políticos

La Cámara Nacional Electoral anuló

Tras las duras derrotas en el Congreso, Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada y analiza los pasos a seguir

El Presidente convocó de manera inesperada a todos sus ministros para conversar sobre el avance de la gestión luego de que la Cámara de Diputados aprobara leyes que afectan el equilibrio fiscal y el freno a algunas de las reformas

Tras las duras derrotas en

La oposición en el Senado buscará dictaminar la semana que viene universidades y Garrahan

La Cámara Alta se prepara para avanzar con las leyes que obtuvieron media sanción en Diputados ayer, mientras la oposición suma apoyos y el oficialismo anticipa vetos

La oposición en el Senado

Uno por uno, cómo votó cada diputado los proyectos de emergencia del Garrahan y de financiamiento universitario

La Cámara de Diputados dio media sanción a los proyectos para incrementar salarios y gastos universitarios, y declarar emergencia pediátrica en hospitales. Hubo sorpresas

Uno por uno, cómo votó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron el procesamiento de Vanina

Confirmaron el procesamiento de Vanina Biasi por comparar a Israel con el nazismo

Cómo una alimentación saludable ayuda a prevenir el cáncer colorrectal en jóvenes

Rechazaron la prisión preventiva para el ex marido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia

Sigue la polémica por el pato que atacó a un perro en Mendoza: ahora presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante

El auge del levantamiento de pesas femenino: por qué cada vez más mujeres desafían los estereotipos

INFOBAE AMÉRICA
El líder de la ONU

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

La reconstrucción de Mariupol avanza bajo el control ruso tras la devastación causada por el ejército de Vladimir Putin

Roman Polanski regresa a Estados Unidos con “J’accuse – El affaire Dreyfus", seis años después de su estreno

El líder de las bandas armadas de Haití amenazó con derrocar al Consejo Presidencial de Transición

TELESHOW
Julieta Prandi habló luego de

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”