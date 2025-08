Horas decisivas para el posible acuerdo de LLA y el PRO en CABA: Macri convocó a una reunión y Karina Milei mantiene firme su postura

Karina Milei, Patricia Bullrich y Pilar Ramírez (Jaime Olivos)

Los representantes de La Libertad Avanza y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires preparan a contrarreloj sus estrategias de negociación para debatir una posible alianza en un distrito donde persisten las tensiones y en el que algunos sectores internos amenazan con hacer caer cualquier tipo de acuerdo.

Cuando las conversaciones parecían encaminarse y ambos partidos se preparaban para competir juntos en las elecciones nacionales de octubre, aparecieron nuevos conflictos por los lugares en las listas que tendrían cada uno.

De hecho, a última hora del domingo, el ex presidente Mauricio Macri estaba organizando un encuentro con los principales dirigentes de su fuerza política para analizar la situación en territorio porteño.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de las conversaciones, el ex mandatario y líder de este sector convocó a la reunión que estaba previsto que fuera de forma virtual, este lunes, desde las 11:00. En su entorno aseguran que ya estaba programada desde hacía tiempo.

En el zoom estará la cúpula de este espacio, incluidos el diputado Cristian Ritondo -que semanas atrás fue el artífice de la alianza bonaerense con LLA- y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Mauricio Macri convocó a una reunión de urgencia del PRO para analizar una posible alianza en la ciudad de Buenos Aires

“No fueron buenas las propuestas que los libertarios le acercaron a Mauricio. Si no mejoran, veo difícil que se pueda avanzar en algo, en estas condiciones no vamos a aceptar la propuesta”, advirtió a este medio una persona cercana al alcalde porteño.

No obstante, en la vereda de enfrente confían en que “está todo más que encaminado” y creen que “en las próximas horas debería estar ya listo el anuncio”.

“Yo creo que el ruido viene más del entorno que de los propios protagonistas. La reunión de Macri imagino que será solamente para contar un poco lo que se fue hablando, porque incluso Jorge estaba al tanto y viene todo bien", explicaron en el ala libertaria.

El próximo jueves es la fecha límite para presentar ante la Justicia las alianzas que competirán en los comicios de octubre, por lo que las partes deberán llegar a un consenso antes de ese día si quieren compartir boleta.

En el PRO tienen que decidir no solo si concretar la unidad en territorio porteño, igual que sucedió en la provincia de Buenos Aires para la votación local, sino que, de hacerlo, deberán empezar las negociaciones por los candidatos.

El oficialismo nacional ya puso sobre la mesa las condiciones y está dispuesto a entregarles a sus eventuales compañeros de lista entre dos y tres bancas de diputados, pero ninguno de los aspirantes a senadores.

Para la Cámara alta, los libertarios quieren que la nómina esté encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por algún otro dirigente violeta que, incluso, también podría ser un actual miembro del Gabinete.

La ministra podría encabezar la lista de senadores

En los últimos días, la funcionaria reiteró su postura a favor de un acuerdo entre los dos sectores, al señalar que “habiendo unidad en la provincia y estando la discusión de la unidad en varios lugares del país, la lógica es que se pueda tener una sola mirada en la campaña”.

“Es coherente desde nuestra parte buscar alianzas similares en cada región y es lo que se está haciendo, me parece bien. Yo no estoy en la negociación, sigo en mi tarea de ministra con todas las fuerzas, pero apoyo que eso suceda”, expresó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, consultada respecto de si quiere competir en estos comicios, Bullrich reiteró que se encuentra “a disposición del Presidente”, aunque anteriormente ya había aclarado que está en contra de las candidaturas testimoniales.

“Es un tema que no está del todo cerrado porque estoy en mi tarea y si esto sucediera hay que preocuparse de quién va a ocuparse del Ministerio, de cómo va a seguir la misma estrategia. Es un tema abierto por estos dos elementos que hay que ordenar, en el caso de un Ministerio con alto protagonismo como es el de Seguridad, tiene que continuar tal cual está”, remarcó en esta oportunidad.

Quien lleva adelante las conversaciones por parte del oficialismo nacional es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con la legisladora Pilar Ramírez, titular del partido a nivel local.

Del otro lado, Macri designó como interlocutor a Ezequiel Sabor, secretario general del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que fue quien encabezó la reunión en la sede partidaria del jueves pasado.

Sabor se sumó a la gestión porteña en julio

Por pedido de la Casa Rosada, el ex presidente dejó afuera de las discusiones a su primo y jefe de Gobierno, quien mantiene una relación tensa con Javier Milei desde antes de las elecciones locales, en las que ambos sectores terminaron yendo separados.

De hecho, en La Libertad Avanza pusieron como requisito que el alcalde porteño, además de no intervenir en las conversaciones, tampoco forme parte del acuerdo ni esté presente cuando se firme la alianza, si eso ocurre.

Fue justamente Mauricio quien le acercó a Jorge Macri el nombre de Sabor a principios de julio para la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, en medio de los fuertes cambios que realizó en su administración tras la derrota en los comicios.

El dirigente, que fue secretario de Trabajo entre el 2015 y el 2017, y posteriormente embajador ante México, todo durante la gestión de Cambiemos, asumió en lugar de César Torres con el objetivo de “recuperar el apoyo territorial”, según explicaron fuentes porteñas en ese momento.

Ahora, además de su rol en el gabinete de la Ciudad, es la persona encargada de dialogar con Karina Milei y Pilar Ramírez, aunque desde ambos lados confirmaron a Infobae que no hay nuevos encuentros en carpeta, por lo menos por ahora.

Sin embargo, en los dos casos no descartaron que se organice alguna reunión en el corto plazo, teniendo en cuenta la cercanía de la fecha límite para presentar las alianzas. Para completar los lugares en las listas, en tanto, cuentan con 10 días más.

Mientras tanto, hay algunos sectores de la ex coalición Juntos por el Cambio que desde hace un tiempo viene proponiendo la reedición de este frente electoral como una tercera vía alejada tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza.

Tal es el caso del diputado radical Martín Tetaz, que como anticipó este medio, instó a la creación en la ciudad de Buenos Aires de un espacio alternativo denominada “diagonal de la sensatez”, que podría incluir al PRO si no llega a un acuerdo con la Casa Rosada.