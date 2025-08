Radiografía del empleo registrado: más autónomos y monotributistas y menos trabajo doméstico

La situación del trabajo registrado en Argentina atraviesa una compleja etapa influida por el estancamiento económico que afecta a la actividad empresarial y la capacidad de generación de empleo formal. Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano, la mayor caída (-4%) se produjo en las casas particulares, donde el empleo registrado pasó de 460.013 puestos a 440.645 con una disminución neta de 19.368 trabajos que se perdieron. Son los mismos números que hace 10 años.

En nuestro país la pérdida de puestos de trabajo viene siendo una consecuencia no deseada de distintos factores. La combinación de inflación elevada durante los años anteriores al actual gobierno y la contracción económica posterior agudizaron los problemas en el mercado laboral, en especial después del inicio de la pandemia.

Los datos sobre los cuales se construyeron estas estadísticas se basan en los registros administrativos de la seguridad social, provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este sistema abarca una amplia gama de trabajadores, incluyendo desde empleados asalariados del sector privado hasta funcionarios de la Administración Pública Nacional, además de integrar a los autónomos, monotributistas y trabajadores de casas particulares. A este conjunto se suman también aquellos empleados del sector público provincial pertenecientes a cajas previsionales no transferidas al SIPA. Estos datos no toman en cuenta la estacionalidad, para poder analizar la evolución mensual de las series de empleo, sean estas correlativas o no.

Según la información oficial, en enero de 2024, apenas iniciado el gobierno de Javier Milei, sumaban 10.226.538 las personas con empleo asalariado registrado (incluyendo al sector privado, público y el trabajo en casas particulares). A estos se sumaban 3.098.431 trabajadores con empleo independiente, entre monotributistas y autónomos. Este universo totalizó en ese momento un total de 13.324.969 trabajadores. Dieciséis meses después, con datos de abril último, totalizan 12.876.864 es decir, 448.105 menos.

“Venimos pasando de aquel momento en el que se levantaban turnos, se adelantaban vacaciones o se eliminaban horas extras, a este angustiante tiempo que es el de los telegramas de despido. La reducción del consumo familiar y del poder adquisitivo, así como la menor capacidad de contratación de servicios informales, impacta directamente en el empleo, ya que la recesión es una de las herramientas utilizadas para la lucha contra la inflación”, sostuvo Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI y experto en el tema, ante una consulta de Infobae.

Añadió también que la caída en las casas particulares está indicando que los más perjudicados fueron los trabajadores informales, los de bajos ingresos, lo que obviamente desnuda que ha aumentado la desigualdad social

Los números, sector por sector

Los asalariados registrados del sector privado cayeron casi un 1% entre abril de este año con relación a enero de 2024, cuando pasaron de 6.324.400 a 6.265.485, una pérdida que representó 58.915 personas, que de un modo u otro ya no están trabajando en alguna empresa privada. Buena parte de estas bajas podrían explicarse por la crisis laboral que enfrenta el sector de la construcción, aunque no es el único rubro afectado.

Al analizar las series mensuales a lo largo del citado período se observó que durante los primeros siete meses de 2024 hubo variaciones porcentuales negativas y en agosto del año pasado comenzó una muy leve recuperación, con aumentos porcentuales que en ningún caso llegaron al 1%. Por poner un ejemplo, el máximo incremento se produjo en abril pasado con relación al mes anterior y fue del 0,2%, al pasar de 6.252.748 trabajadores registrados en el sector privado a 6.265.485, con una generación neta de 12.737 puestos. Pero lo que sube en un mes, no alcanza a compensar las bajas de los meses anteriores.

Ponce sostiene que la caída del empleo privado está indicando claramente que el sector productivo no absorbió la mano de obra de quienes perdieron su empleo.

Algo similar ocurrió en el sector público: en los primeros 16 meses del gobierno de Milei la caída del empleo registrado fue de casi el 1% ya que pasó de 3.442.125 empleados a 3.410.935, es decir 31.190 menos, según datos oficiales. Y al analizar mes por mes, los totales mostraron variaciones porcentuales negativas en casi todos los meses, salvo en febrero, septiembre y octubre de 2024 y en enero y abril de 2025.

En este rubro se incluyen distintas dependencias y organismos de la administración pública nacional, provincial, municipal, entes autárquicos y descentralizados, sociedades del Estado y empresas con participación estatal mayoritaria.

Los recientes procesos de despidos afectaron desde la Administración Pública Nacional hasta distintos niveles de empleo público en todas las jurisdicciones. Las repercusiones de estas medidas, entre otras como la reforma laboral, vienen generando fuertes discrepancias entre el gobierno, los trabajadores afectados y los sindicatos.

Sin embargo, la caída fue mucho peor en las casas particulares, donde el empleo registrado no paró de decrecer. En el mismo período no hubo un solo mes en el que no se perdieran puestos de trabajo. Con los números actuales, ya citados, existe la misma cantidad de empleo registrado que en enero de 2015.

Los mayores aumentos porcentuales en este sector se dieron hace más de 10 años, concretamente en enero, mayo, junio y julio del 2013 y las mayores bajas en diciembre de 2014, enero de 2015, abril y mayo de 2020 (por efecto de la pandemia) y más recientemente en mayo de 2024.

Algo completamente diferente ocurrió con los trabajadores autónomos y los monotributistas. Los primeros pasaron de 385.792 en enero de 2024 a 400.485 en abril pasado, una variación neta de 14.693 y un aumento porcentual de casi el 4%. Los segundos eran 2.064.337 a principios del año pasado y el último dato contabilizó 2.126.366, es decir, 62.029 más, con un incremento del 3%

En cuanto al monotributo social fue el más drástico descenso (-64%), obedecido por la decisión del Ministerio de Capital Humano de reempadronar a los 622 mil monotributistas sociales que había en agosto del año pasado. Junto con ese anuncio se dio de baja al 10% de los inscriptos, por distintas incompatibilidades.

Con las nuevas medidas este conjunto experimentó una marcada reducción pasando de 648 mil adhesiones en enero del 2024 a 232 mil en abril pasado. Es una diferencia de 415 mil personas que no fueron absorbidas completamente por ningún otro sector y al día de hoy estarían en la informalidad.

Ponce sostiene que con el actual programa no se puede esperar que el sector privado absorba a los despedidos del sector público o a quienes eran monotributistas sociales y ya no lo son. “Para que el sector privado absorba esa mano de obra se requiere mayor inversión, o sea, crecimiento económico, desarrollo de inversiones, exportaciones y apoyo a las Pymes. A su vez será necesaria la capacitación de los trabajadores informales, -que hoy podrían ser de entre 6 a 8 millones, dependiendo de cómo se mida-, para que puedan acceder a empleos de calidad”, agregó.

¿Qué ocurrió con el empleo privado en las provincias?

A nivel regional, al comparar los datos de abril de este año con los de enero de 2024, surge que en sólo en 8 de las 24 jurisdicciones el empleo asalariado registrado privado registró un leve aumento, mientras que en 16 provincias se redujo.

La peor caída fue la de Santa Cruz, con -12% y le sigue La Rioja con -9%. En estas dos provincias se perdieron 10 mil puestos de trabajo en el sector privado en dicho período; 7.200 en la primera y 2.800 en la segunda. Las únicas provincias en las que el empleo privado aumentó fueron Neuquén (5%); Tierra del Fuego y Corrientes (2%); Tucumán, Mendoza, Jujuy y San Juan (1%) y en Río Negro ese incremento apenas fue del 0,27%

La diferencia en la evolución del empleo privado entre provincias refleja una reactivación económica irregular tras el cambio de gobierno. Algunas provincias exhiben un desempeño más favorable, mientras otras experimentan una disminución, lo que evidencia importantes disparidades regionales en el proceso de recuperación.

Por rama de actividad

En el análisis de la variación del empleo registrado por rama de actividad, la peor caída se dió en el ámbito de la construcción: en enero de 2024 había 407.300 trabajadores empadronados y en abril pasado 381.000; una diferencia de 26.300 puestos de trabajo perdidos, lo cual representa una baja del -6%.

La paralización de la obra pública impulsada por la actual gestión de gobierno motivó que tanto gobernadores e intendentes, así como las cámaras empresariales hayan expresado sus reclamos debido a la interrupción de proyectos de infraestructura y de mantenimiento vial, situación que afecta la seguridad en las rutas y eleva los costos vinculados al transporte y la logística.

Según la opinión de Ponce, hoy el trabajo registrado tiene altos costos para los empleadores. Y añadió que pese a que el Estado se está desmantelando, se tendría que fiscalizar inteligentemente, con incentivos para los informales en la regularización; por ejemplo, con moratorias o planes de pago más eficientes, combatiendo el trabajo no registrado en sectores críticos. Básicamente en la construcción, el comercio y el servicio doméstico. Y promocionar también el empleo joven y el femenino, con subsidios posiblemente condicionados a la formación, con obligación de blanquearse. Y centralmente reactivar la economía con créditos, por ejemplo, para las Pymes. Porque es obvio de que si las empresas crecen, contratan más y en blanco.

