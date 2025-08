Cierre de listas para las legislativas nacionales: qué candidatos suenan en La Libertad Avanza y cómo está el tablero en cada provincia

Javier Milei durante un acto de La Libertad Avanza. Foto: REUTERS

La Libertad Avanza está terminando de definir cómo jugar en cada provincia del país, habiendo dos fechas determinantes para conocer la estrategia elegida por los responsables políticos del oficialismo: el próximo 7 de agosto se dará el cierre de alianzas electorales, el cual indica en qué provincias eligen jugar acompañados o en solitario; mientras que el 17 del mismo mes se terminará el plazo para presentar candidaturas en cada distrito. El hermetismo que se guarda en el círculo político de Javier Milei es significativo.

En el armado electoral deciden no mostrar las cartas antes de tiempo. Adelantar qué candidatos irán a cada puesto puede favorecer a la oposición para elaborar una estrategia acorde para contraponerse.

“Que me corten la luz o que me hagan lo que quieran, pero la lista la voy a presentar 30 minutos antes de que cierre el plazo”, comenta uno de los presidentes provinciales que tiene La Libertad Avanza, que prefiere no comentar a quiénes elegirá porque podrían ser pasibles de ser operados por su oficialismo provincial. Todos los responsables de los armados provinciales tienen la tarea de mandar un borrador en los próximos días a la casa matriz del partido para que Karina Milei y sus delegados autoricen quiénes pueden ir y quiénes no.

La Libertad Avanza tiene todo para ganar en estos comicios. Solo renueva ocho diputados propios de su bloque puro y tres de los radicales afines al Gobierno, que días atrás anunciaron un interbloque con el oficialismo. Son once bancas en disputa cuando algunas estimaciones los encasilla con más de 40 bancas.

Karina Milei y sus armadores de La Libertad Avanza

Por un lado, se trata de un alivio para la cúpula del Gobierno, que no tendrá que negociar con la oposición cada vez que el Presidente decida vetar una iniciativa. Pero por el otro, en más de un despacho de la Casa Rosada se mantiene viva la preocupación de que la correlación de fuerzas en ambas cámaras no cambiará tanto. Así, las negociaciones del año próximo para impulsar las reformas laboral y tributarias seguirán siendo ásperas. Estas medidas son consideradas nodales para el sostenimiento de las expectativas sobre el programa económico. Sin ellas, el oficialismo no tiene más reformas ni innovación programática que presentar.

Por eso la estrategia de estas semanas será clave, y es la razón por la cual en la Casa Rosada decidieron darle un respiro a la interna para volver a la planificación política. Fue ese el espíritu del llamado que Karina Milei le hizo al comienzo de la semana a Santiago Caputo para que vuelva a ser parte central de la estrategia de campaña. El asesor volvió a compartir mesa con Martín y Eduardo “Lule” Menem, ambos centrales en la determinación de los candidatos de cada una de las provincias.

En estas semanas debería determinarse cómo será la coordinación para elegir a quienes encabecen las listas. El asesor presidencial no estará limitado a la estrategia comunicacional, al menos no como se hizo trascender semanas atrás: pretendería utilizar la mesa política como para hacer las recomendaciones pertinentes de cuáles son los perfiles ideales para el tipo de campaña que plantean en el plano nacional.

Pilar Ramirez (LLA CABA), Javier Milei, Eduardo "Lule" Menem, Santiago Caputo y Karina Milei

Es, al menos, lo que dicen que sugirieron en Las Fuerzas del Cielo semanas atrás: no candidatos, sino perfiles que podrían incentivar a la militancia y a los simpatizantes libertarios a militar a los candidatos en el territorio y en el ámbito digital. Aun así, prometen que esta vez no harán sugerencias si es que no se las piden.

El cierre de listas de la Provincia resultó muy clarificadora de cómo los delegados de Karina Milei tomaron la lapicera para ser ellos los decisores de las candidaturas. Cuando Cristina Kirchner había anunciado su candidatura en la Tercera Sección, en ciertos despachos aseguraban que la decisión iba a venir de “más arriba”. Aunque la expresidenta no se presentó, la cabeza de lista en ese distrito fue definida el tándem Menem-Pareja.

La cuenta de almacenero que hace un parejista es que en la Provincia el 70% de las candidaturas entrables son de La Libertad Avanza (siendo la amplia mayoría hombres del armador bonaerense, otros de Bullrich y la quinta candidatura en la Tercera es de Las Fuerzas del Cielo), y el resto del PRO y otros aliados circunstanciales. ¿Puede repetirse esta proporción para el caso nacional? Todo parecería indicar que quieren avanzar en la misma dirección y respetar esa proporcionalidad. “Nos parece que es el reparto justo y una recompensa adecuada”, dice una fuente en off.

El abrazo entre Milei y Pareja

A pesar de que no le gusta estar metido en el armado político, el Presidente fue claro en su pedido para que José Luis Espert sea quien encabece la boleta en la Provincia. Deben renovar sus bancas la diputada libertaria Carolina Píparo y los alfiles del PRO, Diego Santilli, Gerardo Milman (muy cercano a Patricia Bullrich) y Alejandro Finocchiaro, entre otros. En Balcarce 50 creen que es una ocasión ideal para colocar a figuras de la sociedad civil, aunque ese criterio no fue implementado en la mayoría de los candidatos entrables del 7 de septiembre.

Además de la Provincia de Buenos Aires, hay otros distritos que resultan clave por la cantidad de bancas que hay en disputa. Otras son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

A diferencia de otras provincias, la de la Ciudad tiene una importancia particular por tener que renovar tanto diputados como senadores. La Cámara Alta es donde mayor desventaja tiene La Libertad Avanza (solo 6 de 72 bancas), por lo que más preciso se hace ganar legisladores como restarle la posibilidad de sumar a sus contrincantes.

A pesar de los trascendidos, todavía no está confirmada la alianza con el PRO porteño. Es algo que avanzó sustancialmente en los últimos días, pero la palabra final la tiene Javier Milei. De ser así, La Libertad Avanza se quedará con los candidatos a senadores, con Patricia Bullrich como principal figura de la campaña. Altas fuentes partidarias afirman que no hay nombres definidos para acompañarla en esa terna ni en la categoría a diputados nacionales (el PRO exige tres lugares).

Patricia Bullrich cuando se afilió a LLA (Jaime Olivos)

En Rosada afirman que no tendría sentido incluir a alguien de peso en la primera lista de Diputados, echando por la borda las operaciones de una eventual postulación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Pero que sí podría ser una oportunidad para llevar a alguien conocido y con perfil técnico.

En Córdoba todavía persiste el dilema si La Libertad Avanza hará una alianza con el PRO y/o la UCR. En la conducción partidaria creen que eso solo puede ocurrir si no hay peligro de que los eventuales conversos puedan llegar a voltearse en algún momento. El radical Rodrigo de Loredo (que debe renovar su banca) está dispuesto a un acuerdo, pero todo eso depende de lo que decidan Karina y los Menem. En su momento se comentó que el ex secretario de Transporte, Franco Mogetta, podría incursionar en la política partidaria. Eso seguiría en pie.

En Santa Fe ya está definido que irán solos a competir contra el armado del gobernador Maximiliano Pullaro y el peronismo provincial.

Mendoza es el primer distrito con el que el Gobierno formalizó un acuerdo electoral para octubre. Cornejo irá con Pamela Verasay en segundo lugar. Los libertarios prefieren guardarse la revelación del primero y el tercero. Allí renueva el diputado violeta Álvaro Martínez. En la Rosada afirman que Luis Petri no sería candidato, pudiéndose guardar para la disputa para la gobernación en 2027.

Entre las provincias a mirar están las que deben renovar a sus senadores. Todo indica de que ya hay candidatos consolidados en al menos dos: está encaminada la candidatura de la diputada rionegrina Lorena Villaverde y el legislador fuegino Agustín Coto. En Santiago del Estero parece ser seguro que el presidente partidario provincial Tomás Figueroa tendrá algún nivel de protagonismo en las listas por la escasez de figuras en ese distrito, al que se le podría sumar la complementación de una alianza con el PRO y otros espacios.

Javier Milei y Alfredo Cornejo

La Libertad Avanza competirá sola en Salta y en Neuquén, donde hay referentes consolidados en ambos casos: las diputadas Emilio Orozco y Nadia Márquez, respectivamente. A la provincia norteña hay que añadirle el liderazgo político que ejerce Alfredo Olmedo, referente desde hace años en ese distrito y jefe político de Orozco. No hay candidaturas aseguradas en ningún caso. En la provincia patagónica hay sintonía entre la fuerza del gobernador Rolando Figueroa y LLA. Creen que si compiten separados tendrán mayor repartija de cargos, escenario que se hace probable ante un peronismo local debilitado.

Aunque todavía no se formalizó, es cuestión de tiempo que los libertarios formalicen la alianza con los gobernadores Leandro Zdero (UCR-Chaco) y Rogelio Frigerio (PRO-Entre Ríos). El acuerdo parece estar más claro en la segunda provincia que en la primera: los Menem dieron el visto bueno para que los partidos que conforman la coalición de Frigerio se puedan sumar a la alianza, aunque hay que ver quiénes se sumarán. La idea es que los libertarios encabecen una de las categorías y su aliado la otra. Eso es lo que se está cerrando por estas horas.

Todavía aparece en un gris qué margen de acuerdo tiene La Libertad Avanza con gobernadores con los que han mantenido una alta sintonía en este último año y medio, como el puntano Claudio Poggi y el sanjuanino Marcelo Orrego. Este último debe renovar a sus dos diputados, y se le presenta el dilema de un peronismo que tendrá la unidad de los dos principales referentes provinciales, José Luis Gioja y Sergio Uñac.