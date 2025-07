Sesión en la Legislatura porteña: la oposición buscará extender el subte sea gratis a jubilados

El debate legislativo en la Ciudad de Buenos Aires busca extender la gratuidad del subte a todos los jubilados y pensionados, sin restricciones de días ni horarios (Legislatura)

El transporte subterráneo en Ciudad de Buenos Aires ocupará este miércoles el centro de la agenda política, ante el inminente debate legislativo sobre la propuesta para extender la gratuidad del subte a todos los jubilados y pensionados, sin restricción de días ni horarios. La sesión especial, convocada a las 11:00 en la Legislatura porteña por Unión por la Patria (UP) junto a otros bloques opositores, tensiona una vez más la relación entre el oficialismo encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la oposición.

La iniciativa, cuya discusión fue postergada durante la última sesión ordinaria —según denunció UP—, amplía el beneficio vigente. Actualmente, el pasaje gratuito está limitado a ciertos horarios o condiciones, mientras que la propuesta que se debatirá busca garantizar el acceso irrestricto, durante toda la semana, a este medio de transporte. Desde el peronismo dejaron saber que el proyecto responde a una demanda de “alivio económico”, ante el “incremento del costo de vida y el impacto acumulado de las medidas implementadas por el Gobierno nacional y la gestión porteña”.

Desde el peronismo y las fuerzas de izquierda señalan que “los recursos de la Ciudad deben ser puestos a disposición de aquellos que más lo necesitan”, en referencia al grupo de beneficiarios de la eventual gratuidad, según informó la NA. Subrayan, además, que el superávit fiscal de unos 800.000 millones de pesos permite sostener el financiamiento de un sistema de mayor inclusión en el transporte público. El oficialismo, en tanto, anticipó que resistirá la aprobación por el costo fiscal de la medida y sostiene que requiere una evaluación estratégica para evitar impactos en la sustentabilidad de los servicios.

El proyecto central que será considerado pertenece a la diputada Berenice Iañez (UP) y se tratará junto a propuestas similares presentadas por distintos espacios opositores. La iniciativa plantea la gratuidad total del viaje en subte para jubilados y pensionados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cubriendo todos los días de la semana y todas las franjas horarias, sin restricciones.

El conjunto opositor denuncia que el bloque oficialista se negó a incluir este tema en el temario de la sesión ordinaria anterior, pese a los reclamos formales de los legisladores de UP y otras bancadas. Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el retraso afecta a miles de personas mayores que deben afrontar gastos considerables para trasladarse en la ciudad.

En su argumentación, el bloque de UP resalta el contexto social actual y “el impacto particular que experimentan los sectores vulnerables” ante la suba de tarifas y el aumento de la inflación, principalmente jubilados y pensionados. Sostienen que la gratuidad en el subte generará un alivio financiero directo a quienes reciben haberes por debajo de la línea de pobreza. El bloque oficialista, liderado por Jorge Macri, se opone a la iniciativa porque implicaría una sensible reducción de ingresos para la empresa concesionaria del servicio, que ya enfrenta desequilibrios económicos.

La competencia política se expresa también en otros proyectos presentados por los partidos opositores para acompañar la agenda social. Las iniciativas incluyen, además, la exención total del impuesto a los Ingresos Brutos para todos los monotributistas, más allá de las categorías más bajas —como plantea el oficialismo—, así como una serie de beneficios fiscales para el sector turístico, abarcando hoteles y restaurantes.

El peronismo porteño volvió a reclamar, en la previa de la sesión, que el Ejecutivo inicie la reglamentación de normas ya sancionadas en el primer semestre de 2024, entre ellas la del Boleto Educativo, que amplía el acceso a estudiantes que actualmente quedan excluidos del beneficio.

A través de un comunicado, UP destacó que la capital cuenta con los recursos para adoptar políticas inclusivas frente al contexto de ajuste que, en su visión, profundiza la exclusión socioeconómica. En el documento, enfatizaron: “Con un superávit de 800 mil millones de pesos no podemos seguir dilatando las soluciones que los porteños están esperando”.