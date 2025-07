Cambio de clima en el Senado mientras asoma el Presupuesto y se renueva la pelea por los fondos

Votación del proyecto de los gobernadores en el Senado de la Nación

Una unión que no tenía prevista el gobierno nacional marcó un cambio en el escenario parlamentario en el Senado de la Nación. Los gobernadores aliados más los opositores se impusieron y aprobaron proyectos de ley que el Ejecutivo no quiere. Y lo hicieron con amplias mayorías para que el mensaje sea claro.

La pregunta ahora es hacia adelante y todos miran a la Casa Rosada. La interna de los libertarios en Balcarce 50 fue, en parte, la responsable del resultado en la Cámara Alta.

“Todo este proceso desde los dictámenes hasta ayer -la sesión- lo comandaron los Menem y Karina Milei, desde creer que podían tener la comisión cerrada -Presupuesto- hasta la forma de encarar la sesión de ayer. La interna de ellos jugó un papel en este resultado”, explicó una fuente parlamentaria que ayer estuvo sentada en el recinto.

El libertario Atauche intentó en soledad declarar nula la sesión

La idea que busca imponer el oficialismo es que el kirchnerismo arrastró al resto a la sesión, algo que viendo las votaciones parece poco probable. “Ellos -por LLA encontraron la veta de que todo es un golpe y van a seguir así hasta octubre, algo que hasta ahora les viene funcionando desde lo dialéctico. Pero si no negocian con los gobernadores, con el resto de las fuerzas, va a ser muy difícil que tengan alguna victoria parlamentaria”, agregó.

Los senadores que votaron ayer pero que no forman parte del kirchnerismo miran con cierta incredulidad lo que pasó y lo que puede venir luego del receso invernal. “Ninguno va a jugar a quebrar al gobierno, pero se vienen épocas de fuerte tensión”, explicó un senador radical.

Esa “racionalidad” es la que le da cierta luz de esperanza a LLA respecto de lo que pueda suceder en las comisiones y en el recinto. Particularmente sobre tres legisladores que no logran convencer y que tienen su futuro jugado: Martín Lousteau y Pablo Blanco terminan su mandato y Guadalupe Tagliaferri fue electa legisladora porteña.

Esos tres senadores más algunos de los partidos provinciales que suelen tener un accionar más “aceitoso” respecto de sus decisiones ponen en una situación de fragilidad a los parlamentarios. “Si se juntan con los 34 del kirchnerismo, no hay chances”.

Entre los senadores de la oposición no K creen que el proceso es de radicalización de parte de los libertarios. Y que esto que pensaban que iba a ser más progresivo, se aceleró. “Después de las vacaciones vienen los proyectos de universidades y emergencia pediátrica que van a tener un tratamiento similar al de jubilaciones y nos puede tomar todo agosto”.

El tema no es menor teniendo en cuenta que las próximas tres semanas no habrá actividad en el Senado de la Nación por las vacaciones de invierno y, a la vuelta, y el 15 de septiembre tiene que llegar al Congreso de la Nación el Presupuesto 2026 en donde la Nación nuevamente va a tener que discutir fondos con las provincias. “No hay chances de otro año sin presupuesto por lo que sí o sí van a tener que negociar con los gobernadores si quieren tener un buen resultado”.

El bloque K en su conjunto impone su mayoría

Los senadores partieron rumbo a sus provincias. Los que buscan la reelección o tienen elecciones en el corto plazo entran en modo campaña, los que no, empiezan a trazar el futuro de la Cámara Alta.

Los libertarios ahora tienen tiempo para intentar reconstruir los puentes que hicieron que, con la misma cantidad de legisladores, lograran aprobar todo durante el 2024, pero aseguran que el diálogo en el Palacio no es suficiente.

“Cambió el clima, ya no tienen vergüenza de votar con los K y los gobernadores mostraron que están dispuestos a pelear por los fondos. Es otro Senado para el segundo semestre y si no se lee bien vamos a seguir perdiendo todo porque el acuerdo solo con el PRO puede ser útil en Diputados pero acá no sirve”, escenificó un senador libertario que estuvo en su despacho ayer mirando por Senado TV algo que ya sabía desde temprano que iba a pasar: iban a perder.