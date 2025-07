Martín Lousteau: “Las provincias tienen miedo de ir contra el Gobierno porque les saca recursos y eso es un problema”

Luego de las últimas jornadas marcadas por la alta conflictividad que atravesaron al Congreso, Martín Lousteau, manifestó en diálogo con Infobae en Vivo que “las provincias tienen miedo de ir contra el Gobierno porque les saca recursos y eso es un problema”. El economista apuntó contra la lógica de “castigos y premios” que impone el Ejecutivo nacional, alertando que esta dinámica retrasa la resolución de problemas urgentes y profundiza el temor entre los mandatarios provinciales.

La intervención de Lousteau llega en un contexto de máxima tensión parlamentaria, con el oficialismo decidido a bloquear el impulso opositor a una batería de proyectos que incluyen mejoras para jubilados, reactivación de moratorias previsionales y la declaración de emergencia en discapacidad.

Pese a la presión por llevar los temas al recinto, la mayoría oficialista buscará evitar que prosperen a través del desconocimiento de la auto-convocatoria en comisiones clave y el no registro de dictámenes, forzando a la oposición a intentar habilitar la agenda mediante una sesión prevista para el jueves 10, que requerirá dos tercios de los votos para avanzar.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la tarde, el dirigente radical fue contundente con su diagnóstico sobre la coyuntura: “No permiten una visión distinta hasta que están arrinconados, entonces la visión no es óptima. Las cosas se retrasan por temor. Es muy difícil avanzar cuando el Gobierno castiga a quienes piensan diferente”.

El legislador cuestionó la falta de debate parlamentario sobre proyectos relacionados con discapacidad y jubilaciones (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lousteau advirtió sobre la parálisis que afecta el trabajo parlamentario, especialmente en temas sensibles para la sociedad. “Hay muchos senadores que están preocupados por los temas de jubilados y discapacidad. Hace un mes que se aprobaron tres proyectos y todavía no los pudimos debatir en comisión porque el encargado no quiere que se debatan. No puede decir que no se debate porque no le conviene”, criticó, en referencia a la postura esquiva de Atauche, presidente de la comisión, a quien acusó de reunirla solo una vez este año, y únicamente por la emergencia de Bahía Blanca, hoy vetada.

El senador también hizo foco en el modus operandi de algunas bancadas: “Veo que mucho del escándalo tiene que ver con LLA, con estrategias de desarmar la sesión, a las que se pliega el kirchnerismo. En el Senado eso no pasa, pero pasan cosas igual de graves”, sentenció.

Respecto al clima de hostigamiento y violencia simbólica que se percibe en la vida política, Lousteau fue enfático: “Me parece que los escraches no van, que haya funcionarios públicos haciéndolos es muy grave y la decisión de Arroyo Salgado me parece un exceso imperdonable. Es muy difícil abstraerse, desde las redes, el oficialismo instala todo el tiempo un clima de violencia que ellos dicen que queda ahí, pero para mí produce algo en las personas”.

El senador radical denunció a su vez la existencia de una administración nacional que prioriza la represión del disenso: “Este es un Gobierno que castiga para impedir que algunos digan lo que piensan, pero deciden castigar a un sector que le puede introducir dudas en sus votantes. Los gobernadores tienen miedo porque el Gobierno nacional puede quitarles recursos, y entonces muchos prefieren callar o demorar las cosas”, puntualizó.

Martín Lousteau expresó que los gobernadores temen perder recursos si se enfrentan al Gobierno nacional

En cuanto a la subida del dólar de los últimos días, Lousteau cuestionó el rumbo elegido por el Ejecutivo: “El tipo de cambio está atrasado porque el Gobierno lo ha atrasado adrede para enfocarse en bajar la inflación y eso genera un problema en el aparato productivo. Eso impide que baje el riesgo país y por eso no tenemos financiamiento. El Gobierno ha buscado métodos de encontrar dólares transitorios, con el blanqueo, con el FMI. Esto tiene costos sociales muy altos, en el tejido productivo y en el empleo”.

En esa dirección, advirtió sobre los peligros de priorizar únicamente lo electoral: “El Gobierno está diciendo ‘llegar a la elección con una reválida electoral’ y con eso convencer a los mercados para engrosar las reservas, pero esto es peligroso”.

Lousteau sostuvo además que la ineficiencia estatal se manifiesta de manera evidente en organismos como Vialidad: “Hay un foco de ineficiencia en Vialidad, ellos tienen 5 mil empleados. Este organismo, que al principio fue bueno y después se fue torciendo en cuanto a su capacidad, no veo que el Gobierno le encuentre solución. Hay más de 30 mil km de rutas nacionales y solo un bajo porcentaje se puede concesionar, pero desde el Gobierno no proponen un sistema alternativo. Han cerrado muchas cosas, pero no han sugerido soluciones para las que no funcionan. Anuncian cosas que van en contra del estado, pero no crean un mejor estado”.

En otro tramo de la entrevista con Infobae en Vivo, el senador remarcó la importancia de las regulaciones como herramientas del desarrollo: “Me llama la atención cuando todo es tan extremo, el estado puede hacer cosas bien o mal, ningún país puede avanzar sin el estado. Las sociedades deciden si quieren un estado más grande o más chico, pero las sociedades que prosperan son las que tienen un estado que funciona mejor. Como las regulaciones, tratemos de manejar en una ciudad como Buenos Aires sin semáforo ni señalizaciones, pero hay regulaciones que te hacen avanzar más rápido y mejor que otras”.

Por último, al ser consultado por su futuro político, el dirigente radical valoró la importancia de espacios de renovación: “No sé si voy a ser candidato en la ciudad, quiero que haya renovaciones. Quiero que se formen nuevas camadas y formen parte de la vida pública”, concluyó.

