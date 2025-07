En medio de la tensión por fondos clave, Milei se encontrará con algunos gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio

El presidente Javier Milei en Tucumán (Nicolás Nuñez)

El presidente Javier Milei viajará este martes a San Miguel de Tucumán, donde estará presente en la vigilia y el acto por el Día de la Independencia. Desde Nación cursaron invitaciones a diversas provincias, esperando poder mostrar un escenario de avenencia en medio del tenso clima que hay con los gobernadores. Un segmento grande de ellos impulsa una sesión en el Senado para aprobar iniciativas que representa un desafío fiscal para el Gobierno.

Milei tendrá su principal movimiento de agenda pública este martes por la noche, cuando viaje junto a su gabinete ministerial (no fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel) a la provincia de Tucumán para estar presente en los festejos por el 9 de Julio.

Se espera que el avión presidencial arribe a las 22 horas y se vuelva a la 1 de la mañana del otro día, una vez finalizado su discurso frente a la Casa Histórica de la Independencia. El miércoles presidirá un acto en el Campo Argentino de Polo con bandas militares.

El presidente Javier Milei en la firma dedl Pacto de Mayo en Tucumán (Nicolás Nuñez)

Todo parece indicar que se volverá a repetir el escenario que exactamente un año atrás se dio en Tucumán para la ceremonia del Pacto de Mayo, el conjunto de lineamientos propuesto por la Nación a las provincias que sirvieran de “un punto de inflexión” y de rumbo para el país.

En ese entonces, Milei consiguió que se acercaran y firmaran 18 mandatarios subnacionales. Meses más tarde lo hizo el santacruceño Claudio Vidal. Solo cinco gobernadores, los más intransigentes en su relación con el oficialismo, nunca la rubricaron: Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán.

Infobae supo de que la Nación cursó invitaciones formales a diferentes provincias para invitarlos al acto patrio. El Gobierno no tuvo demasiado tiempo para planificar la logística protocolar del asunto, los esfuerzos estuvieron centrados en la semana pasada con el arribo de los jefes de Estado del Mercosur y el primer ministro de la India, Narendra Modi.

Hasta la publicación de este artículo se habían mandado algunas invitaciones y solo unos pocos habían confirmado. Lógicamente, el local Osvaldo Jaldo estará en la ceremonia. También será el caso del misionero Hugo Passalacqua y de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El listado de presentes sería más largo, pero muchos mandatarios ya habrían avisado que esta vez no irán. En su mayoría, alegan que tienen otros actos ya comprometidos en sus distritos y que no podían faltar. Uno prefirió ser más sincero: “Ya me morí de frío una vez, no lo voy a hacer dos veces”. Este gobernador no olvida las temperaturas cercanas a los 3 °C que llegaron a haber durante el acto del año pasado, que los tuvo dos horas a la intemperie en pleno invierno.

Los gobernadores que acompañaron el Pacto de Mayo el año pasado (Nicolás Nuñez)

Cualquiera sea la composición del auditorio, Milei hablará en la madrugada del miércoles con la posibilidad de que, al día siguiente, el Senado trate una batería de iniciativas impulsadas por la oposición, todas pudiendo tener impacto en términos fiscales para el Gobierno: como la sanción de los aumentos jubilatorios y de discapacidad, así como la media sanción de las iniciativas propias de los gobernadores.

La ejecución y distribución del gasto es el eje central del conflicto que actualmente tienen la Nación y las provincias.

Hace algunas semanas comenzó una suerte de “rebelión” de los gobernadores, quienes, cansados del destrato y con las cuentas provinciales en crisis (por la falta de envío de los Aportes del Tesoro y la falta de inversión en obra pública), impulsaron en el Senado dos proyectos: la distribución de los ATN y un reparto más equitativo del impuesto a los combustibles líquidos.

Para Milei la historia es distinta. Afirma que el ancla fiscal es clave para mantener la marcha del programa económico y, además, indica que si los gobernadores no tienen dinero en sus arcas es porque no se ajustaron lo suficiente.

“Hace un año gran parte de los Gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente en su jurisdicción, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”, afirmó días atrás Milei en un evento partidario de La Libertad Avanza, catalogando a las gestiones de los gobernadores como “la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse”.

Un gobernador aliado a los libertarios se sinceraba con este medio y afirmaba que no iba a poder frenar aquellas iniciativas si la mayoría de sus pares daban la luz verde para que se traten en el Congreso. “La mayoría no está en excelentes términos con el Gobierno”, afirman.

Las provincias le dieron una última oportunidad al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el martes pasado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La contraoferta que esgrimió resultó insuficiente. En la previa, en el Gobierno habían dicho que buscaban tentar a los gobernadores; pero luego se desdijeron.

La reunión en el CFI

“Guberman se dio cuenta de que ceder a los pedidos de los gobernadores significaba perder el equilibrio fiscal, no les vamos a poder dar nada tentador en el corto plazo”, dijeron altas fuentes de la Casa Rosada. De esa reunión, en el CFI trascendió que el funcionario libertario les dijo “la caja cruje”. No hay acuerdo por el momento.

Milei tiene muy presente el panorama en el que se encuentra. Hubo ocasiones similares en las que primó un instinto de preservación y buscó llamar a la concertación. En otros casos, prefiere que impere uno de sus diez mandamientos del Decálogo de Acción Mileista: “Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro”.

Funcionarios que conocen a la perfección al Presidente afirman que los gobernadores “ladran, pero no muerden”, y que “si muerden tendrán respuesta”.

Aun así, no se descarta que Milei pueda llamar a los mandatarios provinciales a una suerte de reunión en la Casa Rosada. Es algo que también se esperaba que pudiera hacer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para la semana próxima. Todavía se desconoce con qué tono encarará su discurso del miércoles o si puede haber el llamado a un nuevo diálogo.

A más de un año de haber sido anunciada, el Gobierno inauguró el mes pasado el denominado Consejo de Mayo, un cuerpo multisectorial que tiene por objetivo acordar las reformas estructurales del Pacto de Mayo. La próxima reunión será el 20 de julio en la Casa Rosada.