Hallaron armas y documentación de los laboratorios en las casas y empresas de la familia vinculada al fentanilo mortal

19 allanamientos se realizaron sobre propiedades y empresas de la familia García Furfaro investigada por la presunta elaboración de fentanilo contaminado de uso clínico

La investigación por el caso del fentanilo contaminado asociado a más de 50 pacientes fallecidos en clínicas y hospitales de la firma HLB Pharma Group S.A., y su elaborador exclusivo Laboratorios Ramallo S.A. y vendidos a través de la Droguería Alfarma, S.R.L., tres sociedades ligadas al Clan García Furfaro, se apresta a ingresar en la recta en cuanto a la calificación de los delitos y los presuntos responsables. En las últimas horas ese proceso terminó de acelerarse.

Ayer, tal como informó de manera exclusiva Infobae, el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, tomó una medida que desconcertó y tomó por sorpresa a la mayoría de los involucrados que, hasta ese momento, desconocían que el magistrado estaba detrás de sus pasos. Ordenó 19 allanamientos en los domicilios particulares de la cabeza visible de las sociedades investigadas.

Entre ellos, el empresario Ariel García Furfaro, el de sus hermanos, y empresas ligadas a la familia. Además, en la medida también fueron inspeccionadas las casas de los directores técnicos de los laboratorios, responsables contables, directores técnicos, responsables del control de calidad de los medicamentos, entre otros. Los resultados fueron positivos para el expediente. También arrojaron sorpresas.

Armas sin los papeles correspondientes. Documentos y medicamentos que debían estar en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que estaban en empresas que pertenecen al clan García Furfaro, como la de alimentos 3Arroyos; títulos de propiedad de tres camiones de esa sociedad que fueron vistos por testigos frente a las empresas elaboradoras de productos médicos retirando carpetas y cajas con fármacos horas después que se conocieran las primeras víctimas fatales en el Hospital Italiano de La Plata por el uso de fentanilo en pacientes de terapia intensiva contaminado con dos bacterias y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizara la denuncia judicial.

La justicia allanó 3 Arroyos, otra de las empresas de Ariel García Furfaro que se declaró en quiebra. Había documentación de HLB Pharma

Los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que llevaron adelante los allanamientos de manera simultánea secuestraron celulares, computadoras, netbook, soportes informáticos y hasta pallet con medicamentos de HLB Pharma en depósitos de Cables Epuyen que debían estar a “resguardo para análisis de la ANMAT por ‘desvío de calidad’”.

Armas, medicamentos y sospechas

Infobae reconstruyó uno por uno los allanamientos, los hallazgos y las identidades y responsabilidades que tenían los titulares de las direcciones requisadas.

Entre los domicilios allanados figuran los responsables técticos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo

-En provincia de Buenos Aires, se allanaron los domicilios de los tres hermanos García Furfaro: Ariel, Diego y Damián. El de la madre de estos, Nilda Furfaro, ya había sido allanado, fue en la calle Yerbal al 1.000 en CABA. Ayer también se allanó la propiedad de quien sería socio del clan García Furfaro, Jorge Salinas. Los vehículos de la PSA, una fuerza federal a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, alteraron el silencio que alrededor de las siete de la mañana reinaba en los barrios cerrados San Diego y San Patricio, ambos ubicados en el municipio de Moreno. Los efectivos secuestraron 13 celulares, 3 notebook y 2 pen drive.

Ariel García Furfaro logró hacer ventas millonarias de medicamentos en todo el país. Le vendía a la mayoría de las provincias y, además, a municipios de todos los colores políticos en la provincia de Buenos Aires, incluyendo al gobierno bonaerense a cargo de Axel Kicillof.

Las ventas las realizaba a través de la droguería Alfarma S.R.L. que adquirió en 2020. La empresa ya mantenía un aceitado mecanismo de venta a la gobernación santafesina y la municipalidad de Rosario, además de clínicas y sanatorios privados.

Pasto y malezas en los alrededores del Laboratorio Ramallo. LÑa ANMAT disposi su inhabilitación preventiva (Fuente)

El negocio fue redondo. El clan Furfaro vendía los medicamentos que producía a través de HLB Pharma y Ramallo, entre ellos el fentanilo supuestamente adulterado, a su droguería. El mismo Ariel García cuenta que “rompí el mercado” que acaparaban los grandes laboratorios. “Lo que otros vendían a 500 o 900 yo presupuestaba a 300. Era imposible que no ganara las licitaciones”, se ufanaba. Todo andaba viento en popa hasta la contaminación.

Por esa razón, su defensa gira en un complot urdido por sus competidores y ex empleados. Algo que hasta ahora no se sostiene en el expediente.

El 11 de abril de 2024 fue la última vez que se lo vio en el Instituto Patria junto a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, condenada por hechos de corrupción y en prisión domiciliaria. Antes de eso viajó a Rusia con la delegación del expresidente Alberto Fernández para gestionar la distribución de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V.

11 de abril de 2024 en el Instituto Patria. Otros tiempos. CFK no estaba con prisión domiciliaria ni Ariel García Furfaro investigado porque su laboratorio habría elaborado fentanilo contaminado

Jorge Salinas tiene historia propia: adquirió el Laboratorio Apolo -Ariel García Furfaro formaba parte del directorio-, que sufrió la explosión de una caldera en 2016 y después derivó en lo que sería Laboratorio Ramallo y HLB Pharma. Le abrieron una causa por supuesto contrabando de suero desde Paraguay.

Salinas también fue procesado por el fallecido juez federal Norberto Oyarbide en la causa de la “mafia de los medicamentos”, denunciada por la ex ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner, la actual legisladora aliada al PRO Graciela Ocaña, por desvíos millonarios entre 2000 y 2005, de fondos del PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados.

documentos que prueban la quiebra de 3 Arroyos, otra de las empresas del Clan García Furfaro

Los otros allanados

-En San Nicolás, provincia de Buenos Aires, se allanaron los domicilios de Carolina Ansaldi directora técnica de Laboratorios Ramallo. Es una farmacéutica oriunda de la ciudad, que había ingresado hacía ocho meses, a través de su hermana Natalia, quien era directora de recursos humanos de la empresa; y de Daiana Astudillo, jefe técnico de ampollas de la misma empresa. Manejaba los recursos humanos en la noche y la línea de ampollas. Y Daiana Astudillo otra responsable técnica de Ramallo. Se secuestraron teléfonos celulares.

-En Ramallo, provincia de Buenos Aires, se allanaron los domicilios de María Victoria García, jefa técnica de calidad, y Rocío Garay, responsable de calidad. Se secuestraron 4 celulares, documentación sobre Laboratorio Ramallo, un revólver calibre 32 y una escopeta Remington, sin documentación.

Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo fueron allanados dos veces

-En Ramos Mejía, La Matanza, provincia de Buenos Aires, se allanó el domicilio de Rodolfo Lambrusciano. Se secuestró su celular.

-En Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, se allanó el domicilio de Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma. Se secuestraron 2 celulares y documentación HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Alfarma. Según la documentación de la ANMAT, cuando estalló el tema del fentanilo contaminado renunció al cargo. En el juzgado de Kreplak figuraría como responsable administrativo. Habrá que establecer el rol que cumplía cuando se elaboró la partida contaminada de fentanilo.

-En CABA, se allanaron propiedades de otros dos directores de HLB Pharma y un departamento que figura como domicilio de Andrea Silvana Chierasco. Fue por un breve período vicepresidenta de la firma en momentos en que el presidente era Sebastián Nanini, el abogado de la ex mujer de Lázaro Báez, también preso por corrupción, Norma Calismonte. El ex apoderado de listas del PJ bonaerense y facilitador de negocios con intendentes del PJ de esa localidad, adquirió HLB Pharma antes que se conocieran las muertes por fentanilo de esa farmacéutica. Pero aplicó una cláusula de rescisión que él mismo había impuesto. En esos allanamientos se secuestraron 8 celulares, 2 notebook, documentación de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo (en la dirección en la que figuraba como domicilio legal de Chierasco no había documentación).

Ernesto Krepak, el juez federal que investiga el fentanilo mortal

-En Rosario, provincia de Santa Fe, se allanaron las propiedades de otros responsables de las empresas del clan García Furfaro. Edgardo Scalafini oriundo de Rosario venía desde el Laboratorio Apolo y manejaba toda la infraestructura de la planta; y de Víctor Boccacio, había abandonado la dirección técnica, que dio lugar al ingreso de Ansaldi, ambos directivos de Laboratorios Ramallo. Se secuestró 4 celulares, 2 notebooks, 1 disco rígido y documentación de las empresas.

-En Pilar, sede de Alimentos 3Arroyos se secuestró el celular del tesorero, Hernán Castro, 3 computadoras y documentación relativa a la firma y a otra firma de nombre Better Food, vinculada al grupo, además de la documentación de tres camiones a nombre de Alfarma, pero ploteados con el nombre de la empresa de alimentos. A pesar de estar cubiertos con una lona y no cumplir con las condiciones impuestas por la ANMAT, en esos vehículos se distribuían medicamentos. Entre ellos las ampollas de fentanilo.

Según la documentación a la que accedió este medio, el 28 de abril de 2025, el Juzgado Comercial 29, a cargo del juez subrogante Federico Alberto Güerri ordena medidas de desalojo de la planta de alimentos ante la “quiebra” decretada a través del expediente 3824/2024. A partir de ese hecho, la familia García Furfaro a través de allegados habría adquirido la firma Better Food para realizar cobros. Pero ese hecho, de ser de interés, deberá investigarse.

El juez Kreplak aceptó como querellante al Hospital Italiano de La Plata. Allí fallecieron 15 pacientes (Hernán Foulliet)

-En Moreno, provincia de Buenos Aires, en la sede de Cables Epuyen, otra de las firmas de los García Furfaro, se secuestró documentación de Laboratorio Ramallo, HLB Pharma y la Droguería Alfarma. En esos depósitos, se hallaron 29 palets con medicamentos HLB Pharma, diclofenac y paracetamol, supuestamente derivados a ese lugar, “para resguardo y posterior análisis dispuestos por la ANMAT por presunto “desvío de calidad”. ¿Era el lugar para depositar los medicamentos, o debían estar a salvaguarda en el laboratorio?

A la tarea que venía realizando el juzgado federal de La Plata sobre los 267 expedientes abiertos por la ANMAT sobre HLB Pharma Group S.A. Laboratorios Ramallo, de los cuales 117 corresponden específicamente a “desvío de calidad” en la producción de medicamentos e insumos médicos se le suma el producto de los 19 allanamientos.

Para el juez Kreplak y sus colaboradores, es indispensable saber el alcance de las medidas dispuestas por la ANMAT y si se aplican ante las eventuales fallas que se habrían presentado en los lotes contaminados de fentanilo de HLB Pharma.

El Juzgado también espera el estudio sobre los libros de batch récord o registro de lote. Este es un documento esencial en la industria farmacéutica y biotecnológica que detalla todo el proceso de fabricación de un lote específico de medicamento, vacuna u otro producto. Incluye datos como materias primas empleadas, cantidades, equipos, condiciones de operación, controles intermedios, resultados de pruebas de calidad, firmas de operarios y supervisores y cualquier desviación o incidente ocurrido durante la producción como la contaminación con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti, presentes en las ampollas de “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml lote 31202, vencimiento 09/26; Certificado N° 53.100”.

En la causa, Kreplak ya aceptó la participación de dos querellantes: el Hospital Italiano de La Plata, los iniciadores de la denuncia ya que en esa institución se infectaron 18 pacientes, de los cuales 15 fallecieron; y el Ministerio de Salud de la Nación quienes fundamentaron un “interés legítimo del Estado Nacional de contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”.