Líderes de América Latina expusieron sobre los desafíos y riesgos que enfrenta el Estado de Derecho y la democracia

Líderes de América Latina analizaron la actualidad política de la región en un encuentro de la InterAmerican Institute for Democracy

Ex presidentes y líderes de América Latina analizaron hoy los desafíos, amenazas y riesgos que enfrenta el Estado de Derecho y la democracia en la región, en un encuentro organizado por el InterAmerican Institute for Democracy, que se llevó a cabo con el apoyo de la Florida International University (FIU), en la sede de la Universidad Austral, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

El Foro “Estado de Derecho y Democracia” tuvo lugar en un momento clave para la región, debido a que ocurrió en simultáneo con el inicio de la Cumbre del Mercosur, que tiene previsto convocar a los principales presidentes de Sudamérica.

En el panel principal expusieron los ex presidentes de Ecuador Jamil Mahuad, que impulsó la dolarización de su país; su par del mismo país, Lenin Moreno, que enfrentó al líder populista Rafael Correa; y los ex vicepresidentes Carlos Ruckauf (Argentina) y Marta Lucia Ramírez Blanco (Colombia). La moderación e introducción de las exposiciones estuvo a cargo del fundador de Infobae, Daniel Hadad, y el cierre lo realizó Tomás Regalado, el reconocido ex alcalde de Miami y presidente del InterAmerican Institute for Democracy.

Tomás Regalado, Ramírez Blanco, Mauricio Macri, Lenin Moreno, Jamil Mahuad, Gabriel Astarloa y Alfonso Santiago

Al evento también había sido invitado como expositor el ex presidente Mauricio Macri, pero por cuestiones de agenda participó de una recepción con los invitados y colegas de América Latina y las autoridades de la Universidad Austral, Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho, y Alfonso Santiago, director Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales.

En su introducción, el fundador de Infobae se refirió al informe que brindó Douglas Farah sobre “La Argentina Feudal”, referido a la situación que atraviesan provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco y en alguna medida Catamarca, y advirtió que se trata de una “problemática común en América Latina”.

“Estamos viendo un problema grave con los parámetros que tuvimos durante los últimos 200 años. Hasta ahora, veíamos democracia y autoritarismo, y economía liberal y economía estatal. Esa cruz todavía está entre nosotros, pero si tenemos que mirar a la sociedad, me parece que juegan otros cuatro factores: Poder versus Caos o Anarquía; y Jerarquías versus Igualitarismo”, afirmó.

Daniel Hadad alertó que “hay nuevos elementos a tener en cuenta, como la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías de la información o de la desinformación. Antes se hablaba de información y ahora nos vemos obligados a hablar también de desinformación”. Y agregó: “No advertimos que estamos en medio de una revolución tecnológica enorme, mucho más fuerte que la aparición de Internet, que ya nos cambió a todos. Lo que viene es mucho más disruptivo y no sé si nos va a dar tiempo a adaptarnos: la inteligencia Artificial, que va a generar un desempleo enorme en casi todos los sectores de la economía”.

El fundador de Infobae, Daniel Hadad, moderó el panel de los presidentes y realizó una introducción sobre los desafíos de la región

Tras esa breve introducción, expuso el ex presidente de Ecuador que puso en marcha la dolarización del país, una medida que no pudieron torcer ni alterar todos los gobiernos que lo sucedieron, desde el 2000 a la fecha.

En el inicio, Mahuad resaltó que “toda sociedad está intentando producir más y distribuir mejor, ese es el reto que tenemos que afrontar. Y para conseguir ese resultado, las sociedades se han inventado algo que se llama la política, que nos permite decidir quién recibe qué, y a costa de quién, quién se beneficia de qué y quién paga el precio, qué grupos sociales hacen eso.

“La democracia para mí no está mejor definida que en la famosa frase de Lincoln en el discurso de Gettysburg, cuando simplemente dijo que hay que luchar para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra”, consideró el ex presidente de Ecuador, que también es profesor universitario en Estados Unidos.

“Me gusta preguntar en clases ¿qué tal que si ustedes tengan que elegir dos de las tres y estén forzados a sacrificar una? A nadie le gusta la pregunta, nadie quiere sacrificar nada. Pero hay gobiernos que son elegidos democráticamente, que gobiernan de acuerdo con la ley -Estado de Derecho- producen muy malos resultados para la población. O gobiernos que no son elegidos democráticamente y que se ponen reglas de juego que respetan y producen buenos resultados. O gobiernos que son elegidos y producen buenos resultados, pero son autoritarios. Hay múltiples combinaciones”.

Dolarización. El ex presidente Mahuad habló sobre la dolarización y los desafíos que presenta para la política las nuevas generaciones

Mahuad destacó que “hemos estado acostumbrados a pensar que la democracia se opone a la dictadura; si alguien se queja de la democracia -en las encuestas y en todas las cosas que conocemos- está pidiendo una dictadura, pero creo que la conclusión es absolutamente equivocada”.

“La gente que reclama por la democracia reclama porque quiere más democracia, porque la democracia que está recibiendo es acotada, insuficiente y llena de promesas que no se cumplen. Así que en ese campo nos estamos moviendo”, consideró.

Mahuad, quien criticó a los caudillismos y el amiguismo en política, afirmó que “cuando éramos jóvenes oíamos a nuestros mayores quejarse de nuestra juventud por irresponsable, y ahora nos quejamos nosotros de la juventud por irresponsable, etcétera. Es un ejercicio nostálgico, no es un plan de acción”.

“¿Qué hacemos ahora? ¿Y con qué herramientas contamos? Primero tenemos que contar con las redes sociales, porque las usamos nosotros o las usan otros. O las ponemos al servicio legítimo, legal y moral de las causas que queremos o perdemos la pelea. Lo que se viene en inteligencia artificial, en biotecnología, en computación cuántica, nos está cambiando el mundo día a día y ya entramos en él. Esto es tan generoso que, si entramos, nos recibe con los brazos abiertos; y si no entramos, nos trata con la mayor crueldad. Está en nuestras manos recibirlo”, consideró.

El ex presidente Mahuad recordó cómo tomó la decisión de avanzar con la dolarización de la economía ecuatoriana

El ex presidente de Ecuador habló sobre la dolarización que implementó durante su gobierno y que es un sistema que rige hasta hoy. “En mi país, el 70% de la economía estaba dolarizado. ¿Que era más fácil y más posible dolarizar el 30% que faltaba o revertir la dolarización del 70% que había echado raíces. Sin duda, lo primero porque ya la gente había optado por un camino y a la gente no creía en la moneda nacional”.

“La gran pirámide de población tiene una gran mayoría de gente muy joven. Ellos están en redes, actúan inmediatamente de una manera incesante, incansable. Quieren resultados ipso facto, pero nosotros decimos: ‘Sí, tú cambias tu celular, tu computadora, lo que quieras en 30 segundos, pero en política tienes que esperar, son cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana’”,afirmó.

“¿Qué es más fácil, que nosotros nos adaptemos a las reglas de juego ahora de este mundo que corre a mil por hora o que todos ellos digan “vamos a hacer una excepción en la política y en todo lo que hacemos en la vida, en ese campo vamos a pensar distinto”?. Creo que estamos en contra de un tsunami y no entendemos la situación en la que estamos”.

El fuerte discurso de Ruckauf

Ruckauf habló sobre el narcosocialismo y la situación de Cristina Kirchner

“La democracia en América Latina está en peligro por el narco socialismo del siglo XXI. Este proyecto, que empieza en su momento en el Foro de San Pablo y que se empieza a desarrollar defendiendo dictaduras, proponiendo el negocio del narcotráfico y destruyendo la ideología democrática”. Con esta definición, el ex vicepresidente Carlos Ruckauf empezó su discurso, que estuvo cargado de definiciones políticas, tanto desde su experiencia pasada, como del presente.

“En los 90 solamente había en América una dictadura, Cuba. Ya apuntaba la desgracia de Hugo Chávez en Venezuela, uno de los tres jinetes del Apocalipsis de este narcosocialismo del siglo XXI: Chávez, Lula y Kirchner, porque hay que dar nombres, hay que decir lo que pasó”, recordó.

“El presidente Menem, que hoy cumpliría 95 años, le dijo al presidente Clinton y a su canciller Madelaine Albright ‘atención con lo que está pasando en Venezuela’, pero no nos hicieron caso. Mucho tiempo después me tocó a mí decirle a Colin Powell: el narco comunismo va a tomar Bolivia. Me dijo ‘no me dice lo mismo mi embajador’”, continuó.

Y advirtió que “el embajador norteamericano en Bolivia era un agente del G2 cubano; era un hombre que Cuba puso en el Departamento de Estado, que fue aquí Encargado de Negocios, que fue embajador en Bolivia, que aquí le dijo a Kirchner “poné a tu mujer que le tenemos confianza”, pero no era Estados Unidos el que tenía confianza, Cristina Kirchner era Cuba”. Así se refirió a Manuel Rocha, que fue condenado en EEUU a 15 años de prisión por espionaje.

En ese marco, habló de Cuba y el presente de Cristina Kirchner, condenada a prisión por corrupción, y que está previsto que sea visitada en las próximas horas por el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva: “Cuba fue siempre el refugio de Cristina en cada momento. Dicen que ahora el ladrón de acá al lado, Lula, va a venir a ver a la ladrona nuestra, es natural, son lo mismo, son el mismo proyecto”.

“Es un proyecto que ha regado de sangre nuestro continente. El senador Uribe es una víctima porque le quieren decir a todos los colombianos que no quieren más Álvaro Uribe o Iván Duque. Esos dos gobiernos que acabaron con las FARC y que luego hicieron la paz, la paz de lo que estos tipos se burlan porque lo único que les importa es el negocio”, consideró.

“¿O es que acaso es extraño la complicidad del Partido de los Trabajadores con el primer Comando Capital, en el sur del Brasil, o por el Comando Vermelho en el centro y el norte de Brasil?”, prosiguió.

El ex vicepresidente Ruckauf criticó con dureza a Cristina Kirchner

“Yo les digo el mayor admirador de Maduro es Lula, porque no se quieren ir, porque ya aprendieron lo que es estar en el llano. Tuvieron que ir a pagar cuentas, muchos acá de ese fenómeno de metástasis cancerosa que es el kirchnerismo, están pensando lo mismo. No, de casualidad, toda la izquierda de la Argentina va caminando a San José 1111. Eso no es Puerta de Hierro. Eso es la cueva de la izquierda más profundamente antidemocrática de América Latina. Y hay que decirlo con todas las letras”, aseveró.

“¿Alguien puede explicar por qué (Claudia Sheinbaum) la presidenta de México? Cuando le dicen que hay bancos que hacen blanqueo de dinero, defiende a los bancos y no atiende la realidad que le dicen los expertos? ¿Alguien puede entender por qué el fentanilo que China inspeccionó en México sigue entrando en Estados Unidos y la presidenta de México se queja porque Trump le dice que no quiere que entre?. ¿Alguien puede explicar en este continente si realmente en Bolivia, Evo Morales y Luis Arce están peleando por el gobierno o hay dos grupos de narcotraficantes que están peleando por el poder?”, alertó.

“Porque esto es lo que estamos viendo todos los días. Acá se trató y está muy bien el tema de nuestra aldea. Nuestra aldea es compleja, está llena de basura, pero también está llena de gente buena. Lo que tenemos que defender no es solamente la alternancia en las provincias, Tenemos que defender la alternancia en el país y en los demás países. No nos jugamos el destino individualmente, porque así como avanzó el cáncer del socialismo del siglo XXI, tiene que volver a avanzar las ideas de la libertad”, afirmó Ruckauf.

El público colmó el salón de conferencias de la Universidad Austral

En ese sentido, el ex vicepresidente argentino afirmó que “solamente con la libertad se puede consolidar un mundo distinto y una América distinta”. “A veces se preguntan por qué la gente humilde vota como vota: vota como vota, porque están dispuestos a cambiar su hambre por un voto. Y eso no se puede entender desde la clase media, desde los salones ilustrados, hay dos mundos distintos”, dijo.

“Hace poco dije en un programa de televisión ‘Miren, yo entiendo las discusiones de los medios de comunicación, pero en los barrios obreros, Libra es un signo del zodíaco’, porque si no, no habría 36% de argentinos que dicen que Cristina Kirchner es inocente”, indicó.

Sobre la situación judicial de la ex presidente, Ruckauf consideró que “hay que tragar basura para pensar que 16 jueces y fiscales que la investigaron de punta a punta hicieron un acto de lawfare. Quien la juzgó primero fue un juez peronista, y la Corte que rechazó su recurso, el presidente de esa Corte (Horacio Rosatti) es un peronista que le puede dar clase de peronismo a Cristina Kirchner, que siempre odió a Perón”.

“El presidente de la Corte Suprema de la Argentina, un hombre de bien, un hombre docto al que quisieron echar con un juicio político trucho de los Moreau de esta Argentina, porque también hay señores que se vendieron al kirchnerismo para vivir mejor y traicionaron al radicalismo, esa banda, quiso sacar este presidente de la Corte y este presidente de la Corte que tuve el honor de conocer cuando era la mano derecha de Carlos Reutemann, cuando fue el alcalde de la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital, y cuando fue un constituyente de que Cristina Kirchner decía que era ‘un lujo’”, indicó.

Y concluyó: “¿Cuándo dejó de ser un lujo para el kirchnerismo? Cuando siendo ministro de Justicia de Kirchner, se retiró del Gobierno por no firmar una licitación que era oscura. Entonces, acá está en juego la libertad contra el autoritarismo, el honor y la decencia contra los ladrones. Y esta es la disyuntiva de la América del siglo XXI”.

El discurso de Lenin Moreno

El ex presidente Lenin Moreno, en el InterAmerican Institute for Democracy

El ex presidente de Ecuador habló sobre el impacto que tuvo la irradiación del comunismo y el socialismo, más allá de la Caída del Muro de Berlín, con Cuba como centro de gravitación clave, pero que luego terminó expandiéndose a otros países, mediante otras formas y expresiones políticas en América Latina. Lenín Moreno hizo una mirada retrospectiva y señaló que en la región “apareció un nuevo grupo de socialistas y comunistas que estaban dispuestos a cambiar” para acceder al poder.

“Ellos entendieron que había que tener una teoría y reflotaron al intelectual italiano Antonio Gramsci, que decía que la derecha ha conseguido el poder en la parte ideológica y cultural, porque tenía fundamentalmente tres poderes hegemónicos: la educación, la comunicación y la religión. Inmediatamente, empezaron a tratar de adueñarse de cada uno de los espacios, fingiendo identificarse con ellos, para adentrarse y también lograr el poder hegemónico en esos espacios”, afirmó.

“Allá por los años 80 les dijeron que no podían estar peor, cuando siempre se puede estar peor y lo podemos ver. Lo narró porque lo viví como militante de un grupo de extrema izquierda. El Movimiento de Izquierda Revolucionario y también fui de los decepcionados, porque los conocí absolutamente a todos, como vicepresidente y como presidente de la República”, afirmó.

Lenín Moreno hizo un racconto de su experiencia y cómo llegó a la conducción de Ecuador, teniendo que lidiar con una “emboscada” de un país en crisis, atenazado por las limitaciones que le pretendió imponer Correa para su gestión. “Inmediatamente convoqué a una consulta popular para hacer las reformas adecuadas. Una de ellas era que el pueblo ecuatoriano no quería reelecciones indefinidas, no quería dictaduras perpetuas”, entre otros cambios cardinales.

Fotografía: Adrián Escandar

Más allá de su experiencia personal, el ex presidente advirtió que “la tarea de ellos es global, no se contentan con tener un poco nomás del espacio de poder, lo quieren todo, fingen ser democráticos, ser tolerantes a todo el poder, pero en ese momento vienen a ser tiránicos”.

“Estoy de acuerdo con el presidente (Milei), que dice que no hay que darles un palmo de espacio porque enseguida te llevan puesto. Pero algún momento en un foro parecido a este dije con las dictaduras nada, porque los gobiernos que dialogan alegremente con ellos siempre van al descalabro”, manifestó.

“Con las dictaduras no se dialoga, a las dictaduras se las derrota. Así de simple. Ni siquiera se les derrota en elecciones, porque ya vemos la vergüenza de Venezuela, como no quiere entregar el poder a la persona que ganó las elecciones”, afirmó, en relación al escandaloso fraude cometido por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

“La democracia está en un peligro terrible. Ahora, al menos que aparecen formas novelera de democracia. ¿Puede haber democracia sin libertad? No, no, no! La democracia no es un sitio al que se llega, la democracia es un camino que hay que recorrerlo. Y el único mecanismo para lograr corregir ese camino en libertad. No existe la posibilidad de una democracia limitada, así de simple”, consideró.

“Al socialismo del siglo XXI y a cualquier forma como se mimetiza -porque es mutante, camaleónico- se le puede derrotar. Pero siempre y cuando cada uno de nosotros haga lo que le corresponde: defender la democracia, defender la libertad, defender el Estado de Derecho, y defender la institucionalidad”, consideró.

Las palabras de Ramírez Blanco

Fotografía: Adrián Escandar

La ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco, a su turno, afirmó que “el diagnóstico sobre la actualidad lo tenemos relativamente claro: hemos visto un debilitamiento de la democracia en el mundo entero, unas expectativas ciudadanas que no se cumplen adecuadamente por parte del Estado y, lo peor, un momento también de gran incertidumbre, porque la institucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel multilateral, está funcionando deficientemente”.

“Sentimos que América Latina no es diferente al resto del mundo, pero por supuesto es nuestro problema y a uno le viene el problema de uno, pero es entender que es el problema de todos y los desafíos son comunes”, afirmó.

Ramírez Blanco consideró que “lo primero es reconocer que estamos hoy viviendo un desafío, que es un desafío civilizatorio, porque realmente hay que ver qué tipo de civilización es la que vamos a tener. Después de todo esto es muy importante volver sobre lo fundamental, que es el respeto por la persona”.

“El reconocimiento tiene que estar a partir de la persona y ser persona es ser un ser individual, con sus propias capacidades, con su propia autonomía, que es lo que hay que promover siempre, con su propia dignidad. ¿Cómo lograr que en la función del Estado dignifique más y satisfaga más realmente a las personas que viven en cada nación?”, dijo.

“Durante muchos años, tuvimos todo este proceso de evolución democrática y hoy lo que estamos viendo quizás es una involución de la civilización, porque en lugar de encontrar más cultura, más respeto por la persona, encontramos cada vez más irrespeto por esos valores esenciales de la persona”, afirmó.

Fotografía: Adrián Escandar

“En parte el problema está porque nos hemos dedicado a ver qué es lo que están haciendo desde el Estado, qué es lo que hacen los políticos. Y nos preguntamos muy poco qué es lo que debemos hacer desde la sociedad, que es lo que debe hacer el sector empresarial, porque el desafío de la civilización es el desafío de una nación entera, no es el desafío del Estado, es el desafío del sector empresarial, es el desafío de todas las ramas del poder, pero es el desafío también de esas organizaciones de la sociedad civil para ver cómo lograr realmente que esas personas que tienen la capacidad, dada su dignidad de vivir en una comunidad, puedan vivir en una comunidad que satisface sus aspiraciones, que satisface su necesidad de libertades, su necesidad de progreso”, prosiguió.

La ex vice de Iván Duque consideró que “el problema que ha tenido América Latina es que hemos tenido realmente una actitud que es casi esquizofrénica. Renegamos todo el día de los políticos, se está creando esta matriz de pensamiento de que la política es lo peor de todo y no tomamos en cuenta que todos deberíamos estar haciendo política, haciendo política de la buena, es decir, pensando en el bien común”.

“En Colombia tuvimos un periodo de maravillosa prosperidad donde sentimos Colombia logró superar toda esta tragedia del narcotráfico, tantas muertes violentas por cuenta del narcotráfico y otra vez estamos volviendo nosotros a vivir la misma tragedia. 30 años nos ha devuelto a nosotros en estos tres años -que es una tortura- del gobierno de Gustavo Petro en Colombia”, afirmó.

“Ha sido realmente una involución en todo el sentido de la palabra. Mucha gente se queda estancada, los políticos, los partidos y tenemos que lograr que la sociedad realmente dé la pelea por defender la democracia, que el sector empresarial ayude a dar esa pelea”, concluyó.

El presidente del Interamerican Institute for Democracy, Tomas Regalado, brindó las palabras de cierre (fotos Adrián Escandar)

Tras las exposiciones de los ex presidentes y de las autoridades de la Universidad Austral, el presidente del Interamerican Institute for Democracy, Tomas Regalado, brindó las palabras de cierre y destacó que “si la sociedad civil no se involucra seguiremos con los problemas que venimos arrastrando durante tantos años”.

Regalado destacó que el Instituto Interamericano por la Democracia es una entidad sin fines de lucro, un centro de pensamiento de los Estados Unidos de América integrados por voluntarios que cubren todo este hemisferio. “Contamos con la posibilidad de tener personas notabilísima que son parte de este instituto”, afirmó.

Y resaltó que la organización civil realiza estudios, trabajos, conferencias, foros, coloquios, y en estos 15 años publicaron 100 libros en inglés y en español. “En octubre de este año el último estudio va a ser presentado en los salones del Congreso de los Estados Unidos de América, en un foro donde muchos de estos académicos, líderes y ciudadanos argentinos presentarán sus puntos de vista a sus colegas académicos de los Estados Unidos y de la América Latina y sobre todo a los miembros del Congreso que quieren escuchar”, reveló.

Y anunció que “uno de los más notables luchadores por los derechos humanos en las últimas décadas en el planeta, el embajador Armando Valladares alcanzó su notabilidad desde la cárcel cuando escribió un libro que logró ser sacado de contrabando en pequeñas bolitas de papel higiénico escrito por él con tinta que conseguía. El título era ‘Nadie escuchaba’, pero después de este foro y la misión del instituto es que muchos escuchen y que muchos actúen”.