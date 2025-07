El gobierno porteño sumó atención médica a distancia para mayores de 65 años: cómo pedir un turno

Alrededor de 200 adultos mayores ya utilizaron este sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ya empezaron a recibir atención médica a distancia. La medida forma parte de un plan más amplio que apunta a implementar, en el futuro, un sistema de atención híbrida en todos los hospitales porteños.

El objetivo es complementar la atención médica presencial y la virtual (a través de videollamadas), reduciendo las visitas de los pacientes al consultorio que no sean esenciales. Por ejemplo, los estudios clínicos continuarán realizándose de forma presencial, pero los resultados podrán ser analizados por el médico y comunicados al paciente de manera remota.

Según señalaron desde el gobierno porteño, las consultas remotas quedan documentadas dentro de la historia clínica electrónica de cada paciente.

El sistema ya contaba con una unidad de telemedicina que atiende ocho especialidades con un gabinete centralizado. En las últimas semanas, las autoridades de Salud decidieron reforzar este servicio para los mayores de 65 años. A futuro, la administración prevé que haya centros de consulta remota en cada uno de los 34 hospitales y 50 centros de salud porteños.

“Vamos por un sistema de atención híbrida en los hospitales. Es nuestra agenda del año”, indicó Fernán Quirós.

“Vamos por un sistema de atención híbrida en los hospitales. Es nuestra agenda del año”, indicó Fernán Quirós, titular de Salud. Aún no hay fechas determinadas para la finalización de ese proyecto.

La teleconsulta no busca reemplazar completamente la atención presencial, ya que -según señaló el ministro- “todas las especialidades requieren, en algún momento, un encuentro físico”. Más bien, el sistema híbrida se adaptará a las necesidades de cada paciente.

Cómo pedir un turno

Hasta el momento, 28 profesionales trabajan en la unidad de telemedicina, de lunes a viernes, en las especialidades clínica médica, cardiología, endocrinología, gastroenterología, reumatología, neurología, orientación en salud mental y fonoaudiología. Se planea ampliar la oferta a las demás especialidades.

El programa está destinado especialmente a quienes habitualmente se atienden en el sistema público y se orienta a turnos programados, no emergencias.

El Gobierno porteño identificó a unos 5.000 ciudadanos que podrían beneficiarse con esta iniciativa. Hace un mes comenzó la prueba y, hasta el momento, 200 adultos mayores la utilizaron.

El Gobierno porteño identificó a unos 5.000 ciudadanos que podrían beneficiarse con esta iniciativa (Gastón Taylor)

Según los datos oficiales, más del 95% de los pacientes quedaron satisfechos y más del 92% logró un “cierre de caso”, es decir, pudo resolver su consulta en ese turno.

Para acceder, se puede ingresar vía WhatsApp a BOTI y escribir la palabra “videollamada”. El sistema enviará un enlace para conectarse en la fecha y hora acordadas.

“En el corto plazo, estamos avanzando con adultos mayores porque son los más vulnerables, porque les cuesta la movilidad. Muchos viven solos, no pueden trasladarse”, explicó el ministro.

Hoy también funciona el sistema de Prioridad Porteña (Gastón Taylor)

El antecedente del programa

Otra parte del proyecto de informatización de la salud es el sistema de Prioridad Porteña. Los hospitales de la Ciudad atienden a todos los pacientes sin importar su lugar de residencia; sin embargo, si un ciudadano porteño no logra obtener un turno, el Gobierno lo registra y gestiona uno para él.

“Jorge (Macri) nos ha pedido especialmente que resolvamos el tema de que, todo bien con atender a todo el mundo, pero lo que no podemos es dejar de atender al porteño”, sostuvo Quirós, al respecto.

Según datos oficiales, entre 60.000 y 70.000 personas solicitan turnos a diario en los hospitales públicos de la Ciudad. De ese total, unas 8.000 no logran obtenerlo. Con esta nueva iniciativa, quienes no consiguen turno pueden registrarse para recibir uno dentro de las siguientes 24 a 48 horas, preferentemente en su área de residencia. En los casos en que no se puede asignar un turno presencial, se otorga uno programado de teleconsulta.

Además, la Historia Clínica Electrónica permite que cada ciudadano acceda a su historial médico completo -en el sistema público-.

Para 2026, se prevé integrar la historia clínica de internación con la ambulatoria, y en etapas posteriores se incorporará la información del sistema privado.

“Para la implementación final precisamos un aporte del BID y estamos con ese crédito. Cuando terminemos con ese crédito, vamos a poder financiar una plataforma de interoperabilidad (con el sistema privado)“, indicaron las fuentes.