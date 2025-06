Santa Fe registró su peor nivel de participación electoral desde la vuelta de la democracia

El gobernador Maximiliano Pullaro, ayer, al emitir su voto en las elecciones

Las elecciones celebradas este domingo en la provincia de Santa Fe registraron la menor participación de votantes desde el retorno de la democracia en Argentina: solo el 52% del padrón acudió a las urnas, según datos de la Secretaría Electoral provincial, en un fenómeno que se acentuó en las principales ciudades como Rosario y la capital santafesina. Este dato, confirmado por el secretario electoral Pablo Ayala, marca un récord histórico negativo y ha generado preocupación en el ámbito político y social de la provincia.

El proceso electoral, que tuvo lugar en un contexto de intenso frío con temperaturas que descendieron hasta los 2 ℃ bajo cero (28,4 ℉) durante la mañana, se vio afectado por la apatía ciudadana, especialmente en una elección centrada en la renovación de concejales en los principales distritos. La baja participación no solo se reflejó en el porcentaje general, sino que resultó aún más marcada en las grandes urbes, donde la asistencia fue inferior al promedio provincial.

En comparación con la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO) realizada el 19 de abril, donde la concurrencia alcanzó el 55%, la caída de tres puntos porcentuales encendió las alarmas entre los distintos sectores políticos. En esa ocasión, ya se había advertido sobre la tendencia decreciente en la participación, lo que llevó a que, para este nuevo comicio, se intensificaran los llamados a la ciudadanía para que acudiera a votar. Sin embargo, los esfuerzos no lograron revertir la tendencia.

El fenómeno de la baja participación no se limita a Santa Fe. Durante el presente año, en diversos distritos del país, se ha observado una disminución en la concurrencia de los votantes habilitados. En la ciudad de Buenos Aires, la diferencia superó los 20 puntos porcentuales respecto al último escrutinio. En las PASO de Santa Fe, la distancia entre 2021 y 2025 fue de 9,6 puntos porcentuales. Situaciones similares se registraron en Chaco (14 puntos), Salta (5 puntos), San Luis (12 puntos) y Jujuy (5,5 puntos), siempre en comparación con los comicios de 2021.

Pablo Ayala, secretario electoral de la provincia, explicó que “veíamos una baja participación durante la mañana, a pesar de que se conformaron en tiempo y forma las mesas. Es una realidad que no escapa de los mismos porcentajes de jurisdicciones que han tenido elecciones. Hubiésemos querido que la participación fuera mayor, y se manifestó como en 2001 con el voto en blanco en este caso con la inasistencia”. Ayala también detalló que todas las mesas electorales se constituyeron antes de las 8:45, según un relevamiento conjunto con la Policía de Santa Fe. No obstante, se presentaron dificultades con las autoridades de mesa, ya que muchas no se presentaron, algunas por enfermedad y otras sin previo aviso, lo que complicó la organización en algunos establecimientos.

Uno de los datos más relevantes del análisis de la Secretaría Electoral provincial es la baja participación entre los jóvenes de 20 a 30 años, quienes se mostraron especialmente reacios a concurrir a las urnas. Esta tendencia, observada también en las PASO y en otras provincias, se ha consolidado como un fenómeno nacional, donde la apatía juvenil hacia los procesos electorales se vuelve cada vez más evidente.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, reconoció la preocupación existente por el bajo nivel de votantes en esta elección. “Es un tema que se viene dando en todo el país. Tenemos que pensar los mejores mecanismos electorales y tenemos que reflexionar cuántas veces vamos a convocar a la gente por año a votar. La población no está interesada y tenemos que trabajar sobre eso y volver a enamorar a la gente”, afirmó la funcionaria, subrayando la necesidad de repensar la frecuencia y la modalidad de los comicios para recuperar el interés ciudadano.

A pesar de los esfuerzos realizados por los candidatos para incentivar la participación, la respuesta del electorado fue limitada. Después del mediodía, la mayoría de los postulantes intensificó sus llamados a la ciudadanía para que acudiera a votar, pero la estrategia no logró el efecto esperado. A esa hora, solo el 20% del padrón había emitido su voto, y el flujo de votantes no experimentó un aumento significativo en el resto de la jornada.

Entre los candidatos que buscaron motivar a la población se destacó Carolina Labayru, representante de Unidos para Cambiar Santa Fe, quien aspira a pasar de la Secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana al Concejo Municipal. Su intento de incentivar la participación estuvo marcado por un breve incidente en la puerta de la escuela donde votó. También realizaron llamados similares Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza), Juan Monteverde (Más para Santa Fe), Lisandro Cavatorta (ERRE), Carla Deiana (Frente de los Trabajadores) y Roberto Sukerman (Política Abierta para la Integridad Social).

El fenómeno de la baja participación electoral en Santa Fe se inscribe en una tendencia más amplia que afecta a varias provincias argentinas. Las causas parecen múltiples: desde el desinterés por elecciones legislativas locales hasta el cansancio por la frecuencia de los comicios y las condiciones climáticas adversas. El caso de los jóvenes, que muestran una creciente distancia respecto a los procesos electorales, plantea un desafío adicional para las autoridades y los partidos políticos, que deberán buscar nuevas estrategias para revertir la apatía y fortalecer la legitimidad democrática.

La jornada electoral en Santa Fe deja así un saldo preocupante para la democracia provincial y nacional. El récord negativo de participación, la falta de interés de los sectores más jóvenes y la dificultad para movilizar al electorado en contextos adversos obligan a una reflexión profunda sobre el sistema electoral y la relación entre la ciudadanía y la política. Las cifras y testimonios recogidos por la Secretaría Electoral provincial y las declaraciones de los principales actores políticos reflejan la magnitud del desafío que enfrenta la provincia y el país en materia de participación democrática.

Pullaro habló de la baja participación

El gobernador se refirió a la baja participación, que en las ciudades principales como Rosario y Santa Fe no alcanzó ni el 50%: “Entendemos que en 146 localidades ya estaba definido el presidente comunal y en una el intendente por lo cual indudablemente hubo menor participación porque los resultados electorales ya estaban resueltos en nuestra provincia pero sí nos llama a la reflexión que la gente esté votando mucho menos en 42 años de democracia y esto nos tiene que interpelar a todos quienes representamos a diferentes partidos políticos en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina”.