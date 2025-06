Pesar en el peronismo por la muerte de “Chinchu” Gasparini, histórico ex intendente bonaerense

Juan Carlos Gasparini fue intendente de Roque Pérez tres veces

Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, exintendente de Roque Pérez y un histórico dirigente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, murió este sábado a los 76 años de edad.

El fallecimiento tuvo lugar en el Hospital Italiano de La Plata, donde permanecía internado en estado grave debido a una larga enfermedad asociada a una mielodisplasia que había sido diagnosticada años atrás.

La noticia del deceso ocasionó un profundo impacto en los sectores del peronismo provincial y nacional, en los que fue reconocido como un dirigente cercano a sus vecinos y de amplia trayectoria política.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros: “Con profunda tristeza despedimos al querido Chinchu Gasparini. Un dirigente comprometido con el bienestar de su pueblo, Roque Pérez, y con los derechos de todos los bonaerenses; nos acompañó en la gestión con dedicación y esa sensibilidad que tanta falta hace en estos tiempos”.

El mensaje del gobernador Axel Kicillof

Nacido en noviembre de 1948, Gasparini obtuvo su apodo “Chinchu” en la infancia, cuando frecuentaba la carnicería de su barrio para pedir esas piezas, que por entonces eran obsequiadas en lugar de vendidas. Bajo ese sobrenombre, forjó tanto su carrera política como su identidad en la comunidad. Sus primeros pasos en la función pública comenzaron con su elección como concejal de Roque Pérez, para luego avanzar hacia que lo llevó a ser elegido intendente en tres oportunidades de la pequeña ciudad rural del interior bonaerense.

Durante los períodos en los que estuvo al frente de la municipalidad, impulsó políticas de desarrollo social, sanitario y educativo. En 2019, logró su última reelección, consolidando el respaldo de la comunidad.

En 2022, Gasparini pidió una licencia sin goce de sueldo para dedicarse al tratamiento de su enfermedad, que lo llevó a mudarse temporalmente a La Plata. Durante ese tiempo, continuó vinculado al ámbito político, desempeñándose como asesor del gobierno provincial.

“Un carnicero me puso Chinchulin cuando era muy chico, porque era flaco y me regalaba los ‘Chinchu’ porque no tenía para comer. En vez de renegar del apodo, lo llevé conmigo y así me conocen en todos lados”, dijo en una entrevista radial, en una frase que define a Gasparini.

Amplio reconocimiento de la dirigencia justicialista

A lo largo del sábado, ministros, diputados y autoridades del PJ bonaerense recordaron su legado y manifestaron públicamente el pesar por su fallecimiento a través de las redes sociales.

El exministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, compartió unas palabras muy personales. “Chinchu, querido hermano, amigo y compañero. Dios sabe del inmenso cariño que nos unía. Me duele el alma. Que Dios te bendiga”, expuso, en su cuenta personal de X.

En el gabinete de Kicillof también hubo mensajes y dedicatorias. Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, expresó: “Con profundo dolor despedimos al Chinchu Gasparini, gran compañero del peronismo bonaerense y una persona entrañable para todos los que pudimos conocerlo. Nuestro acompañamiento a su familia y seres queridos”.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, resaltó la figura de Gasparini como “un emblema de nuestro peronismo bonaerense”, y lo describió como una persona “superocupada por la salud de las y los vecinos de Roque Pérez”.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, afirmó que “el peronismo debe renacer con el corazón del ‘Chinchu’ Gasparini, ese batallador entrañable que nunca se olvidó de su origen humilde”. Tolosa Paz destacó además que “transformó su amada Roque Pérez y siempre trabajó para que el peronismo no desvíe su camino de compromiso y solidaridad”, señalando además que será recordado “por su entrega, por su lealtad, por su risa franca y su enorme amor por su ciudad y por la causa del pueblo”.

De izquierda a derecha: el ministro Andrés Larroque, Axel Kicillof y Gasparini

El Partido Justicialista bonaerense divulgó un comunicado donde lamentó el fallecimiento del exintendente, describiéndolo como “un militante incansable, que supo dejar huella en la historia de su gente, con compromiso, cercanía y amor por los demás”.

Otros referentes de Unión por la Patria se expresaron con pesar, como los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y la senadora provincial y armadora territorial María Teresa García, entre otros.

Desde la gestión local, el municipio de Roque Pérez dispuso tres días de duelo oficial, con suspensión de actividades programadas y banderas a media asta en todos los edificios públicos. El intendente Maximiliano Sciaini y su equipo de gobierno transmitieron su acompañamiento “con profundo pesar” a la familia y amistades del dirigente, subrayando que la memoria de Gasparini “vivirá para siempre en el pueblo que tanto amó y al que dedicó su vida”.