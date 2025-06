Elecciones Santa Fe 2025: qué se vota el 29 de junio

Los comicios en las últimas PASO en Santa Fe

El próximo domingo 29 de junio, entre las 8 y las 18 horas, se desarrollarán las Elecciones Generales Municipales y Comunales en Santa Fe.

Cuáles fueron los resultados en Santa Fe de las PASO del 13 de abril

El gobernador Maximiliano Pullaro, de la Unión Cívica Radical, obtuvo el 35% en las primarias del pasado 13 de abril.

En la oposición, Juan Monteverde finalizó segundo en las PASO con el 15%, y el libertario Nicolás Mayoraz obtuvo el 14%. El oficialismo provincial buscará consolidarse en el plano local y proyectar influencia en la futura representación nacional.

Qué cargos se votan en Santa Fe el 29 de junio

La votación tendrá lugar en las 365 localidades de la provincia. En 19 municipios se elegirá intendente, en 65 se votarán concejales y en las demás comunidades se designarán integrantes de las comisiones comunales, responsables de elegir a sus presidentes.

Cómo se vota en las elecciones de Santa Fe

El comicio se realizará bajo el formato de Boleta Única de Papel (BUP), un sistema ya habitual en la provincia de Santa Fe, que promete agilizar el proceso electoral. Este diseño tiene como objetivo mejorar la claridad y simplicidad del proceso electoral.

En la BUP, los partidos políticos estarán representados en columnas verticales, mientras que los cargos a elegir se ordenarán en filas horizontales. Al lado de cada cargo habrá una casilla en blanco que los votantes podrán marcar para seleccionar a los candidatos de su preferencia.

Al llegar a la mesa de votación, el ciudadano recibirá una única boleta entregada por las autoridades correspondientes. Esta hoja condensa en su diseño todas las opciones para los distintos cargos en disputa.

Las distintas alianzas que se presentan para las elecciones de este domingo en Santa Fe

Luego, el votante entra al cuarto oscuro únicamente con la BUP en su poder, eliminando la necesidad de buscar boletas de partidos en el recinto.

Una vez dentro, el ciudadano marcará con claridad su preferencia en los casilleros correspondientes a cada categoría y agrupación política.

Es importante destacar que, a diferencia de otros modelos, la BUP elimina la posibilidad de optar por una lista completa, fomentando una selección individualizada para cada cargo.

Tras completar sus elecciones, el votante dobla la boleta para preservar la confidencialidad de su decisión y la deposita en la urna antes de retirarse.

Cómo consultar el padrón electoral de Santa Fe

Para acceder al padrón electoral y averiguar dónde presentarse a votar, se debe ingresar a la página oficial del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe y dirigirse a la sección “Padrón Definitivo”, en la sección inferior derecha.

Al hacer clic, se abrirá un formulario, donde el interesado deberá ingresar su número de documento, indicar su género y padrón (si es extranjero o no) y escribir el número que solicite la Web. Y finalmente hacer clic en “Consultar” para obtener la información sobre el centro de votación, número de orden y mesa de votación a la que asistir para emitir el correspondiente voto.

También se puede consultar el padrón acá:

Quiénes pueden votar

El gobierno provincial recuerda que hay que realizar una sola marca por boleta, para elegir al candidato que se desee votar y podrán emitir su voto todos los mayores de 16 años que estén en el padrón electoral, presentando el último ejemplar del DNI.

Además, también informó que se habilitarán 1.458 locales de votación, con 8.392 mesas para electores nacionales y 90 para extranjeros. El padrón está integrado por 2.842.361 ciudadanos nacionales y 26.801 extranjeros. También, para organizar los comicios, 4.374 personas cumplirán funciones como jefes de local, asistentes de escrutinio y asistentes escolares.

Los documentos que están validados para emitir el sufragio son los siguientes:

Libreta Cívica.

Libreta de enrolamiento.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta de libreta celeste (aun cuando contenga la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar).

DNI Tarjeta.

DNI Tarjeta (versión “Héroes y heroínas de las Islas Malvinas).

En caso de electores o electoras que sean del extranjero, los documentos válidos son

DNI libreta de tapa marrón.

DNI tarjeta (en cualquiera de sus dos versiones).

Cuáles son los principales candidatos en las elecciones de Santa Fe

A continuación, las boletas de las principales ciudades para las elecciones del 29 de junio.

Candidatos y boletas de la ciudad de Santa Fe

Con respecto a las candidaturas de concejales/as en la ciudad de Santa Fe, figuran las siguientes listas y nombres:

Unidos para Cambiar Santa Fe (Lista 78)

María del Carmen Luego

Sergio “Checho” Basile

Carolina Capovilla

La Libertad Avanza (Lista 69)

Ana Andrea Cantiani

Pablo Esteban Mussio

Ludmila Liset Radolovich

Somos Vida y Libertad (Lista 21)

Lautaro Candioti

Yoana Yaen Larrosa

Virginia Elizabet Gómez

Los candidatos/as a concejales/as en Santa Fe (Tribunal Electoral de Santa Fe)

Más para Santa Fe (Lista 08)

Pedro “El Profe” Medei

Jorgelina “Jorita” Mudallel

Maru Escobar

Santa Fe en Común (Lista 09)

Tati Restagno

Vanesa “Negra” Oddi

Gloria Carolina Aquino

Propuesta Federal (Lista 19)

Saúl Perman

Evangelina Emilia Pascualon

Juan Cruz Recalde Iturraspe

Candidatos y boleta de Rosario

De los actuales ediles del oficialismo cuyo mandato vence este año, sólo una continúa en competencia: Ana Laura Martínez, quien ocupa el cuarto lugar en la lista que encabeza Carolina Labayru, referente de Unidos.

En el bloque opositor a la gestión de Pablo Javkin, continúan en carrera cuatro concejales: Lisandro Cavatorta, Julia Irigoitia, Norma López y Juan Monteverde.

Cavatorta e Irigoitia lo hacen desde Erre (Resolver Rosario), una propuesta por fuera del peronismo. En tanto, Monteverde y López integran la nómina de Más para Santa Fe, alianza que une al peronismo con Ciudad Futura. La única integrante de este bloque que no buscará renovar es Jesica Pellegrini.

Además, en esta contienda se destaca la figura de Roberto Sukerman, el único exconcejal que busca regresar al Palacio Vasallo. Lo hace desde la lista de Política Abierta para la Integridad Social (Pais)

Los candidatos/as a concejales/las en Rosario

Entre las listas que presentan aspirantes que no han ocupado antes una banca en el Concejo figuran:

Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) , con Carla Deiana y Facundo Fernández .

Somos Vida y Libertad , con Eugenio Malaponte y Karina Espinoza .

La Libertad Avanza , con Juan Pedro Aleart y Anabel Lencina .

Unidos para Cambiar Santa Fe, encabezada por Carolina Labayru y Damián Pullaro.

¿Puedo votar el 29 de junio si no voté en las PASO?

El Tribunal Electoral de Santa Fe informó que aquellos ciudadanos que no hayan votado en elecciones anteriores mantienen su derecho a sufragar en los próximos comicios, aunque su condición de infractores persiste hasta que regularicen la situación mediante el pago de la multa o la presentación de una justificación válida.

La ley contempla sanciones económicas para quienes no concurran a votar sin una causa justificada. Además, aquellos que no hayan regularizado su situación pueden enfrentar restricciones para la realización de trámites públicos hasta tanto no cancelen la infracción.

Esta medida afecta la posibilidad de gestionar documentos oficiales, acceder a determinados servicios estatales o realizar gestiones administrativas.

Qué se vota en Santa Fe en las elecciones nacionales

El domingo 26 de octubre serán los comicios legislativos nacionales de 2025, que son fundamentales para definir la composición del Congreso de la Nación.

Allí se renovarán 130 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, de las cuales Santa Fe renovará nueve. Mientras que en el Senado, 24 de las 72 bancas se someterán a la voluntad popular.

Las elecciones legislativas de 2025 se presentan con la particularidad de no contar con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), tras la decisión del Gobierno, un cambio que modificó las dinámicas preelectorales habituales. Este cambio busca simplificar y acotar el proceso electoral y responde a la Ley 27.783, promulgada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 171/2025.