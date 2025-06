El Gobierno prepara un operativo especial para repatriar a los argentinos varados en Israel

La república islámica está desde hace meses atacando al Estado judío (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Gobierno está preparando un operativo especial para rescatar este fin de semana a los argentinos que se encuentran varados en Israel, país que está siendo asediado por los sucesivos ataques por parte de Irán.

Como consecuencia de los incesantes bombardeos perpetrados por la república islámica, cientos de vuelos comerciales fueron cancelados en las últimas semanas y decenas de personas quedaron si posibilidad de salir de la zona de conflicto.

Ante esta situación, las autoridades nacionales comenzaron a organizar, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Gerardo Werthein, un plan para repatriar a quienes todavía están en el Estado judío, ya sea por turismo o por cualquier otro motivo.

En su cuenta oficial de X, el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, compartió un formulario que deben completar quienes necesiten ayuda para poder escapar del lugar.

El embajador en Israel, Axel Wahnish

“Información importante: si se encuentra en Israel, es ciudadano argentino y solicita ser evacuado por el Gobierno Argentino, por favor llene este formulario”, comunicó el diplomático.

En el documento en cuestión se debe incluir los datos básicos del solicitante, como nombre, apellido, edad, razón por la cual viajó a Medio Oriente y si prefiere ser trasladado hasta alguna ciudad cercana, pero segura, como Roma o Madrid, o si, por el contrario, desea exclusivamente regresar a Buenos Aires.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto del operativo, el mismo se realizará el próximo domingo y contará con la participación del Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich.

Los rescatados tienen que subirse primero a un micro que los sacará de Israel. Pueden hacerlo en Jerusalén o en Herzliya, una localidad ubicada en la parte norte del distrito de Tel Aviv.

En ambos casos, los refugiados serán trasladados hasta Jordania, donde ya podrán abordar un avión de Aerolíneas Argentinas que los estará esperando y que los llevará hasta sus respectivos destinos finales. El costo del pasaje de este vuelo correrá por cuenta de cada uno de los asistidos.

El rescate se realizará con aviones civiles

Si bien en el Ministerio de Defensa están alertas por si el Gobierno solicita el despliegue de algún Hércules para llevar adelante esta tarea, en principio esta posibilidad está descartada.

Debido a la cercanía ideológica del presidente Javier Milei con el primer ministro Benjamin Netanyahu y su posicionamiento geopolítico a favor de Israel, la administración libertaria consideró peligroso enviar una aeronave militar a esa zona.

De hecho, el mandatario argentino estuvo hace tan solo unas semanas en el Estado judío y se reunió con los principales líderes locales, para luego anunciar que va a trasladar la embajada hacia Jerusalén, lo que representa un importante gesto en materia internacional.

A comienzos de esta semana, Milei volvió a hablar con Netanyahu, esta vez por teléfono, para manifestarle todo su apoyo de cara a la ofensiva que el Primer Ministro israelí desplegó contra Irán.

Asimismo, a través de un comunicado, la Casa Rosada repudió “la reciente designación de Ahmad Vahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas, como Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

Recientemente, Milei volvió a visitar Israel

Recientemente, la Cancillería logró rescatar a los diputados del PRO, Damián Arabia, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que habían viajado a Israel para participar de la marcha mundial del orgullo gay, entre otras actividades.

“Fui invitado para mantener una agenda con funcionarios israelíes, legisladores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, junto con delegaciones de Estados Unidos, Francia, Japón, India, gigantes asiáticos y otros países de la región. No se pudo”, explicó el primero de ellos.

En su cuenta de X, Arabia les agradeció el acompañamiento y la comunicación del presidente Javier Milei, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish“.

“Gracias a todos en Argentina por los miles de mensajes, oraciones y buenos pensamientos. Créanme que los sentí. Y gracias profundamente al pueblo israelí: aunque no pude cumplir con todos los objetivos con los que vine, en estas horas difíciles me llevo algo mucho más valioso: su afecto, su cuidado, su amistad y el ejemplo de un pueblo resiliente y luchador. Am Israel Jai. ¡Viva Israel, viva Argentina, viva la Libertad!“, cerró el diputado.