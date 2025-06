Los intendentes del PJ buscan intervenir en la discusión interna para llegar a un acuerdo por las listas en PBA

Intendentes bonaerenses del peronismo

La situación de Cristina Kirchner puso al peronismo bonaerense ante un nuevo escenario y con asuntos aún no resueltos de cara a las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. Una de ellas es cómo retomar el diálogo entre las distintas partes de lo que supo ser Unión por la Patria para afrontar la estrategia electoral. Sin certezas de si habrá unidad o no, un grupo de intendentes trabaja subterráneamente para intentar acercar las partes, aunque sabiendo que todo puede estallar internamente.

En ese esquema, distintos jefes comunales del conurbano bonaerense que se referencian en La Cámpora o el cristinismo, por un lado, y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) por el otro, vienen teniendo conversaciones para buscar un esquema de acuerdo interno tanto para las listas seccionales como las distritales.

La próxima semana puede haber novedades. Según pudo saber Infobae, a partir del lunes se acelerarán las reuniones para llegar a un acuerdo hacia el cierre de listas que es el 19 de julio.

Un mes atrás -antes de la detención de Cristina Kirchner- un grupo de intendentes que representaban al espacio cristinista, por un lado, y al Movimiento Derecho al Futuro, habían compartido una reunión en el Instituto Patria. En la misma, la titular del PJ, habría transmitido que su intención era avanzar en un esquema de unidad y “no entorpecer al gobernador”.

Desde San José 1111, Cristina Kirchner monitoreará el cierre de listas en PBA (REUTERS/Matías Baglietto)

Por el MDF escuchaban el intendente de La Plata, Julio Alak; de La Matanza, Fernando Espinoza; el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo y de Florencio Varela, Andrés Watson. El cristinismo estuvo representado por Mariel Fernández, Moreno; Mayra Mendoza, Quilmes, Federico Otermín de Lomas de Zamora y Leonardo Nardini, Malvinas Argentinas.

“Nosotros venimos hablando, la idea es retomar o avanzar en esa mesa que habían acordado hace algunas semanas Cristina y Axel. Seguramente esta semana se empezará a activar”, describe uno de los intendentes peronistas que participó de aquel encuentro en el Instituto Patria. El lunes puede darse el primer encuentro.

En rigor, tanto Cristina Kirchner como Kicillof habían acordado trabajar “en pos de la unidad” y con una mesa con representantes de cada sector. Eso, luego de una reunión que se llevó adelante el 5 de junio de manera hermética y rápida en la Ciudad.

Aquel encuentro se interpretó como el primer paso para un proceso de entendimiento en la interna bonaerense, toda vez que el 9 de julio es la presentación de alianzas electorales y el 19 del mismo mes la fecha límite para la oficialización de candidaturas.

Sin embargo, en medio del torbellino político y judicial que desató el fallo de la Corte y terminó con la detención efectiva y domiciliaria de CFK, hubo ciertos gestos que reavivaron la discusión interna. El acto que encabezó Cristina Kirchner en la sede del PJ -el último en libertad- del lunes de la semana pasada generó cierto resquemor en el kicillofismo.

Kicillof en la sede del Partido Justicialsita escuchando a CFK

El gobernador asistió a ese evento en el que ya se hablaba con resignación de que la Corte fallaría al otro día. Lo hizo con una comitiva de intendentes y funcionarios que llegaron desde La Plata, luego de una reunión propia del MDF. Kicillof fue ubicado en primera fila entre Mayra Mendoza y Mariel Fernández. A los ministros provinciales e intendentes del mandatario provincial los fueron haciendo pasar de a uno a la sala, no los sentaron y quedaron parados sobre un lateral del auditorio en el que habló la expresidenta. Toda esa secuencia fue leída como una especie de destrato en La Plata.

Pese a las diferencias, los intendentes del peronismo también reconocen que su “aporte” será intentar acercar a las partes y que luego quiénes terminarán de definir serán las cúpulas personificadas en Axel Kicillof, por un lado y Máximo Kirchner, por el otro, con el mandato de CFK. La ex presidenta lo dijo en el mensaje emitido este miércoles en Plaza de Mayo. No desistirá: “Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes”, pronunció. Antes del 19 de julio hay otra fecha clave es que el 9 de julio, cuando se constituyan las alianzas. Allí habrá una foto clarificada de cómo llega el peronismo a la elección legislativa.