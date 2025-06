La Justicia cree que CFK cumplió con las pautas del fallo en el primer día de detención y aclara la cuestión del balcón

Cristina Kirchner cumplió su primer día en prisión domiciliaria (REUTERS/Matías Baglietto)

Cristina Kirchner cumplió ayer a la noche su primer día presa en su detención domiciliaria por la causa “Vialidad” y ya hay polémica. ¿Puede salir al balcón de su departamento de San José 1.111?, le preguntó la ex presidenta a la justicia; ¿incumplió las restricciones que le impuso la justicia al dar un discurso desde su casa a quienes estaban en la masiva manifestación en Plaza de Mayo en su apoyo?, fue una las dudas que surgieron .

Desde el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, que tiene a su cargo controlar la condena a la ex presidente, siguen de cerca todo lo que ocurre. Y tras el primer día de detención la conclusión es que la ex presidenta no incumplió las reglas que se le impusieron.

“De lo que vemos, no hay actividad de Cristina Kirchner estimulando al desorden”, le dijo a Infobae una fuente judicial.

Cuando el martes el tribunal oral, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, le otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidente le impuso una regla, además de no poder salir de su casa: “Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes“.

Este medio consultó por la gente que está de manera permanente en la puerta del edificio de Cristina Kirchner -con banderas, bombos, cánticos y puestos de venta de comida y merchandising- desde la semana pasada, que podría representar una perturbación para los términos del fallo.

“Cristina Kirchner no hizo ninguna manifestación al respecto. La seguridad y el tránsito vehicular y de personas es competencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un Código de convivencia y contravencional que está vigente”, agregó la fuente. Cuando el tribunal le impuso la prisión domiciliaria determinó que cada tres meses la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal debe presentar un informe sobre su supervisión.

Ayer aparecieron dos dudas concretas. La primera la planteó la propia Cristina Kirchner. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron en un tribunal oral un pedido de aclaratoria para que le digan a la ex presidenta si puede o no salir al balcón de su departamento, y en el primer caso para qué puede usarlo. Es el balcón desde el que la ex presidenta saludó a la militancia diariamente -excepto desde que le otorgaron la prisión domiciliaria- desde que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena.

La manifestación de ayer en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner (REUTERS/Martin Cossarini)

El tribunal tiene plazo hasta el martes para contestar el planteo. “Nadie le dijo que no salga al balcón”, contestaron desde tribunales.

Para el tribunal es clara la resolución respecto a lo que puede y no hacer la ex presidenta. La pauta es que no salga de su domicilio y no perturbe el barrio. Y responder el planteo sobre el balcón implicaría hacer un enorme listado de actividades sobre qué puede y que no puede hacer allí, lo que es imposible que ocurra. Además, implicaría que cada actividad que quiera hacer la ex presidenta sea consultada a la justicia.

Para muchos el planteo de Cristina Kirchner es una trampa política. Busca que le digan que no puede usar el balcón o tensar su prisión domiciliaria.

El otro punto fue el discurso -parte grabado y parte en vivo- que dio ayer a la multitud de personas que marcharon a Plaza de Mayo para apoyarla. La ex presidenta puede hacer ese tipo de manifestaciones desde su prisión domiciliaria.

“No se puede restringir la libertad de expresión. Solo se puede hacer si se comete un delito, como incitar a una sedición. Es una ex presidenta con vigencia política y cercenar sus derechos políticos le puede traer al estado argentino consecuencias internacionales. Y en ese caso sí se estaría en una proscripción”, explicó la fuente judicial.

Hoy vence el plazo de dos días que el tribunal oral le dio a la ex presidenta para que presente el listado de personas que pueden entrar a su departamento. Está limitado a “su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan“. Todos los demás deberán pedir autorización. La defensa de Cristina Kirchner puede hacer objeciones.