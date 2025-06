Discurso grabado, salida en vivo y la canción “Todo preso es político”: así fue el cierre de la marcha en apoyo a CFK

Así fue el cierre del acto en Plaza de Mayo en apoyo a CFK

Un audio grabado que se extendió por 8 minutos y una llamada final que agregó dos minutos más, fueron las intervenciones de Cristina Kirchner para comunicarse con la militancia que se movilizó hacia Plaza de Mayo, para expresarle apoyo en el primer día de cumplimiento efectivo de la condena a seis años de prisión que pesa en su contra.

El locutor que condujo el acto en el centro de la plaza describió a la jornada como “el primer día de resistencia”, y pidió que la ex jefa de Estado sea liberada. Tras ello, comenzó a escucharse la voz de CFK, quien aludió a conceptos que viene sosteniendo para explicarle a sus seguidores, y los que la escuchan en general, por qué entiende que se encuentra presa.

En la plaza y sus alrededores se escucharon las grabaciones. Cientos de miles de militantes peronistas, organizaciones piqueteras, partidos de izquierda y algunos sindicatos, se habían movilizado a lo largo de la jornada, desde primera hora de la mañana de este miércoles 18 de junio.

El clima fue de escucha atenta, algunos gritos y rostros de emoción. “Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez vamos a volver. No lo escuchaba hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista”, introdujo la ex presidenta en los minutos finales de la jornada de manifestación que terminó con sus palabras.

Luego del audio grabado, cuando parecía que la jornada iba llegando a su fin, volvió a escucharse la voz de Cristina Kirchner, esta vez con un tono levemente distinto, en el que podía apreciarse que se encontraba del otro lado del teléfono.

Cristina Kirchner habló en dos oportunidades ante sus seguidores en Plaza de Mayo (Maximiliano Luna)

Luego de saludar y agradecer nuevamente desde su departamento en la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, dejó otro concepto como despedida final. “Tenemos razón. La razón nuestra es la razón de los pueblos que se niegan a ser arrasados. Con firmeza y mucho trabajo, siempre tirando para adelante”, se despidió.

Un par de minutos después comenzó a sonar desde los parlantes el tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotta, llamado “Todo preso es político”. La canción pertenece al disco Un baion para el ojo idiota, de 1988. Con su melodía comenzó la desconcentración de los militantes y dirigentes que concurrieron al acto en Plaza de Mayo.

Cómo continúa la causa

Este miércoles vencía el plazo otorgado por el Tribunal Oral Federal 2 para que los seis ex funcionarios restantes condenados junto a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad se entregaran en los tribunales de Comodoro Py, tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El último de los condenados en la causa, el empresario Lázaro Báez, recibió la notificación de su sentencia directamente en la cárcel federal de Río Gallegos, donde ya se encontraba detenido por otra causa, completando así el proceso por el cual todos los condenados en el expediente Vialidad se presentaron ante la justicia y quedaron bajo custodia.

La jornada comenzó temprano en el sexto piso de Comodoro Py, donde se encuentra la sede del tribunal. El primero en llegar fue Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, seguido por los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. Todos ellos enfrentan penas de entre cuatro y seis años de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser hallados responsables de administración fraudulenta por no controlar debidamente las obras públicas o avalar pagos sin avances comprobados.